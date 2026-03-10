Thông báo mới nhất về tìm kiếm máy bay MH30 sau 12 năm mất tích bí ẩn: Bí mật liệu có được làm sáng tỏ?

Thông báo mới nhất về tìm kiếm máy bay MH30 sau 12 năm mất tích bí ẩn

Nhiều cuộc tìm kiếm MH370 nhưng không cho kết quả mong đợi. ẢNH: CMH





Cuộc tìm kiếm mới nhất cho chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã rà soát hơn 7.500 km vuông đáy biển ở phía nam Ấn Độ Dương nhưng vẫn chưa tìm thấy chiếc máy bay mất tích, theo The Star.

Theo thông báo cập nhật từ Cục Điều tra tai nạn hàng không thuộc Bộ Giao thông Vận tải Malaysia vào hôm 8/3, hoạt động tìm kiếm, được thực hiện với sự tham gia của Công ty Ocean Infinity, đã kết thúc. Chính phủ Malaysia trước đó ký thỏa thuận với Ocean Infinity vào ngày 25/3/2025 để tiến hành các hoạt động tìm kiếm đáy biển trong một khu vực mới rộng 15.000 km vuông ở phía nam Ấn Độ Dương. Cuộc tìm kiếm được thực hiện theo thỏa thuận "không tìm thấy, không thu phí". Chiến dịch được thực hiện trong hai giai đoạn - giai đoạn đầu từ ngày 25 đến ngày 28/3/2025, và giai đoạn thứ hai từ ngày 31/12/2025 đến ngày 23/1/2026. Tổng cộng, 28 ngày tìm kiếm đã được hoàn thành trong cả hai giai đoạn, bao phủ khoảng 7.571 km vuông đáy biển trong khu vực tìm kiếm được chỉ định.

Bộ cho biết Ocean Infinity cũng đã tiến hành các hoạt động khảo sát bổ sung trong khu vực tìm kiếm rộng hơn trước khi thỏa thuận chính thức được ký kết vào tháng 3/2025, như một phần nỗ lực hỗ trợ chiến dịch. Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm thường xuyên bị gián đoạn do thời tiết và điều kiện biển xấu. Giai đoạn hai của cuộc tìm kiếm kết thúc vào ngày 23/1/2026.

"Tính đến ngày cập nhật này, các hoạt động tìm kiếm đã thực hiện vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào xác nhận vị trí của xác máy bay", Bộ Giao thông Vận tải Malaysia cho biết. Chính phủ cho hay họ vẫn cam kết giữ liên lạc với gia đình các nạn nhân trên máy bay và sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật.

Bí mật liệu có được làm sáng tỏ?

MH370 là bí ẩn của ngành hàng không thế giới.





Chiếc Boeing 777 chở theo 239 người đã biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8 tháng 3 năm 2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Hai phần ba hành khách là người Trung Quốc, số còn lại bao gồm công dân Malaysia, Indonesia, Australia, cùng các quốc gia khác như Ấn Độ, Mỹ, Hà Lan và Pháp. Mặc dù đã có nhiều cuộc tìm kiếm với quy mô lớn nhất trong lịch sử hàng không, cả máy bay, hành khách lẫn hộp đen đều chưa từng được tìm thấy.

Vào Chủ nhật - ngày kỷ niệm 12 năm chuyến bay mất tích - gia đình của các hành khách Trung Quốc đã công bố một bức thư ngỏ chỉ trích việc thiếu thông tin mà họ nhận được trong cuộc tìm kiếm mới nhất. Trong thư gửi Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, thân nhân các nạn nhân cho biết: "Chúng tôi hiểu những khó khăn của việc tìm kiếm. Tuy nhiên, kể từ ngày 15 tháng 1 năm nay, các gia đình không nhận được thêm bất kỳ báo cáo ngắn nào về tiến độ."

Để nỗ lực xác định vị trí máy bay, Ocean Infinity đã triển khai các thiết bị lặn không người lái tự hành có khả năng lặn sâu tới 6.000 mét. Công ty này từng thực hiện các cuộc tìm kiếm không thành công vào năm 2018, tương tự như nỗ lực kéo dài ba năm của Australia kết thúc vào tháng 1 năm 2017.