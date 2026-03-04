Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Thực hư thông tin "máy tắm người" trong khách sạn Nhật Bản: Hoàn toàn có thật!

Thứ tư, 20:24 04/03/2026 | Chuyện đó đây

Nhiều người phải bất ngờ vì thực sự có chiếc máy như thế.

Những năm gần đây, không ít công nghệ từng bị xem là “không tưởng” đã dần bước ra khỏi phim khoa học viễn tưởng để trở thành một phần của đời sống thường nhật. Từ tàu cao tốc siêu nhanh, robot phục vụ trong nhà hàng cho tới những nhà vệ sinh thông minh, Nhật Bản liên tục khiến thế giới ngạc nhiên khi biến các ý tưởng táo bạo thành sản phẩm có thể sử dụng hằng ngày.

Trong bối cảnh đó, thông tin về một “máy tắm người” xuất hiện trong khách sạn tại Osaka ban đầu khiến nhiều người nghi ngờ. Tuy nhiên, công nghệ này không chỉ tồn tại thật sự mà còn đã được đưa vào trải nghiệm du lịch thực tế.

Thực hư thông tin

Ảnh minh hoạ

“Máy tắm người” trong khách sạn ở Osaka có gì đặc biệt?

Thiết bị được cộng đồng mạng nhắc đến hiện đang được lắp đặt tại Dotonbori Crystal Hotel III, một khách sạn nằm gần khu Dotonbori – Namba, nơi tập trung đông du khách quốc tế. Theo video thực tế trên trang Travel Geek, “máy tắm người” thực chất là một buồng tắm tự động toàn thân, có hình dạng giống một khoang kén khép kín.

Người sử dụng nằm ngửa bên trong khoang, sau đó hệ thống cảm biến sẽ bắt đầu quét cơ thể, đo một số chỉ số sinh học cơ bản như nhịp tim, nhiệt độ da. Dựa trên dữ liệu này, máy tự động điều chỉnh nhiệt độ nước, áp lực phun và thời gian tắm. Toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng 15 phút, với nước ấm phun dưới dạng bong bóng mịn, kết hợp rung nhẹ và âm nhạc thư giãn.

Theo mô tả của trang du lịch Time Out Osaka, trải nghiệm này “giống một liệu trình spa tự động hơn là tắm rửa thông thường”, hướng tới sự thư giãn và thoải mái cho người dùng, thay vì chỉ tập trung vào việc làm sạch cơ thể. Time Out cũng lưu ý rằng đây là dịch vụ trải nghiệm riêng, không phải tiện nghi bắt buộc trong mọi phòng của khách sạn.

Thực hư thông tin

Khách sạn có máy tắm người nằm ở khu vực đông du khách hàng đầu của Osaka (Ảnh minh hoạ)

Thực hư thông tin
Thực hư thông tin
Thực hư thông tin
Thực hư thông tin
Thực hư thông tin

Một số hình ảnh về máy tắm người, cách sử dụng bên trong khách sạn (Ảnh Travel Geek)

Từ EXPO Osaka đến phòng khách sạn giữa lòng thành phố

Điều đáng chú ý là “máy tắm người” không phải ý tưởng xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Trước đó, tại EXPO 2025 Osaka, Nhật Bản từng giới thiệu thiết bị mang tên Mirai Ningen Sentakki, tạm dịch là “máy giặt người của tương lai”. Khi xuất hiện tại EXPO, thiết bị này nhanh chóng gây chú ý bởi thông điệp: công nghệ không chỉ phục vụ sản xuất, mà còn chăm sóc trực tiếp con người cả về thể chất lẫn tinh thần.

Theo thông tin từ thông cáo báo chí trên nền tảng PR Times (Nhật Bản), Mirai Ningen Sentakki được phát triển với mục tiêu hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi và những người hạn chế vận động, giúp giảm rủi ro tai nạn khi tắm – một trong những sinh hoạt tiềm ẩn nhiều nguy hiểm với nhóm đối tượng này.

Phiên bản được đưa vào khách sạn đã được tinh giản so với bản trình diễn tại EXPO. Các tính năng nghiên cứu phức tạp được lược bỏ, thay vào đó là thiết kế thân thiện, dễ sử dụng và đảm bảo an toàn cho du khách. Giới quan sát cho rằng, việc đưa công nghệ từ EXPO vào khách sạn là bước trung gian hợp lý, giúp công chúng làm quen với những ý tưởng mới trong môi trường thoải mái, ít áp lực hơn so với bệnh viện hay cơ sở y tế.

Thực hư thông tin

Ảnh People.com

Du khách trải nghiệm nói gì?

Dù còn khá mới, “máy tắm người” đã nhận được những phản hồi ban đầu từ du khách quốc tế. Trên trang tin Nhật Bản SoraNews24, phóng viên mô tả cảm giác khi trải nghiệm là “kỳ lạ nhưng dễ chịu”, nhấn mạnh yếu tố thư giãn và sự tò mò mà thiết bị mang lại. Theo SoraNews24, nhiều người thừa nhận họ không nghĩ việc “nằm yên để được tắm” lại mang đến cảm giác thoải mái đến vậy.

Một số du khách chia sẻ trên mạng xã hội rằng, sau khi bước ra khỏi khoang tắm, cơ thể có cảm giác nhẹ nhõm, giống như vừa trải qua một liệu trình spa ngắn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng trải nghiệm này phù hợp để thử một lần vì tò mò, hơn là thay thế hoàn toàn thói quen tắm truyền thống hằng ngày.

