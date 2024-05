Thông tin mới nhất vụ ‘Cô gái ăn bò Wagyu, tôm hùm rồi 'bùng' 11 triệu’

Chia sẻ trên VTC News, bà N.T.N (SN 1969, mẹ cô gái ăn bò Wagyu, tôm hùm rồi 'bùng' 11 triệu) cho biết, con gái có tiền sử bị trầm cảm và phải điều trị từ năm 2019, sau quá trình đi học ở nước ngoài. Từ đó tới nay, con gái thường xuyên đi ăn ở các cửa hàng và không trả tiền.

"Tôi đã không ít lần phải trả rất nhiều tiền cho con gái, nhưng cứ liên tục như vậy đến giờ gia đình tôi cũng kiệt quệ", bà N nói.

Bà N cho biết thêm, từng có thời gian để con gái ở nhà, không cho ra ngoài nhưng con nhất quyết không chịu. "Con đòi ra ngoài đi làm, tôi không còn cách nào", người phụ nữ nói.

Vợ chồng bà N hiện phải nuôi 2 người con khác đang trong độ tuổi ăn học, gia đình không được khá giả như những gì con gái nói.

Công an và nhà hàng làm việc với cô gái. Ảnh: TL

Bà N đã liên hệ lực lượng công an để tìm con gái. Bà nói lần này khi tìm được sẽ không cho con ra ngoài bởi nếu con tiếp tục ăn uống không trả tiền rất ảnh hưởng tới những người buôn bán, lao động.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao việc cô gái ăn mặc sang trọng vào nhà hàng 5 sao ở phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội), gọi những món ăn đắt đỏ với hóa đơn lên tới 11 triệu đồng nhưng không chịu trả tiền. Được biết, cô gái này tên T (quê Vĩnh Phúc).

Theo anh M.S (quản lý nhà hàng của khách sạn 5 sao): "Khi mới vào, cô ấy ăn mặc đẹp, nói chuyện lịch sự. Khi cửa hàng đến giờ chuẩn bị đóng cửa, nhân viên in hóa đơn tính tiền thì cô gái này "tỏ ra ngây ngô, không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào".

Anh S cho hay, anh đã nhiều lần ra nói chuyện với khách hàng, đồng thời liên hệ công an can thiệp. Tuy nhiên, cô gái này không hợp tác, liên tục tỏ ra không bình thường, nằm ra ghế sofa rồi rời đi mà không trả tiền.

Cô gái gọi rất nhiều món ăn đắt tiền nhưng không chịu thanh toán. Ảnh: M.S

Từ vụ việc trên, nhiều người thắc mắc, khách hàng đi ăn, uống không trả tiền sẽ bị xử lý như thế nào?

Chia sẻ trên PNVN, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cho biết, việc đi ăn phải trả tiền, đó là quy luật bất thành văn không cần phải tranh cãi. Việc đi ăn nhưng không trả tiền rõ ràng là trái đạo đức, trái pháp luật xâm phạm đến quyền sở hữu của người cung cấp dịch vụ. Tuỳ vào tính chất mức độ hành vi vi phạm, người không trả tiền có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự.

Theo ông Bình, nếu xử phạt hành chính trong trường hợp này, chủ quán có thể thoả thuận với người ăn thanh toán tiền trước khi rời đi hoặc thoả thuận giữ tài sản có giá trị tương đương số tiền nợ để đảm bảo người này quay lại trả nợ.

"Nếu cần thiết chủ quán có thể báo với cơ quan công an đến lập biên bản xem xét xử lý về gian dối chiếm đoạt tài sản của người khách theo quy định tại điểm c (khoản 1, Điều 15, Nghị định 144/2021/NĐ-CP) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình với mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Trong khoảng thời gian chờ cơ quan công an đến xử lý vụ việc thì hành động này không có dấu hiệu giữ người trái pháp luật", luật sư Bình cho hay.

Vị luật sư này cho biết thêm, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự vì hành vi mua hàng nhưng cố tình không trả tiền. Căn cứ quy định tại Điều 175 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".