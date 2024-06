Thông tin mới nhất về đợt mưa rất lớn sắp diễn ra đêm nay ở miền Bắc

Dự báo thời tiết về diễn biến mưa khu vực Bắc Bộ

Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, từ đêm 14/6 đến đêm 15/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 150mm (thời gian mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu vào đêm và sáng).

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to tập trung về đêm và sáng với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết: "Từ ngày 14 đến hết ngày 16/6, miền Bắc sẽ trải qua đợt mưa rào và dông diện rộng, trong đó vùng núi Bắc Bộ nhiều khả năng sẽ là tâm mưa. Đợt mưa này chia làm 2 giai đoạn gồm mưa trong đêm ngày 14 đến sáng ngày 15/6, sau đó lặp lại từ đêm ngày 15 đến sáng ngày 16/6 với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 150mm".

Ông Hưởng cho biết thêm, so với đợt mưa rất lớn vào đêm ngày 8/6 thì tổng lượng mưa đợt này không lớn bằng xong vẫn phải đề phòng các nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp.

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ chiều tối và tối ngày 14/6 đến ngày 15/6, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo, ngày và đêm 16/6 khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, đêm nay miền Bắc có mưa rất to, nhiều nơi có khả năng xảy ra ngập úng. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Từ đêm 15-16/6 khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Từ 17-21/6: vùng núi có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và đêm); riêng khu vực đồng bằng có nơi nắng nóng.

Thời tiết khu vực Trung Bộ: Có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực Bắc Trung Bộ ngày 16/6 nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng thời kỳ từ chiều tối ngày 15-17/6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.