Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, lực lượng chức năng địa phương huyện An Dương và TP. Hải Phòng vào cuộc điều tra nghi án nữ sinh 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại. Vụ việc xảy ra tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng (huyện An Dương). Đáng chú ý, ngay trong đêm qua (19/4), cơ quan chức năng tiến hành khai quật mộ của một tử thi để thu thập chứng cứ, xác minh, điều tra vụ việc.

Trước đó, Công an xã An Hồng nhận được trình báo của ông Nguyễn Văn T. (trú thôn Ngô Hùng, xã An Hồng) về việc con gái ông là cháu Nguyễn Thùy D. (SN 2009) đi khỏi nhà từ ngày 12/4 không trở về. Mặc dù gia đình đã tìm kiếm nhưng không thấy và sau đó cơ quan công an đã phát thông báo tìm tung tích cháu D.

Công an xã An Hồng thông báo tìm tung tích cháu Nguyễn Thùy D.

Khi tiến hành xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan công an xác định, sau khi rời khỏi nhà, cháu D. đã đến nhà bạn trai là Lê Phong T. (SN 2009), hiện đang sống cùng bà ngoại tại thôn Lê Sáng (cùng xã An Hồng).

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra phát hiện vào những ngày gần đây, Lê Phong T. có những biểu hiện bất thường. Cùng với đó, tại khoảng đất trống trong vườn nhà bà Hoàng Thị H. (bà ngoại T) xuất hiện một gò đất với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Vào ngày hôm qua (19/4), Lê Phong T. được mời đến làm việc tại trụ sở Công an xã An Hồng làm việc. Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại Nguyễn Thùy D. rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn phi tang.

Vào đêm qua (19/4), cơ quan chức năng tiến hành khai quật, phát hiện thi thể nghi là thiếu nữ D. tại vườn nhà bà ngoại của Lê Phong T.

Từ lời khai của T., ngay trong đêm 19/4, Công an huyện An Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng tiến hành khai quật và tìm thấy thi thể nghi là cháu Nguyễn Thùy D; đồng thời cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi để xác minh.

Được biết, cháu Nguyễn Thùy D. có quan hệ tình cảm với Lê Phong T. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ hình sự nghi phạm Lê Phong T. và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

