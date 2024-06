Thuê xe ô tô mang đi cầm rồi tung tin giả để lẩn trốn

Đại diện Công an TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công Đỗ Quốc Huy (34 tuổi, trú tại phường Cẩm Thành, TP. Cẩm Phả). Đây là đối tượng bị cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Theo tài liệu điều tra, vào tháng 2/2024, Đỗ Quốc Huy thuê một xe ô tô của anh Đinh Ngọc Hoàng (34 tuổi, trú tại TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) với thời hạn một tháng. Sau khi thuê xe của anh Hoàng xong, đối tượng mang chiếc ô tô này bán cho anh T. (trú tại TP. Hạ Long) để cầm cố và chiếm đoạt 150 triệu đồng.

Chân dung đối tượng Đỗ Quốc Huy. Ảnh: Cơ quan Công an.

Đến ngày 7/5, cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Quốc Huy về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả ra quyết định truy nã vào ngày 17/6/2024. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/6, lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đỗ Quốc Huy.

Theo cơ quan chức năng, Huy đã bỏ trốn từ trong giai đoạn điều tra nên Công an TP. Cẩm Phả nhiều lần triệu tập nhưng đối tượng không đến làm việc và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Thậm chí, đối tượng lợi dụng nhiều mối quan hệ xã hội, tung tin giả che giấu nơi ẩn náu khiến cho công tác truy bắt của lực lượng công an gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo cơ quan công an, do thủ tục thuê xe và cầm cố tài sản đơn giản, không cần nhiều thông tin, giấy tờ. Đặc biệt, trong khi người cho thuê xe và người nhận cầm cố tài sản đều chủ quan, không tìm hiểu kỹ khiến cho tội phạm có điều kiện hoạt động bằng hình thức lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản.

Do đó, người dân cần cảnh giác trong giao dịch dân sự, không giao dịch khi phát hiện đối tượng có biểu hiện bất minh về tài sản và báo ngay cho lực lượng công an để xác minh làm rõ.

