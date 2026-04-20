Hiện trạng dự án mở rộng đường hơn 3.300 tỷ vừa được Chủ tịch Hà Nội 'thúc' tiến độ

Thứ hai, 19:15 20/04/2026 | Đời sống
Trung Sơn
GĐXH - Với tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng, dự án nâng cấp và mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ) được kỳ vọng là "mạch máu" giao thông quan trọng giải tỏa áp lực cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ) được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 15/3/2024.

Dự án đi qua địa bàn phường Xuân Phương, phường Tây Mỗ và xã Sơn Đồng, do UBND phường Tây Mỗ làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỉ đồng.

Theo thiết kế, đoạn tuyến được mở rộng dài khoảng 4,95km, chia làm 2 đoạn chính: Đoạn 1 từ đường Trịnh Văn Bô đến cầu Ngà dài 3,25km (mặt cắt ngang 50m) và Đoạn 2 từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài có chiều dài khoảng 1,7km (mặt cắt ngang 40m).

Ghi nhận thực tế của PV Gia đình và Xã hội cho thấy, hiện trạng thi công trên toàn tuyến đang có sự phân hóa rõ rệt về tiến độ và diện mạo đô thị.

Tại khu vực đoạn tuyến số 1, một phần đường dài khoảng 1km nối từ trục Trịnh Văn Bô về phía Cầu Ngà hiện đã được thi công hoàn thiện trước đó. Tuy nhiên, do dự án chưa bàn giao, khu vực này xuất hiện tình trạng các phương tiện dừng đỗ tràn lan, nhiều diện tích đất ven đường bị chiếm dụng, dựng lều lán để kinh doanh.

Những khoảng đất trống ven đường trở thành nơi tập kết phế liệu, rác thải gây mất mỹ quan đô thị.

Khu vực chưa được giải phóng mặt bằng tạo thành nút thắt cổ chai trên tuyến đường 70 đoạn gần Cầu Ngà.

Hai bên đường là các cụm dân cư đông đúc. Việc giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án mở rộng tuyến đường này cũng trở nên khó khăn.

Đoạn 2 của dự án, từ Đại lộ Thăng Long đi vào (hiện là đường Nguyễn Văn Luyện) có chiều dài khoảng 1,7km. Ghi nhận thực tế cho thấy đơn vị thi công hiện đang triển khai một phần đoạn tuyến từ khu vực nút giao đường 70 - đường 72 hướng về phía đường Nguyễn Văn Luyện.

Đoạn đường dài hơn 600m nối trực tiếp với khu vực Hữu Hưng đang dần lộ diện hình hài. Trên công trường, hàng chục công nhân và máy móc đang khẩn trương thi công.

Đoạn đi qua trường tiểu học Đại Mỗ hiện vẫn còn vướng mắc về mặt bằng chưa thể bàn giao.

Về công tác giải phóng mặt bằng của dự án, trên địa bàn phường Xuân Phương, diện tích thu hồi khoảng 139.208,7m2; đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 338/510 hộ (đạt 66,3%), phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2026.

Tại phường Tây Mỗ, diện tích thu hồi khoảng 68.879,6m2. Đối với 59 hộ đất nông nghiệp (13.338,7m2), các hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2026.

Đối với xã Sơn Đồng, diện tích thu hồi khoảng 21.231,3m2. Trong đó, khó khăn lớn nhất hiện nay là chưa được chấp thuận vị trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất. UBND xã Sơn Đồng đã có văn bản đề xuất UBND TP xem xét, giải quyết. Kế hoạch hoàn thành giải phóng mặt bằng cũng được địa phương đặt ra trong quý IV/2026.

Liên quan đến dự án này, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng đã yêu cầu 3 địa phương Tây Mỗ, Xuân Phương, Sơn Đồng tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong quý II/2026, thay vì kéo dài đến hết năm 2026.

Đối với các vị trí tái định cư còn vướng mắc, Chủ tịch UBND TP giao các sở ngành liên quan của thành phố khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục, sớm bố trí để phục vụ dự án.

