Thanh niên 23 tuổi ở Hà Nội méo miệng, liệt dây thần kinh số 7 thừa nhận mắc sai lầm này khi tắm đêm
GĐXH - Thanh niên 23 tuổi bị liệt dây thần kinh số 7 cho biết đã tắm đêm bằng nước lạnh và vào nằm điều hòa ngay.
Liệt dây thần kinh số 7 do... tắm đêm sai cách
Mới đây, nam bệnh nhân K.T.N. (23 tuổi, Hà Nội) đến PKĐK Medlatec Thanh Xuân khám với triệu chứng liệt mặt bên trái.
Bệnh nhân kể lại, tối hôm trước về nhà muộn (khoảng 23h), sau đó đi tắm nước lạnh và vào nằm điều hòa ngay. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bệnh nhân thấy tê mặt trái, cảm giác nặng đầu, mệt mỏi. Càng ngày bệnh nhân càng thấy miệng méo lệch sang phải kèm tê bì mặt trái, mắt phải khô rát, nhắm không kín, đau đầu nhẹ… nên đi khám.
Tại đây, bác sĩ khám lâm sàng thấy bệnh nhân có dấu hiệu của liệt mặt trái như: mất nếp nhăn trán và rãnh mũi má trái, nhân trung lệch sang phải, mắt bên liệt nhắm không kín, nhãn cầu vận động lên trên và ra ngoài… Khám các cơ quan, bộ phận khác chưa phát hiện thêm bất thường.
Bệnh nhân được chỉ định làm thêm một số xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết. Kết quả không phát hiện tổn thương não hay bất thường của mạch máu não.
Từ đó, bác sĩ kết luận, bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên bên trái. Bệnh nhân được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú. Đồng thời, bác sĩ tư vấn hướng dẫn cho bệnh nhân cách bảo vệ mắt, chế độ ăn uống, tập luyện phù hợp; cảnh báo không tiếp xúc đột ngột với khí lạnh, giữ ấm cơ thể, hạn chế tắm đêm, không tắm bằng nước lạnh...
Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là gì?
Theo ThS.BS Nguyễn Thị Huyền Thu – Phòng Lâm sàng của bệnh viện, dây thần kinh số 7 hay còn gọi là dây thần kinh mặt, có nhiệm vụ điều khiển các cơ vùng mặt, giúp chúng ta thực hiện các biểu cảm như cười, nhăn mặt, chớp mắt... Đồng thời, dây thần kinh này còn tham gia điều tiết tuyến lệ, tuyến nước bọt và cảm nhận vị giác ở phần trước lưỡi.
Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên được hiểu là tình trạng tổn thương phần ngoại biên của dây thần kinh mặt, khiến các cơ nửa mặt bị liệt, dẫn đến méo miệng, nhắm mắt không kín, tê bì nửa mặt, đôi khi kèm theo đau vùng tai, giảm vị giác.
Khác với liệt dây thần kinh số 7 trung ương (thường do đột quỵ), thể ngoại biên chỉ ảnh hưởng đến một bên mặt, không kèm yếu tay chân và hồi phục tốt nếu điều trị sớm.
Nguyên nhân gây liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên
Có nhiều nguyên nhân, cụ thể như:
Nhiễm lạnh đột ngột: tắm đêm, tắm nước lạnh, ngồi điều hòa sau khi ra mồ hôi, đi gió lạnh mà không che kín mặt;
Do nhiễm trùng: viêm xương đá, viêm tai giữa, viêm tai xương chũm, viêm tuyến mang tai, zona…;
Chấn thương vùng đầu mặt.
Cách phòng bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên
Bác sĩ Thu cho biết, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên nếu không được điều trị sớm có thể gây co cứng hoặc co giật cơ mặt, méo miệng lâu dài, khô – loét giác mạc do mắt không nhắm kín, rối loạn vị giác, tiết nước mắt, thậm chí ảnh hưởng tâm lý và thẩm mỹ khuôn mặt. Việc khám và điều trị trong 72 giờ đầu là yếu tố quyết định giúp phục hồi hoàn toàn.
Để phòng ngừa bệnh, bác sĩ khuyến cáo người dân tránh tắm đêm, tắm nước lạnh hoặc vào phòng điều hòa khi cơ thể còn ướt; giữ ấm cơ thể, đặc biệt vùng mặt, cổ, tai khi thời tiết lạnh; tăng cường sức đề kháng bằng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện hợp lý.
Ngoài ra, khi thấy các triệu chứng bất thường trên khuôn mặt, người dân nên đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
