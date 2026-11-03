Thống kê thú vị 26 mùa Olympia: Tên 'Đức' mang về nhiều vòng nguyệt quế nhất

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Chiến thắng của Đoàn Lê Anh Đức tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 không chỉ giúp Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam lập dấu mốc lịch sử mà còn tạo nên một thống kê thú vị về tên gọi của các nhà vô địch.

Theo thống kê danh sách 26 quán quân Đường lên đỉnh Olympia từ năm đầu tiên đến năm thứ 26, Đức là tên xuất hiện nhiều nhất, với 4 người.

Bốn nhà vô địch cùng mang tên Đức gồm: Phan Minh Đức (năm thứ 10), Văn Viết Đức (năm thứ 15), Võ Quang Phú Đức (năm thứ 24) và Đoàn Lê Anh Đức (năm thứ 26).

4 nhà vô địch (từ trái qua): Văn Viết Đức - Võ Quang Phú Đức - Phan Minh Đức - Đoàn Lê Anh Đức.

Người đầu tiên mở đầu danh sách này là Phan Minh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Năm 2010, nam sinh giành chức vô địch Olympia năm thứ 10 với 295 điểm, trở thành học sinh đầu tiên của Hà Nội đăng quang sân chơi trí tuệ này.

Năm năm sau, Văn Viết Đức, học sinh Trường THPT Thị xã Quảng Trị, giành vòng nguyệt quế năm thứ 15 với 250 điểm. Nam sinh từng gây ấn tượng với khả năng chinh phục các câu hỏi ở phần thi Vượt chướng ngại vật.

Đến năm 2024, Võ Quang Phú Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học - Huế, trở thành quán quân năm thứ 24 với 220 điểm.

Mới nhất, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, đăng quang Olympia năm thứ 26 với 240 điểm trong trận chung kết ngày 1/11/2026.

Như vậy, trong bốn nhà vô địch mang tên Đức, có hai người đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và hai người đăng quang trong ba mùa gần nhất.

Tên Hoàng xếp thứ hai

Đứng sau tên Đức là Hoàng, với 3 nhà vô địch gồm Đỗ Lâm Hoàng (năm thứ 5), Lê Vũ Hoàng (năm thứ 6) và Đặng Thái Hoàng (năm thứ 12).

Các tên Minh, Vũ và Khánh cùng xuất hiện hai lần trong danh sách 26 quán quân. Những tên còn lại chỉ có một đại diện.

Thống kê này cho thấy sự trùng hợp thú vị trong tên gọi của những học sinh từng chinh phục đỉnh Olympia. Tuy nhiên, đây chỉ là cách thống kê theo tên riêng, không phản ánh mối liên hệ giữa tên gọi với thành tích hay khả năng học tập của các nhà vô địch.