Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Xác nhận sự việc với PV, đại điện xã An Hồng, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn thôn Lê Sáng vừa xảy ra vụ án mạng khiến một cô gái tử vong. Vào đêm qua (19/4), cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, khai quật mộ của một tử thi để thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định pháp y, xác minh, điều tra vụ việc.



Thông tin ban đầu cho thấy, nạn nhân bị sát hại là thiếu nữ N.T.D (SN 2009, trú thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương). Còn nghi phạm sát hại em D. được xác định là L.P.T (SN 2009, trú thôn Lê Sáng, cùng xã An Hồng, huyện An Dương). Bước đầu L.P.T khai đã chôn thi thể thiếu nữ D. ở vườn nhà bà ngoại và hiện tại, nghi phạm đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khu vực phát hiện thi thể thiếu nữ được cơ quan chức năng căng dây, phong tỏa.

Vào tối hôm qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng huy động lực lượng, phương tiện bảo vệ hiện trường, khai quật tử thi, thu thập chứng cứ, lấy lời khai các nhân chứng liên quan để xác minh, điều tra làm rõ vụ việc nói trên.

Cũng theo cơ quan chức năng, trước khi phát hiện thi thể nạn nhân bị chôn ở vườn, từ ngày 12/4, thiếu nữ D. đi ra khỏi nhà, sau đó gia đình mất liên lạc nên đã trình báo cơ quan chức năng. Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho hay, nạn nhân có quan hệ thân thiết với nghi phạm L.P.T.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

