Thông tin mới nhất về không khí lạnh tăng cường gây rét đậm rét hại và thời tiết 10 ngày tới ở miền Bắc

Thông tin mới nhất về không khí lạnh gây rét đậm rét hại

Khoảng gần sáng 23/2, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN





Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/2, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi ở phía Đông Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Bắc Bộ từ đêm 23/2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C; Trung Trung Bộ phổ biến 17-20 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong ngày 23-24/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ.

Ngày và đêm 23/2, khu vực từ Quảng Trị đến Huế có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm; khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, từ gần sáng ngày 24/2 mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Từ chiều tối và đêm 23/2, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5m. Từ đêm 23/2, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Sáng 24/2, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5m; từ chiều 24/2 gió giảm dần. Ngày 24/2, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; đêm 24/2 gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Ngày 24/2, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5m, riêng Bình Định đến Bình Thuận 2-4m; từ đêm 24/2 gió giảm dần. Ngày và đêm 24/2, vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở miền Bắc

Theo tin dự báo thời tiết mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 23/2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa và mưa nhỏ. Tình trạng nồm ẩm vẫn tiếp tục tại Bắc Bộ.

Riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi, Lai Châu và Điện Biên đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khi chuẩn bị trang phục cho chuyến du lịch trong thời tiết mưa rét ở Hà Nội và Bắc Bộ, du khách nên chọn áo khoác dày, có khả năng chống thấm nước để giữ ấm. Mặc nhiều lớp áo giúp dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể khi di chuyển giữa các địa điểm tham quan trong nhà và ngoài trời.

Dự báo thời tiết đêm 23 đến 24/2, khu vực Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 24/2 đến sáng ngày 26/2, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Từ khoảng ngày 28/2, trưa chiều hửng nắng, trời rét. Từ khoảng đêm 23-25/2, có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ khoảng ngày 27.2 đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực Bắc Trung Bộ, từ đêm 23-24/2 có mưa rải rác. Từ ngày 25-26/2 có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ khoảng đêm 23-25.2 trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ từ đêm 23-25/2 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Tây Nguyên và Nam Bộ đêm 23/2 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.