Thực hư thông tin

Máy tắm người từng gây sốt khi xuất hiện tại EXPO Osaka (Ảnh People.com)

Các trang du lịch quốc tế nhìn nhận, giá trị lớn nhất của “máy tắm người” nằm ở trải nghiệm và câu chuyện công nghệ phía sau. Đối với du khách đến Nhật Bản – quốc gia vốn nổi tiếng với khả năng “hiện thực hóa tương lai” – việc được trực tiếp thử một công nghệ từng xuất hiện tại EXPO được xem là điểm nhấn độc đáo cho hành trình khám phá.

Thu Phương
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Phát minh loại pin "bắt chước lươn điện", tạo 600 volt chỉ trong chớp mắt

Phát minh loại pin "bắt chước lươn điện", tạo 600 volt chỉ trong chớp mắt

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Pin hydrogel đạt mật độ công suất kỷ lục 44 kW/m³ – cao nhất so với pin cùng loại trước đây.

Bí ẩn khoa học đằng sau khả năng tồn tại hàng triệu năm của những dấu chân khủng long hóa thạch

Bí ẩn khoa học đằng sau khả năng tồn tại hàng triệu năm của những dấu chân khủng long hóa thạch

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Những dấu vết mong manh trên bùn đất lẽ ra phải biến mất sau một cơn mưa, nhưng tại sao chúng lại hóa đá và tồn tại trường tồn cùng thời gian? Câu trả lời nằm ở một quy trình địa chất tình cờ nhưng vô cùng kỳ diệu của tự nhiên.

10 tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay

10 tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Năm 2026, cuộc đua giành danh hiệu tòa nhà cao nhất được dự báo vẫn tiếp diễn, với sự cạnh tranh của nhiều tòa cao ốc nổi tiếng.

Vườn treo Babylon có thực sự tồn tại không?

Vườn treo Babylon có thực sự tồn tại không?

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Đây có phải "cú lừa" lớn nhất lịch sử?

Đây là hình ảnh tương lai khi Mặt Trời chết đi

Đây là hình ảnh tương lai khi Mặt Trời chết đi

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Hình ảnh ngoạn mục về Tinh vân Helix mà kính viễn vọng không gian James Webb ghi lại đã cho thấy tương lai của hệ Mặt Trời 5 tỉ năm tới.

Bằng chứng mới về nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể đang bơi lội

Bằng chứng mới về nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể đang bơi lội

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Một nghiên cứu mới cho thấy hành trình của tàu săn sự sống Europa Clipper mà NASA phóng năm 2024 có thể đem về tin rất tốt.

Từ bãi chôn lấp, mỗi ngày 100 tấn rác được biến thành "món ngon" nuôi ngành kinh tế trăm triệu USD

Từ bãi chôn lấp, mỗi ngày 100 tấn rác được biến thành "món ngon" nuôi ngành kinh tế trăm triệu USD

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Đây là cách kiểm soát rủi ro nguồn cung, ổn định chi phí và hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Vật thể "rơi tự do" từ vũ trụ gây tiếng nổ siêu thanh

Vật thể "rơi tự do" từ vũ trụ gây tiếng nổ siêu thanh

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Các cảm biến địa chấn cực nhạy của người Trái Đất có thể giúp phát hiện và theo dõi các vật thể đang lao xuống từ vũ trụ

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, biến mất 70 năm bất ngờ "tái xuất" theo cách đặc biệt

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, biến mất 70 năm bất ngờ "tái xuất" theo cách đặc biệt

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Loài vật quý hiếm này có hai vệt đen chạy từ mắt xuống miệng giúp giảm lóa nắng và hỗ trợ tập trung vào con mồi "nhanh như chớp". Nó được liệt kê trong sách đỏ của tổ chức Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN, trong danh mục các loài bị đe dọa tuyệt chủng trên thế giới.

Lộ diện hệ sao hiếm chứa những loại hành tinh không có trong hệ Mặt Trời

Lộ diện hệ sao hiếm chứa những loại hành tinh không có trong hệ Mặt Trời

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

V1298 Tau đã hé lộ một mắt xích hiếm hoi, vốn được tìm kiếm từ lâu, trong quá trình hình thành hành tinh.

Xem nhiều

Lý giải ý nghĩa tranh 'mã đáo thành công' luôn thấy một con ngựa lại quay đầu lại

Lý giải ý nghĩa tranh 'mã đáo thành công' luôn thấy một con ngựa lại quay đầu lại

Chuyện đó đây

GĐXH - Tranh "Mã đáo thành công" miêu tả 8 con ngựa mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh vượt trội nhưng trong tranh sẽ luôn thấy có một con ngựa quay đầu lại.

"Dải Ngân Hà" thứ 2 hiện về từ thế giới 11,5 tỉ năm trước

"Dải Ngân Hà" thứ 2 hiện về từ thế giới 11,5 tỉ năm trước

Chuyện đó đây
Đây là hình ảnh tương lai khi Mặt Trời chết đi

Đây là hình ảnh tương lai khi Mặt Trời chết đi

Chuyện đó đây
Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tuyệt tích gần 90 năm bất ngờ "tái xuất" bởi một chú chó

Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tuyệt tích gần 90 năm bất ngờ "tái xuất" bởi một chú chó

Chuyện đó đây
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, biến mất 70 năm bất ngờ "tái xuất" theo cách đặc biệt

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, biến mất 70 năm bất ngờ "tái xuất" theo cách đặc biệt

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top