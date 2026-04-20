Thời tới cản không kịp, 4 con giáp thu hút nguồn tài lộc lớn

Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho con giáp Dần với bất ngờ thú vị GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã xem tử vi tháng 3 âm lịch 2026 dự báo những bất ngờ thú v0ị cho con giáp Dần. Cùng khám phá để tránh bỏ lỡ cơ hội phát triển trong tháng.

1. Con giáp Sửu

Xem tử vi tuần mới từ 20-26/4/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, những ngày đầu là thời điểm vàng cho con giáp Sửu tiến hành các công việc thuận lợi. Bạn có được nguồn năng lượng lớn, hợp tác làm ăn sẽ dễ dàng đạt được sự ổn định, thăng tiến. Sửu hoàn toàn có thể đạt được những gì mình muốn chỉ trong 1 tuần nhờ quý nhân hỗ trợ.

Con giáp Sửu tuần mới từ 20-26/4/2026 đón nhận nhiều niềm vui

Tuần này, những người sinh năm Sửu cũng có vận may tài lộc khá tốt. Dù vậy, bạn cần phải thận trọng một số kẻ xấu lợi dụng mà mất tiền oan. Vào nửa đầu tuần tiền nong dư dả hơn, chi tiêu không phải nghĩ. Những ngày cuối tuần, bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội làm giàu, không tích lũy tiền bạn.

Nữ mệnh tuổi Sửu tỏa ra sức cuốn hút khó cưỡng. Bạn hiền lành, thanh lịch nên được phái nam để ý nhiều hơn. Những người độc thân sẽ thấy mình rất hợp với người nào đó, khám phá ra nhiều điểm chung và hẹn hò cực vui vẻ cùng nhau. Người có gia đình biết lo chu toàn cho mọi việc trong nhà, rất đảm đang và giỏi vun vén. Sửu sống khéo léo, biết cách làm bạn đời vui vẻ.

2. Con giáp Dần

Trong tuần mới này, con giáp Dần khá may mắn trong công việc, gặp nhiều quý nhân trợ giúp. Dần cũng là con giáp năng động, hoạt bát và làm những công việc mang tính chất lưu động sẽ có thành tích bất ngờ. Trong công việc, Sửu nên chủ động, có sáng kiến trong mọi việc để lãnh đạo trao cơ hội nhiều hơn.

Con giáp Dần dễ có quý nhân hỗ trợ, thu hút nguồn tài lộc lớn

Công việc kinh doanh phụ của Dần sẽ phát triển rất thuận lợi, nhận được sự hướng dẫn từ người có kinh nghiệm và năng lực giỏi hơn mình, đem tới cơ hội kiếm tiền lớn cho bạn. Dần cũng có cơ hội mở rộng quy mô, đầu tư. Gánh nặng tài chính trong tuần được tháo gỡ.

Nhờ Thiên Vu hỗ trợ, đường hôn nhân hòa hợp. Đương số dễ được bạn đời giúp đỡ trong công việc, nâng cao danh tiếng của bản thân. Nhưng nên lưu ý, về cuối tuần gia đình bạn dễ có mâu thuẫn nên biết sống dĩ hòa vi quý, hạn chế hơn thua.

3. Con giáp Mão

Con giáp Mão tuần này có ảnh hưởng từ Thái Dương giúp cho công việc được thuận lợi. Người tuổi Mão làm việc rất lịch lãm, tiếp thu kiến thức nhanh và học hỏi được khá nhiều từ người xung quanh giúp cho công việc tiến triển hơn. Mão cũng là người có uy tín, làm ăn minh bạch, tài năng thực thụ nên được lòng nhiều người.

Mão có cơ hội kiếm tiền tốt

Về tài lộc của con giáp Mão trong tuần này có cơ hội kiếm tiền tốt. Mão tiêu pha thoải mái trong tuần mới, càng xởi lởi và thoáng tính càng có nhiều tiền bạc tìm về. Bạn đa năng, đa nhiệm có tiền thưởng nóng.

Tuy nhiên, Mão sống khá nặng tình, thiếu lý trí nên khi bị người thương làm tổn thương thì vô cùng buồn bã. Cả tuần trượt dài trong cơn đau thất tình, Mão có thể mệt mỏi, ảnh hưởng tới công việc.

Trong chuyện hôn nhân, gia đạo thuận hòa. Mão có cuộc sống yên ổn, nhiều niềm vui.

4. Con giáp Mùi

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, nhờ có tác động của Thiên Đức cát tinh, Mùi bước vào công việc vô cùng may mắn. Mùi là con người làm ăn có uy tín, công tư phân minh, không phải là người dễ thương lượng hay thích dùng tình cảm để lách luật. Khá nhiều người thích bạn ở điểm này và nâng đỡ trong công việc, cuộc sống cho Mùi.

Về tài lộc, nửa đầu tuần giúp bạn hết lo lắng về nợ nần, càng về sau mọi việc càng thuận lợi. Tuần này thật tuyệt vời đối với người tuổi Mùi khi bạn đang nghiêm túc hơn về vấn đề tiền bạc, tu chí làm ăn kiếm tiền. Khuyên con giáp Mùi cần đặt mục tiêu rõ ràng về những gì bạn muốn đạt được về tài chính vì bạn có quý nhân trợ giúp.

Con giáp Mùi không còn phải lo lắng tiền bạc

Trong chuyện tình cảm, Mùi cần lên kế hoạch gặp gỡ, trò chuyện với người mang lại năng lượng tích cực cho bạn. Sự động viên của họ giúp bạn cảm thấy tự tin về suy nghĩ của mình và có được thêm nhiều chuyện vui trong cuộc sống. Để loại bỏ những điều gây ra xui xẻo tình cảm ra khỏi cuộc sống, Mùi nên tạo thói quen dọn dẹp đồ đạc mỗi ngày và cắm một lọ hoa trong phòng, bất ngờ sẽ tới với bạn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.