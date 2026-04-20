Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Những ai được nhận quà của Nhà nước dịp lễ 30/4?

Thứ hai, 11:32 20/04/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vào những dịp lễ lớn như 30/4, Quốc khánh mùng 2/9, Nhà nước thường tặng quà cho những người có công với cách mạng nhằm tri ân, động viên, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Dịp lễ 30/4/2026, những đối tượng nào sẽ được nhận quà?

Đối tượng được tặng quà dịp lễ 30/4

Theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, đối tượng được tặng quà dịp lễ 30/4 bao gồm: 

Người có công với cách mạng

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Thân nhân của người có công với cách mạng:

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

- Đại diện thân nhân liệt sĩ.

- Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Từ 1/1/2025, hàng triệu người có công với cách mạng nhận mức trợ cấp ưu đãi tăng trên 35%Từ 1/1/2025, hàng triệu người có công với cách mạng nhận mức trợ cấp ưu đãi tăng trên 35%

GĐXH - Từ ngày 1/1/2025, chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng được tăng 35,7% so với quy định hiện hành.

Những ai được nhận quà của Nhà nước dịp lễ 30/4? - Ảnh 2.

Vào dịp lễ 30/4, Nhà nước thường tặng quà cho những người có công với cách mạng nhằm tri ân, động viên, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Ảnh minh họa: TL

Người có công với cách mạng còn được nhận chế độ ưu đãi khác không?

Theo Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định như sau:

Tùy từng đối tượng, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi chủ yếu như sau:

- Trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng.

- Các chế độ ưu đãi khác bao gồm:

+ Bảo hiểm y tế;

+ Điều dưỡng phục hồi sức khỏe;

+ Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên;

+ Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;

+ Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

+ Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở;

+ Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;

+ Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng;

+ Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;

+ Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.

Những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng

- Khai báo gian dối, giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi của người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng.

- Vi phạm nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

- Lợi dụng việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng để vi phạm pháp luật.

Tin vui về trợ cấp cho hàng triệu người có công với cách mạng, tăng cao từ tháng 7/2024Tin vui về trợ cấp cho hàng triệu người có công với cách mạng, tăng cao từ tháng 7/2024

GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Tin vui về trợ cấp cho hàng triệu người có công với cách mạng, tăng từ ngày 1/7/2024Tin vui về trợ cấp cho hàng triệu người có công với cách mạng, tăng từ ngày 1/7/2024

GĐXH - Song song với cải cách tiền lương, từ ngày 1/7/2024 sẽ tăng trợ cấp cho người có công với cách mạng, và hàng loạt chính sách ưu đãi vô cùng có lợi kèm theo.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Từ 1/1/2025, hàng triệu người có công với cách mạng nhận mức trợ cấp ưu đãi tăng trên 35%

Từ 1/1/2025, hàng triệu người có công với cách mạng nhận mức trợ cấp ưu đãi tăng trên 35%

Từ 1/1/2025, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãi trên 35%

Từ 1/1/2025, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãi trên 35%

Tin vui về trợ cấp cho hàng triệu người có công với cách mạng, tăng cao từ tháng 7/2024

Tin vui về trợ cấp cho hàng triệu người có công với cách mạng, tăng cao từ tháng 7/2024

Từ 1/7/2024, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãi lên trên 35%

Từ 1/7/2024, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãi lên trên 35%

Tin vui về trợ cấp cho người có công với cách mạng, từ 1/7/2024 được tăng mức ưu đãi

Tin vui về trợ cấp cho người có công với cách mạng, từ 1/7/2024 được tăng mức ưu đãi

Cùng chuyên mục

Thời tới cản không kịp, 4 con giáp thu hút nguồn tài lộc lớn

Thời tới cản không kịp, 4 con giáp thu hút nguồn tài lộc lớn

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia phong thủy, thời điểm này 4 con giáp dưới đây dễ thu hút nguồn tài lộc lớn.

Giờ sinh quyết định tài lộc: 5 con giáp sinh đúng 'giờ vàng' tiêu tiền không phải nghĩ

Giờ sinh quyết định tài lộc: 5 con giáp sinh đúng 'giờ vàng' tiêu tiền không phải nghĩ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Một số con giáp nếu sinh đúng "khung giờ vàng" sẽ được hưởng phúc khí dồi dào, đường tài lộc hanh thông.

