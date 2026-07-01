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Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Thứ tư, 16:08 01/07/2026 | Tiêu điểm
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.

Thông báo mới của Malaysia về cuộc tìm kiếm máy bay MH370

Thông báo mới nhất về cuộc tìm kiếm máy bay MH370 sau 12 năm mất tích - Ảnh 1.

Đây được xem là diễn biến đáng chú ý sau nhiều năm các hoạt động tìm kiếm liên tục được triển khai nhưng vẫn chưa mang lại kết quả cuối cùng


Malaysia vừa gia hạn thỏa thuận với công ty thám hiểm biển sâu Ocean Infinity thêm một năm nhằm tiếp tục cuộc tìm kiếm dưới lòng đại dương và giải mã bí ẩn về chuyến bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Chiếc máy bay Boeing 777 chở theo 227 hành khách cùng 12 thành viên phi hành đoàn đã biến mất khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 11 tháng 3 năm 2014, trở thành một trong những bí ẩn hàng không dai dẳng nhất thế giới. Các hoạt động tìm kiếm trước đây tại vùng biển phía nam Ấn Độ Dương đều không mang lại kết quả.

Ocean Infinity từng tiến hành các cuộc tìm kiếm chiếc máy bay cho đến năm 2018. Vào năm ngoái, công ty này đã ký một hợp đồng mới với Malaysia để tái khởi động chiến dịch săn tìm trên khu vực rộng 15.000 km vuông, với khoản thanh toán trị giá 70 triệu USD (khoảng 1.780 tỷ đồng) chỉ được chi trả nếu tìm thấy xác máy bay.

Việc gia hạn này, do Bộ trưởng Giao thông Vận tải Anthony Loke công bố, sẽ kéo dài 12 tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay, đẩy thời hạn tìm kiếm đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Ông Loke cho biết: "Quyết định này là minh chứng cho cam kết liên tục và kiên định của chính phủ nhằm mang lại câu trả lời cuối cùng cho thân nhân của các hành khách trên chuyến bay MH370."

Thời gian bổ sung này nhằm mục đích cho phép Ocean Infinity hoàn thành toàn bộ việc tìm kiếm tại khu vực còn lại rộng 7.428,54 km vuông. Lịch gia hạn này cũng tính đến các cam kết hợp đồng thương mại mới của Ocean Infinity, điều này sẽ đòi hỏi phải tạm thời điều chuyển các thiết bị tìm kiếm chính sang một vị trí khác trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2026 đến tháng 4 năm 2027.

MH370 là một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không

Thông báo mới nhất về cuộc tìm kiếm máy bay MH370 sau 12 năm mất tích - Ảnh 2.

Nhiều giả thuyết được đặt ra xung quang vụ máy bay mất tích bí ẩn

Rạng sáng ngày 8/3/2014, chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines sử dụng máy bay Boeing 777 cất cánh từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc), chở theo 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Tuy nhiên, chưa đầy một giờ sau khi cất cánh, máy bay mất liên lạc với kiểm soát không lưu. Các dữ liệu vệ tinh sau đó cho thấy chiếc máy bay đã thay đổi hướng bay và tiếp tục di chuyển hàng nghìn km về phía nam Ấn Độ Dương trước khi biến mất hoàn toàn khỏi mọi hệ thống theo dõi.

Vụ mất tích đã kéo theo chiến dịch tìm kiếm đa quốc gia lớn chưa từng có với sự tham gia của nhiều quốc gia, trong đó có Malaysia, Australia, Trung Quốc cùng nhiều tổ chức quốc tế. Hàng triệu km² đại dương đã được khảo sát nhưng phần lớn thân máy bay vẫn chưa được tìm thấy.

Trong nhiều năm qua, chỉ một số mảnh vỡ được xác nhận thuộc MH370 đã dạt vào bờ biển các quốc gia ven Ấn Độ Dương, song nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ mất tích vẫn chưa được làm sáng tỏ.

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