Thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biết

Cảnh giác thủ đoạn giả mạo "cập nhật sim chính chủ qua VNeID"

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây, lợi dụng thông tin về việc chuẩn hóa thuê bao di động, các đối tượng lừa đảo đã giả danh cơ quan chức năng gọi điện, yêu cầu người dân cập nhật sim chính chủ qua ứng dụng VNeID nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, thủ đoạn phổ biến là mạo danh Công an hoặc nhân viên của nhà mạng để nhắn tin, gọi trực tiếp đến số điện thoại của người dùng để đề nghị hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao di động. Sau đó, chúng gửi đường link giả mạo website nhà mạng hoặc ứng dụng liên quan, yêu cầu người dùng nhập thông tin cá nhân như họ tên, số căn cước công dân, số điện thoại, đồng thời chụp ảnh chân dung, giấy tờ tùy thân.

Do giao diện được thiết kế giống với website chính thức, nhiều người đã tin tưởng và cung cấp dữ liệu. Từ thông tin thu thập được, kẻ xấu có thể mạo danh nạn nhân để vay tiền qua các ứng dụng trực tuyến, đăng ký tài khoản, hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo khác.

Ngoài ra, một số trường hợp còn bị yêu cầu cài đặt ứng dụng giả mạo. Các ứng dụng này chứa mã độc, có khả năng thu thập dữ liệu trên điện thoại như tin nhắn, hình ảnh, ghi âm cuộc gọi, nội dung nhập phím, thậm chí tìm cách xâm nhập vào ứng dụng ngân hàng để lấy cắp tiền.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại. Không truy cập vào link lạ, chỉ sử dụng ứng dụng chính thức của nhà mạng và thực hiện các bước chuẩn hóa thông tin, xác thực sinh trắc học ảnh chân dung thông qua các ứng dụng này.

Trong trường hợp gặp khó khăn trong quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, người dùng nên đến trực tiếp cửa hàng giao dịch để được hỗ trợ.

Từ 15/4/2026 phải chuẩn hóa thuê bao điện thoại

Theo Thông tư số: 08/2026/TT-BKHCN, từ 15/4/2026, nhiều trường hợp sim di động có thể bị khóa.

Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ theo quy định sau:

- Không xác thực hoặc xác thực thông tin thuê bao không đầy đủ, không chính xác.

- Không cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao theo yêu cầu.

- Không cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao theo yêu cầu.

- Thuê bao đăng ký bằng CMND 9 số không bổ sung xác thực sinh trắc học.

- Thuê bao của người nước ngoài không xác thực lại thông tin.

- Không xác thực lại khi thay đổi thiết bị sử dụng SIM.

Theo quy định của Thông tư, nếu thông tin chưa chuẩn hoặc chưa đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia có thể:

Sau 60 ngày: Khóa 1 chiều (không gọi đi được).

Sau 120 ngày: Khóa 2 chiều (cắt toàn bộ liên lạc).

Sau 5 ngày kể từ khi khóa 2 chiều: Thu hồi số điện thoại về kho số.

Trường hợp nào cần đi cập nhật ngay sim điện thoại?

- Người đang dùng SIM đăng ký bằng CMND 9 số cũ (chưa đổi sang CCCD 12 số).

- Sim mượn tên người thân, bạn bè hoặc mua sim rác kích hoạt sẵn.

- Thông tin trả về từ 1414 bị sai lệch ngày sinh hoặc nơi cấp.

- Đăng ký sim mới mà chưa được lấy dữ liệu sinh trắc học (chụp ảnh chân dung tại quầy).