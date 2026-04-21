Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biết

Thứ ba, 11:59 21/04/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an Bắc Ninh cảnh báo thủ đoạn giả danh hướng dẫn thao tác trên VNeID để lừa người dân cung cấp thông tin và chiếm đoạt tài sản. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại.

Cảnh giác thủ đoạn giả mạo "cập nhật sim chính chủ qua VNeID"

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây, lợi dụng thông tin về việc chuẩn hóa thuê bao di động, các đối tượng lừa đảo đã giả danh cơ quan chức năng gọi điện, yêu cầu người dân cập nhật sim chính chủ qua ứng dụng VNeID nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, thủ đoạn phổ biến là mạo danh Công an hoặc nhân viên của nhà mạng để nhắn tin, gọi trực tiếp đến số điện thoại của người dùng để đề nghị hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao di động. Sau đó, chúng gửi đường link giả mạo website nhà mạng hoặc ứng dụng liên quan, yêu cầu người dùng nhập thông tin cá nhân như họ tên, số căn cước công dân, số điện thoại, đồng thời chụp ảnh chân dung, giấy tờ tùy thân.

Do giao diện được thiết kế giống với website chính thức, nhiều người đã tin tưởng và cung cấp dữ liệu. Từ thông tin thu thập được, kẻ xấu có thể mạo danh nạn nhân để vay tiền qua các ứng dụng trực tuyến, đăng ký tài khoản, hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo khác.

Ngoài ra, một số trường hợp còn bị yêu cầu cài đặt ứng dụng giả mạo. Các ứng dụng này chứa mã độc, có khả năng thu thập dữ liệu trên điện thoại như tin nhắn, hình ảnh, ghi âm cuộc gọi, nội dung nhập phím, thậm chí tìm cách xâm nhập vào ứng dụng ngân hàng để lấy cắp tiền.

Thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biết - Ảnh 1.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại. Không truy cập vào link lạ, chỉ sử dụng ứng dụng chính thức của nhà mạng và thực hiện các bước chuẩn hóa thông tin, xác thực sinh trắc học ảnh chân dung thông qua các ứng dụng này.

Trong trường hợp gặp khó khăn trong quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, người dùng nên đến trực tiếp cửa hàng giao dịch để được hỗ trợ.

Thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biết - Ảnh 2.

Từ 15/4/2026 phải chuẩn hóa thuê bao điện thoại 

Theo Thông tư số: 08/2026/TT-BKHCN, từ 15/4/2026, nhiều trường hợp sim di động có thể bị khóa.

Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ theo quy định sau:

- Không xác thực hoặc xác thực thông tin thuê bao không đầy đủ, không chính xác.

- Không cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao theo yêu cầu.

- Không cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao theo yêu cầu.

- Thuê bao đăng ký bằng CMND 9 số không bổ sung xác thực sinh trắc học.

- Thuê bao của người nước ngoài không xác thực lại thông tin.

- Không xác thực lại khi thay đổi thiết bị sử dụng SIM.

Theo quy định của Thông tư, nếu thông tin chưa chuẩn hoặc chưa đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia có thể:

Sau 60 ngày: Khóa 1 chiều (không gọi đi được).

Sau 120 ngày: Khóa 2 chiều (cắt toàn bộ liên lạc).

Sau 5 ngày kể từ khi khóa 2 chiều: Thu hồi số điện thoại về kho số.

Trường hợp nào cần đi cập nhật ngay sim điện thoại?

- Người đang dùng SIM đăng ký bằng CMND 9 số cũ (chưa đổi sang CCCD 12 số).

- Sim mượn tên người thân, bạn bè hoặc mua sim rác kích hoạt sẵn.

- Thông tin trả về từ 1414 bị sai lệch ngày sinh hoặc nơi cấp.

- Đăng ký sim mới mà chưa được lấy dữ liệu sinh trắc học (chụp ảnh chân dung tại quầy).

Thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biết - Ảnh 3.

GĐXH - Từ ngày 15/4/2026, việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất sẽ được triển khai theo từng đợt thông qua ứng dụng VNeID. Làm cách nào để kiểm tra thông tin số điện thoại đang sở hữu?

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Xem nhiều

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top