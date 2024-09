Thông tin tiếp về khu xử lý rác của Công ty CP Môi trường Nam Định: Bãi chôn lấp rác đã quá tải nhiều năm

Hình ảnh 'kinh hoàng' xung quanh bãi chôn lấp rác của Công ty CP Môi trường Nam Định GĐXH - Xung quanh khu liên hợp xử lý rác thải thuộc Công ty CP Môi trường Nam Định ở phường Lộc Hòa màu nước đen kịt, bên trong đốt rác khói bay ra khắp nơi.

Theo tài liệu UBND phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định cung cấp cho PV Gia đình và Xã hội (Chuyên trang của Báo Sức khỏe và Đời sống) cho thấy, từ năm 2021 đến năm 2024, bãi chôn lấp rác tại khu liên hiệp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định đã quá tải, gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và người dân.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 2/4/2021, UBND phường Lộc Hòa, TP Nam Định đã thành lập đoàn kiểm tra khu liên hiệp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định. Đoàn kiểm tra do ông Trần Xuân Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Lộc Hòa làm tổ trưởng và một số thành viên liên quan. Đại diện khu liên hiệp xử lý rác là ông Trịnh Đức Thắng - Giám đốc.

Tại buổi kiểm tra, ông Trần Xuân Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Lộc Hòa cho biết, theo phản ánh của nhân dân gần đây, xung quanh khu xử lý rác có nhiều ruồi, nhặng, lượng rác đổ quá cao so với yêu cầu; mùi nhiều gây ô nhiễm nặng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Các biên bản UBND phường Lộc Hòa đi kiểm tra khu liên hiệp xử lý rác của Công ty CP Môi trường Nam Định.

Tổ kiểm tra cũng đề nghị Ban Giám đốc kiến nghị với UBND TP Nam Định về tình trạng bãi chôn lấp quá tải, quá cao, không phủ gây ô nhiễm nặng, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân; đề nghị đắp cống chỗ nhà anh Thủy (nhà dân sinh sống gần khu xử lý rác) làm giảm ô nhiễm nguồn nước tưới tiêu của bà con. Đồng thời, đoàn cũng yêu cầu khu xử lý rác có biện pháp khắc phục để giảm thiểu tối đa mức ảnh hưởng ra môi trường.

Tuy nhiên, trong buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, ông Trịnh Đức Thắng đại diện khu xử lý rác cho rằng tình trạng này do thời tiết ẩm nồm, lượng rác vào dịp Tết còn tươi nên chưa được phủ,...

Cụ thể, trong biên bản do UBND phường Lộc Hòa cung cấp, phần ý kiến đồng chí Thắng ghi rõ: Một năm chỉ có tháng 2 do thời tiết đặc trưng mưa nồm nên xuất hiện ruồi nhặng. Lượng rác đổ vào bãi chôn lấp do thời gian vào Tết nên chưa phủ được vì lượng rác còn tươi... sẽ có biện pháp khắc phục và tiến hành phủ".

Một góc hình ảnh nhìn từ trên cao khu xử lý rác của Công ty CP Môi trường Nam Định.

Nói là vậy, tuy nhiên, đợt kiểm tra của các năm sau đó, tình trạng trên vẫn tái diễn và điệp khúc "tiếp thu, cố gắng tăng cường, phủ bạt, cát,..." tiếp tục được công ty đưa ra.

Minh chứng cho câu nói trên, vào 15h ngày 22/7/2023, tổ công tác của UBND phường Lộc Hòa do ông Trần Xuân Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường làm tổ trưởng có buổi làm việc với Khu liên hiệp xử lý rác thải TP Nam Định mà đại diện là bà Triệu Thị Toan - Phó Giám đốc.

Tại đây, ông Trần Xuân Hưng thông qua nội dung, hiện trạng bãi chôn lấp rác thải TP Nam Định đã quá tải nhiều năm nay gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Các thành viên trong tổ công tác đưa ra nhiều ý kiến liên quan đến việc gây ô nhiễm của khu xử lý rác này. Trong đó, trọng tâm liên quan đến việc bãi chôn lấp rác thải quá tải, gây mùi khó chịu đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Công ty đã tăng cường biện pháp xử lý, tuy nhiên chỉ hạn chế được một phần. Đồng thời, tổ công tác đề nghị công ty xử lý nước thải để không ảnh hưởng đến nước sản xuất của các hộ xã viên xung quanh nhà máy.

Theo UBND phường Lộc Hòa, bãi chôn lấp rác đã quá tải nhiều năm.

Tại buổi làm việc, đại diện Khu liên hiệp xử lý rác cho biết đã "tiếp thu và cố gắng tăng cường biện pháp". Cụ thể, bà Triệu Thị Toan - Phó giám đốc Khu liên hiệp xử lý rác nói: "Thời gian qua, công ty đã tăng cường công tác xử lý để hạn chế mức độ ô nhiễm ra môi trường; tăng cường phun thuốc, tăng lượng vôi, phủ đất. Qua góp ý của tổ giám sát, công ty tiếp thu và cố gắng tăng cường biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường".

