Thu Quỳnh nói gì về mối quan hệ với bố của bé 'Thị Tằm'?

Sau gần 1 năm sinh con gái, mới đây, Thu Quỳnh gây ngạc nhiên với vai người mẹ tên Liên trong phim VTV "Cha tôi, người ở lại". Đây là tạo hình già và xấu nhất trong những phim Thu Quỳnh đảm nhận từ trước tới nay. "Tôi đã giảm 12kg sau sinh nhưng vẫn phải vẽ thêm nếp nhăn khi vào vai", nữ diễn viên tiết lộ.

Dù phim đã lên sóng 2 tập song vai diễn của Thu Quỳnh chỉ xuất hiện ít ỏi với gương mặt lạnh lùng khiến khán giả tò mò. Nữ diễn viên hé lộ đây là vai rất nặng tâm lý chưa bao giờ cô trải qua hay nghĩ mình phải đối diện. "Tôi được thử nhiều cảm xúc khác nhau với nhân vật và mong không ai ngoài đời phải rơi vào trạng thái như vậy vì bi kịch quá khủng khiếp", Thu Quỳnh chia sẻ.

Tạo hình có phần "già và xấu nhất" trong những vai diễn Thu Quỳnh từng đóng.

Và sau mỗi ngày đóng phim như thế, 2 con là niềm an ủi, xoa dịu của cô. "Cuộc sống của tôi không thay đổi nhiều vì tôi vẫn là mẹ đơn thân. Thay đổi lớn nhất là tôi bận hơn vì trước đây, tôi chỉ quan tâm Be (con trai Thu Quỳnh - PV), giờ có thêm Tằm (con gái Thu Quỳnh). Hơn nữa, Be chuẩn bị lên lớp cuối cấp, tâm sinh lý thay đổi. Còn bé Tằm biết nói từ 7 tháng rưỡi, đang ở giai đoạn học đủ thứ. Tôi muốn dành thời gian ngắm nhìn các con.

Hiện tại, tôi không dám nhận nhiều việc. Tôi chỉ quay 2-3 ngày/tuần, còn lại ở nhà với con. Tôi cho bé Tằm ăn 2 bữa cháo, 6 bữa sữa, chăm con ngủ, chơi cùng con là hết ngày. Tôi bận đến mức chẳng có thời gian để nghĩ đến những chuyện linh tinh khác", bà mẹ 2 con cho hay.

Thu Quỳnh hạnh phúc với cuộc sống đơn thân có 2 con bên cạnh. Cô thừa nhận, hôn nhân không còn quan trọng và không phải là điều khiến cô lưu tâm từ lâu.

Khi được hỏi về việc "về chung nhà" với bố của con gái, Thu Quỳnh thừa nhận cảm thất cuộc sống hiện tại vẫn đang yên ổn và không muốn thay đổi điều gì.

"Tôi và bố bé Tằm vẫn đồng hành chăm sóc con. Anh ấy tôn trọng, tin tưởng mọi quyết định cũng như điều tôi làm dành cho con. Tôi thấy như vậy là đủ rồi", Thu Quỳnh bộc bạch.

Nói về mối quan hệ của mình và bố bé Tằm hiện tại, nữ diễn viên tâm sự: "Giống mối quan hệ nam nữ khác, cảm xúc lên xuống như biểu đồ hình sin. Tôi có lúc buồn, có lúc vui, có lúc thấy muốn đến đâu thì đến nhưng có những lúc dành cho nhau những lãng mạn bất ngờ. Không có thủ tục khiến cả hai thấy vui vẻ, thoải mái hơn".

Diễn viên Thu Quỳnh.