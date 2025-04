Thù tức cá nhân trong việc làm đường ngõ, gã đàn ông mua thuốc trừ cỏ hại vườn hoa hàng xóm

Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Đình (SN 1962, trú tại thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) về tội "Hủy hoại tài sản". Đây chính là đối tượng đã mua thuốc trừ cỏ phá hoại vườn hoa cúc của người hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn từ việc làm đường ngõ.

Theo đó, ngày 16/3 Công an xã Long Hưng nhận được đơn trình báo của chị Lưu Thị Giang (SN 1971, trú tại thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang) về việc ruộng trồng hoa cúc nhà mình ở cánh đồng thôn Ngọc Bộ bị chết, nghi do phun thuốc trừ cỏ và tài sản thiệt hại gần 70 triệu đồng.

Chai thuốc trừ cỏ nhãn hiệu "Vua sư tử" mà do đối tượng Đình mua, sau đó sử dụng bình phun thuốc của gia đình để thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Long Hưng nhanh chóng đánh giá, nhận xét tình hình và tính chất của vụ việc. Với đặc điểm địa bàn thôn Ngọc Bộ có nghề trồng hoa và vườn hoa cúc nhà chị Giang đang chuẩn bị cho thu hoạch, trong khi đó thời gian gần đây xuất hiện một số mâu thuẫn của người dân tại các ngõ xóm. Từ đó lực lượng Công an xã đã nhận định, đối tượng là người địa phương và có thù tức với gia đình chị Giang.

Từ nhận định trên, chỉ huy Công an xã Long Hưng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, truy vết nhằm phát hiện, bắt giữ đối tượng và trấn an quần chúng nhân dân. Cùng với đó, Công an xã báo cáo Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức rà soát các cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn toàn huyện, camera an ninh địa phương và các khu vực lân cận.

Tuy nhiên, quá trình rà soát gặp nhiều khó khăn do đối tượng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Công an xã Long Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên xác định được đối tượng nghi vấn là Lê Xuân Đình (hàng xóm với chị Lưu Thị Giang).

Đối tượng Lê Xuân Đình và công cụ phạm tội. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình đấu tranh, đối tượng Lê Xuân Đình thừa nhận hành vi hủy hoại tài sản nhà chị Giang. Đối tượng khai, do thù tức cá nhân với gia đình chị Giang trong quá trình làm đường ngõ xóm nên Đình đã nảy sinh ý định mua thuốc trừ cỏ nhãn hiệu "Vua sư tử", sau đó sử dụng bình phun thuốc của gia đình để thực hiện hành vi phạm tội, với mục đích hủy hoại ruộng trồng hoa sắp thu hoạch của nhà chị Giang.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