Khoảng 15h ngày 1/12/2023, UBND phường Lộc Hòa tiếp tục làm việc với khu liên hiệp xử lý rác TP Nam Định. Lần này tổ giám sát một lần nữa nhắc đến tình trạng ô nhiễm nơi đây và có ý kiến đề nghị xử lý đề nhằm giảm thiểu mức độ.

Tuy nhiên, lần kiểm tra này, bà Triệu Thị Toan - Phó giám đốc cho rằng, công ty đã tăng cường xử lý theo quy trình, đảm bảo đúng quy trình. Còn về ý kiến của tổ giám sát, công ty tiếp thu và báo cáo lên cơ quan các cấp.

Hình ảnh khu vực đốt rác.

Mới đây nhất, ngày 13/8/2023, sau khi Gia đình và Xã hội có bài viết, phản ánh về sức khỏe, đời sống sinh hoạt người dân xung quanh khu xử lý rác bị ảnh hưởng, UBND phường Lộc Hòa tiếp tục tiến hành kiểm tra.

Trong lần kiểm tra này, ông Trần Xuân Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Lộc Hòa kết luận: "Hiện nay, bãi chôn rác của khu xử lý rác thải TP Nam Định đã quá tải. Đặc biệt, mùi hôi gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đề nghị Công ty CP Môi trường Nam Định tăng cường biện pháp xử lý như: phủ đất, phun thuốc hóa chất, rắc vôi bột,... có các biện pháp đảm bảo nước sau xử lý không chảy ra ngoài môi trường.

Đối với xe chở rác vào khu xử lý phải có biện pháp che chắn không để rơi vãi dọc đường, phun khử trùng xe chở rác khi lưu thông. Công ty có trách nhiệm đề nghị UBND TP tăng cường mức hỗ trợ ô nhiễm và phun thuốc ruồi muỗi cho nhân dân cả miền Lương Xá".

Ruộng lúa của người dân bị ngập màu nước đen kịt.

Để có thông tin khách quan, đa chiều ngày 26/8/2024, PV đến UBND TP Nam Định liên hệ làm việc liên quan đến Khu liên hiệp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định. Tại UBND TP Nam Định, PV được hướng dẫn vào phòng Văn thư để liên hệ và gửi nội dung. Tuy nhiên, tính đến ngày 24/9/2024, PV chưa nhận được phản hồi về lịch làm việc.

Trước sự việc trên, khoảng 14h ngày 24/9/2024, PV Liên hệ trực tiếp với - ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND TP Nam Định và bất ngờ được vị này thông tin: "Ơ anh tưởng làm rồi". Khi chúng tôi đề cập đến việc chưa làm việc và chưa nhận phản hồi, vị này nói chiều sẽ trao đổi lại với Chánh văn phòng.

Liên quan đến việc nhiều lần kiểm tra phát hiện việc quá tải, ô nhiễm nhưng phường chưa có biện pháp xử lý, kiến nghị bằng văn bản gửi UBND TP để xử lý, xử phạt, ngày 24/9/2024, trong buổi làm việc với PV, ông Trần Xuân Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Lộc Hòa cho biết, UBND phường chưa gửi văn bản đến UBND TP kiến nghị xử lý mà chỉ thông qua cuộc họp tiếp xúc cử tri.

Thiết nghĩ cơ quan chức năng tỉnh Nam Định cần kiểm tra, xử lý và có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đảm bảo sức khỏe, đời sống sinh hoạt người dân xung quanh khu xử lý rác của Công ty Môi trường Nam Định.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Trước đó, ngày 11/8/2024, theo ghi nhận của PV, địa điểm người dân phản ánh là Khu liên hợp xử lý rác thải (bãi tập kết rác) thuộc Công ty CP Môi trường Nam Định nằm ở cuối đường Lương Xá, phường Lộc Hòa, TP Nam Định. Cổng vào bãi rác nằm ở đường Lương Xá, phường Lộc Hòa. Đằng sau bãi rác này tiếp giáp với xã Mỹ Thành, Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ghi nhận bên trong nhà máy đầy rác, nước ứ đọng đen kịt. Xung quanh các tường bao, rác nhô lên cao như "núi". Đáng chú ý, bên ngoài tường vây của nhà máy, nguồn nước ngấm ra các kênh mương tưới tiêu phục vụ nông nghiệp. Màu nước đen kịt, mùi hôi từ rác bốc lên nồng nặc,... Tiếp xúc với người dân xung quanh họ cho biết, đã hơn 20 năm nay sống chung với mùi hôi thối từ bãi chôn lấp rác. Từ khi có bãi tập kết rác cuộc sống sinh hoạt của nhiều hộ gia đinh bị ảnh hưởng, sức khỏe đi xuống. Môi trường nước bị ô nhiễm ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản và rau, cây ăn quả, ruộng lúa. Ngày 20/9/2024, ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, khu liên hợp xử lý rác thải (bãi tập kết rác Lộc Hoà) thuộc Công ty CP Môi trường Nam Định, phường Lộc Hoà, TP Nam Định, tỉnh Nam Định xung quanh ruộng nước ngập và kênh mương nông nghiệp màu nước đen kịt. Đặc biệt, cánh đồng ruộng lúa của người dân ở đằng sau khu xử lý rác đang bị ngập một nửa màu nước đen kịt.

Video: Xung quanh bãi chôn lấp rác của Công ty CP Môi trường Nam Định