Hiện trạng dự án mở rộng đường hơn 3.300 tỷ vừa được Chủ tịch Hà Nội 'thúc' tiến độ.

Dự án nâng cấp đường 70 Hà Nội: Cải thiện giao thông cho cuộc sống 2026 - Ảnh 17.Hiện trạng đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp chuẩn bị được mở rộng

GĐXH - Nhằm cải thiện tình trạng giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) với chiều dài khoảng 1,6km, quy mô mặt cắt ngang 50m.





Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Cận cảnh cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm chuẩn bị được giải cứu ở Hà Nội

Hiện trạng đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp chuẩn bị được mở rộng

Hà Nội: Mở rộng đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển gấp 5 lần

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Khám phá tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho con giáp Mão

GĐXH – Theo dự báo tử vi tháng 3 âm lịch 2026 mang đến cho tuổi Mão một bức tranh tử vi nhiều màu sắc với sự đan xen giữa hung và cát. Cùng khám phá để không bỏ lỡ những điều tốt đẹp đang chờ đón bạn.

Thời tới cản không kịp, 4 con giáp thu hút nguồn tài lộc lớn

GĐXH - Theo chuyên gia phong thủy, thời điểm này 4 con giáp dưới đây dễ thu hút nguồn tài lộc lớn.

Những ai được nhận quà của Nhà nước dịp lễ 30/4?

GĐXH - Vào những dịp lễ lớn như 30/4, Quốc khánh mùng 2/9, Nhà nước thường tặng quà cho những người có công với cách mạng nhằm tri ân, động viên, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Dịp lễ 30/4/2026, những đối tượng nào sẽ được nhận quà?

Giờ sinh quyết định tài lộc: 5 con giáp sinh đúng 'giờ vàng' tiêu tiền không phải nghĩ

GĐXH - Một số con giáp nếu sinh đúng "khung giờ vàng" sẽ được hưởng phúc khí dồi dào, đường tài lộc hanh thông.

Tháng sinh Âm lịch của người có ý chí thép, dễ đạt thành tựu lớn

GĐXH - Có những người sinh vào một số tháng Âm lịch đặc biệt, sở hữu khả năng chịu đựng đáng nể. Dù áp lực lớn đến đâu, họ vẫn bình tĩnh tìm cách tháo gỡ, từng bước cải thiện cuộc sống.

Đáp ứng điều kiện này mới sang tên sổ đỏ năm 2026

GĐXH - Để thực hiện sang tên sổ đỏ, các bên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Luật Đất đai 2024. Việc nắm rõ các quy định này sẽ giúp tránh rủi ro pháp lý hoặc bị trả hồ sơ.

Trời sinh 5 con giáp lương thiện, không tranh giành vẫn giàu sang

GĐXH - Có những con giáp sinh ra đã mang trong mình tính cách điềm đạm, sống biết trước sau và không bao giờ vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại người khác.

Tết Thanh minh vùng cao: Khi con cháu người Tày, Nùng cùng nhau hướng về cội nguồn

GĐXH - Giữ lệ tảo mộ đúng ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, đồng bào Tày, Nùng coi Tết Thanh minh “bươn slam, so slam” là một trong những dịp quan trọng trong năm. Từ sáng sớm, người dân mang theo gà, rượu, hương hoa và đặc biệt là xôi ngũ sắc lên đồi cúng tổ tiên, tạo nên bức tranh văn hóa đặc trưng của miền núi phía Bắc.

Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho con giáp Dần với bất ngờ thú vị

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã xem tử vi tháng 3 âm lịch 2026 dự báo những bất ngờ thú v0ị cho con giáp Dần. Cùng khám phá để tránh bỏ lỡ cơ hội phát triển trong tháng.

Công an Quảng Ninh cảnh báo: Nhiều người dính 'bẫy tình' qua ứng dụng hẹn hò

Việc lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò không chỉ thiệt hại về tài sản mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, tinh thần của các nạn nhân..

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

