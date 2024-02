Bắt đối tượng chuyên lừa bán xe sang trên mạng xã hội

Ngày 1/2, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Quang (SN 1999, trú tại xã An Châu, huyện Đông Hưng, Thái Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Quang tại cơ quan công an.

Trước đó, theo trình báo của chị Đ.T.P.S. (2002, trú tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa) về việc bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền 27 triệu đồng bằng thủ đoạn lừa bán xe mô tô Honda SH qua mạng xã hội Facebook.

Ngày 22/1, tại xã An Châu, huyện Đông Hưng, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Đào Văn Quang.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định, từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, đối tượng Quang đã thực hiện 26 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook bằng hình thức rao bán xe mô tô Honda SH. Có 26 bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền khoảng 800 triệu đồng. Các bị hại đã chuyển cho đối tượng số tiền trên 200 triệu đồng.

