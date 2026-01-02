Dữ liệu trong hai hộp đen của máy bay MH370 sẽ nói lên sự thật nếu được tìm thấy sau hơn 10 năm?

Thông tin mới gây bất ngờ về máy bay MH370 sau 11 năm mất tích bí ẩn GĐXH - 11 năm sau khi MH370 mất tích, mới đây Tòa án ở Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường hơn 2,9 triệu nhân dân tệ (khoảng 410.000 USD) cho mỗi gia đình của 8 hành khách.

Hộp đen máy bay MH370 có còn khôi phục được dữ liệu sau một thập kỷ?

Hình ảnh mô phỏng MH370 đâm xuống biển





Dù cuộc tìm kiếm MH370 được nối lại nhưng các chuyên gia về tai nạn hàng không và robot biển cảnh báo, nhiều câu hỏi then chốt xoay quanh chuyến bay mất tích của Malaysia Airlines cách đây gần 12 năm có thể vẫn không có lời giải.

Các chuyên gia hàng không cho biết, cuộc tìm kiếm đáy biển mới của Ocean Infinity phản ánh những tiến bộ trong thám hiểm biển sâu, bao gồm việc cải thiện công nghệ lập bản đồ và các phương tiện dưới nước tự hành.

Giáo sư Major Dr Mohd Harridon Mohamed Suffian cho hay, các cuộc tìm kiếm trước kia bị hạn chế bởi những giới hạn về công nghệ, đặc biệt là trong việc lập bản đồ chính xác đáy đại dương trên địa hình rộng lớn và không bằng phẳng.

"Mặc dù những nỗ lực trước đây đã lập bản đồ được những khu vực rộng lớn dưới đáy biển, nhưng độ phân giải và tính nhất quán của dữ liệu không phải lúc nào cũng đủ để xác định chắc chắn các mảnh vỡ nhỏ hơn hoặc bị phân mảnh", ông nói trên The Star.

Chuyến bay MH370 mất tích ngày 8 tháng 3 năm 2014 với 239 người, đã được tìm kiếm qua nhiều giai đoạn kể từ đó, bao gồm một cuộc tìm kiếm dưới nước đa quốc gia quy mô lớn kết thúc vào năm 2017 và một nỗ lực do công ty tư nhân Mỹ Ocean Infinity dẫn đầu vào năm 2018, trước khi cuộc tìm kiếm mới nhất được công bố năm nay.

Ông Mohd Harridon nói thêm rằng, các hệ thống tự động mới hơn hiện cho phép khảo sát chi tiết và có hệ thống hơn, giảm khả năng bỏ sót mảnh vỡ trong môi trường dưới nước phức tạp. Việc nối lại tìm kiếm không phản ánh dữ liệu mới được phát hiện, mà là khả năng được cải thiện để kiểm tra các giả thuyết hiện có một cách tốt hơn.

"Ngay cả khi cuộc tìm kiếm không tìm thấy xác máy bay, nó cũng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đường bay cuối cùng của MH370 bằng cách thu hẹp các khu vực mà máy bay khó có thể ở đó", ông nói.

Khi được hỏi về tình trạng của hộp đen sau hơn một thập kỷ dưới nước, Mohd Harridon cho biết nó được thiết kế để chịu được áp suất cực cao và chống ăn mòn trong một thời gian giới hạn, có nghĩa là một số dữ liệu vẫn có thể được phục hồi nếu tìm thấy xác máy bay.

Cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích được nối lại

Cuộc tìm kiếm MH370 được nối lại từ ngày 30/12/2025. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Anthony Loke mới đây đã xác nhận rằng chính phủ Malaysia đã ký một thỏa thuận với Ocean Infinity để nối lại cuộc tìm kiếm vào cuối năm nay.

Theo thỏa thuận này, Malaysia sẽ chỉ trả tiền cho công ty nếu tìm thấy xác máy bay, với khoản phí thành công lên tới 70 triệu đô la Mỹ.

Chiến dịch tìm kiếm xác chiếc Boeing 777 bắt đầu từ ngày 30/12/2025, gần 12 năm sau khi máy bay biến mất trên Ấn Độ Dương cùng 239 người.

Bộ Giao thông Vận tải Malaysia cho hay, công ty Ocean Infinity sẽ khởi động lại việc tìm kiếm dưới đáy biển, trên diện tích khoảng 15.000 km2 trong vòng 55 ngày. Cuộc tìm kiếm MH370 lần này là hoạt động tiếp nối cuộc tìm kiếm MH370 vốn đã phải tạm dừng vào tháng 4 do thời tiết xấu.

"Họ có công nghệ, có quyết tâm, và tôi tin họ sẽ tiếp tục cho đến khi tìm ra máy bay. Ví dụ, các động cơ, có kích thước tương đương một chiếc xe buýt nhỏ, nhiều khả năng đã bị tách rời khi máy bay hạ cánh hoặc rơi xuống biển. Với công nghệ hiện đại ngày nay, các thiết bị không người lái và sonar mà họ sử dụng hoàn toàn có thể phát hiện được" - ông Byron Bailey, cựu phi công Không quân Hoàng gia Australia và hãng hàng không dân dụng, nhận định.