Tháng sinh Âm lịch của người có ý chí thép, dễ đạt thành tựu lớn

Tháng sinh Âm lịch của người có ý chí thép, dễ đạt thành tựu lớn

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Có những người sinh vào một số tháng Âm lịch đặc biệt, sở hữu khả năng chịu đựng đáng nể. Dù áp lực lớn đến đâu, họ vẫn bình tĩnh tìm cách tháo gỡ, từng bước cải thiện cuộc sống.

Đáp ứng điều kiện này mới sang tên sổ đỏ năm 2026

Đáp ứng điều kiện này mới sang tên sổ đỏ năm 2026

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Để thực hiện sang tên sổ đỏ, các bên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Luật Đất đai 2024. Việc nắm rõ các quy định này sẽ giúp tránh rủi ro pháp lý hoặc bị trả hồ sơ.

Trời sinh 5 con giáp lương thiện, không tranh giành vẫn giàu sang

Trời sinh 5 con giáp lương thiện, không tranh giành vẫn giàu sang

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Có những con giáp sinh ra đã mang trong mình tính cách điềm đạm, sống biết trước sau và không bao giờ vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại người khác.

Tết Thanh minh vùng cao: Khi con cháu người Tày, Nùng cùng nhau hướng về cội nguồn

Tết Thanh minh vùng cao: Khi con cháu người Tày, Nùng cùng nhau hướng về cội nguồn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Giữ lệ tảo mộ đúng ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, đồng bào Tày, Nùng coi Tết Thanh minh “bươn slam, so slam” là một trong những dịp quan trọng trong năm. Từ sáng sớm, người dân mang theo gà, rượu, hương hoa và đặc biệt là xôi ngũ sắc lên đồi cúng tổ tiên, tạo nên bức tranh văn hóa đặc trưng của miền núi phía Bắc.

Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho con giáp Dần với bất ngờ thú vị

Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho con giáp Dần với bất ngờ thú vị

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã xem tử vi tháng 3 âm lịch 2026 dự báo những bất ngờ thú v0ị cho con giáp Dần. Cùng khám phá để tránh bỏ lỡ cơ hội phát triển trong tháng.

Công an Quảng Ninh cảnh báo: Nhiều người dính 'bẫy tình' qua ứng dụng hẹn hò

Công an Quảng Ninh cảnh báo: Nhiều người dính 'bẫy tình' qua ứng dụng hẹn hò

Xã hội - 1 ngày trước

Việc lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò không chỉ thiệt hại về tài sản mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, tinh thần của các nạn nhân..

Từ 18/5, đăng ký khai tử sai để hưởng lợi có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Từ 18/5, đăng ký khai tử sai để hưởng lợi có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quy định của Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5, hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai tử có thể bị phạt nặng đến 20 triệu đồng.

Hà Nội: Thót tim cảnh tàu hỏa tông văng ô tô con 'mắc kẹt' trên đường ray

Hà Nội: Thót tim cảnh tàu hỏa tông văng ô tô con 'mắc kẹt' trên đường ray

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tối ngày 18/4, một vụ tai nạn giao thông đường sắt đã xảy ra tại khu vực xã Phú Xuyên (TP Hà Nội) khi chiếc ô tô con cố tình băng qua đường ray và bị mắc kẹt đúng lúc đoàn tàu SE6 đi tới.

Xem nhiều

Sinh vào ngày Âm lịch này, sau 40 tuổi tiền bạc “tự tìm đến”, càng chăm chỉ càng giàu

Sinh vào ngày Âm lịch này, sau 40 tuổi tiền bạc “tự tìm đến”, càng chăm chỉ càng giàu

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, một số người sinh vào các ngày Âm lịch này tuy tuổi trẻ gặp nhiều thử thách. Nếu duy trì sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến, họ có thể thăng hoa rõ rệt sau tuổi 40.

Giờ sinh quyết định tài lộc: 5 con giáp sinh đúng 'giờ vàng' tiêu tiền không phải nghĩ

Giờ sinh quyết định tài lộc: 5 con giáp sinh đúng 'giờ vàng' tiêu tiền không phải nghĩ

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người có ý chí thép, dễ đạt thành tựu lớn

Tháng sinh Âm lịch của người có ý chí thép, dễ đạt thành tựu lớn

Đời sống
Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho con giáp Dần với bất ngờ thú vị

Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho con giáp Dần với bất ngờ thú vị

Đời sống
Trời sinh 5 con giáp lương thiện, không tranh giành vẫn giàu sang

Trời sinh 5 con giáp lương thiện, không tranh giành vẫn giàu sang

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top