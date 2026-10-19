Thưởng 150 triệu đồng cho học sinh giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế
GĐXH - Học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế được khen thưởng 150 triệu đồng sau khi giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế.
Sáng 19/10, UBND TP Huế tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng em Tăng Hạo Nhiên, học sinh lớp 12 chuyên Lý 1, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, giành Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani (FIPhO) năm 2026.
Theo UBND TP Huế, thành tích này ghi nhận quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện và niềm đam mê nghiên cứu khoa học của em Tăng Hạo Nhiên. Kết quả đồng thời thể hiện chất lượng giáo dục mũi nhọn của thành phố, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và sự đồng hành của gia đình trong quá trình bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi bật.
Tại buổi lễ, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế tuyên dương, trao thưởng và tặng hoa chúc mừng em Tăng Hạo Nhiên. Theo Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND, học sinh đạt Huy chương Bạc tại kỳ thi quốc tế được khen thưởng 150 triệu đồng.
Việc tuyên dương, khen thưởng nhằm khích lệ học sinh tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo, nỗ lực chinh phục những thành tích cao hơn trong học tập và nghiên cứu khoa học.
Được biết, Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani (FIPhO) năm 2026 quy tụ 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tham dự kỳ thi, cả 4 học sinh trong đội tuyển Việt Nam đều giành huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Đội tuyển Việt Nam được tuyển chọn từ những học sinh lớp 11 năm học 2025-2026 đã tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lí quốc tế năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ vào kết quả thi và thứ hạng từ cao xuống thấp. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì tập huấn và tổ chức đoàn tham dự kỳ thi.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Đáp ứng điều kiện này giáo viên mới nhận được Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục"Giáo dục -
GĐXH - Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” là hình thức khen thưởng cao quý dành cho cá nhân có cống hiến tích cực trong ngành giáo dục. Để đạt được danh hiệu cao quý này giáo viên cần đáp ứng điều kiện gì?
Đáp ứng điều kiện này giáo viên mới được nhận bằng khen của Bộ trưởngGiáo dục -
GĐXH - Thông tư số 07/2026/TT-BGDĐT quy định rõ điều kiện để cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dưới đây là thông tin cụ thể, bạn đọc có thể tham khảo.
Hà Nội: Danh sách 9 nhà giáo được đề cử xét chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2026Giáo dục -
GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công khai danh sách 9 nhà giáo được cử xét chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Dưới đây là danh sách các nhà giáo tiêu biểu được đề cử.
Danh sách 12 học sinh lớp 11 đạt thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 THPT Hà Nội năm học 2026 - 2027Giáo dục -
GĐXH - Kỳ thi học sinh giỏi THPT Hà Nội năm học 2026 - 2027 có 37 thủ khoa, trong đó có 12 học sinh đang học lớp 11.
Từ 15/11, bỏ quỹ phụ huynh: Nhẹ gánh đóng góp, lo khoản chi phát sinhGiáo dục -
Dù ủng hộ quy định bỏ quỹ phụ huynh từ 15/11 để chấm dứt lạm thu, nhiều người vẫn băn khoăn về cách xoay xở các khoản chi nhỏ phát sinh phục vụ việc học tập của con.
Danh mục 7 nhóm hành vi bị cấm khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa từ 15/11/2026Giáo dục -
GĐXH - Dưới đây là 7 nhóm hành vi bị cấm khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa từ ngày 15/11/2026 theo Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT.
Hà Nội nghiêm cấm ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết nước ngoàiGiáo dục -
Năm học 2026 – 2027, UBND TP Hà Nội yêu cầu các trường học không ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết giáo dục dưới bất kỳ hình thức nào.
Bài toán 30 điểm khiến cả 4 thí sinh xuất sắc nhất Đường Lên Đỉnh Olympia 2019 bó tayGiáo dục -
Vì quá hóc búa để giải trong 15 giây, bài toán này còn gây tranh cãi không nhỏ sau khi Chung kết Olympia năm thứ 19 kết thúc.
Bộ GD&ĐT cấm trường học lợi dụng hoạt động tăng cường để dạy thêmGiáo dục -
Thông tư 85 quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường tại các cơ sở giáo dục phổ thông vừa được Bộ GD&ĐT ban hành có nội dung, cấm trường học lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu để dạy trước chương trình, dạy thêm, học thêm.
Cambridge tại HIMLAMIS: Kiến tạo nền tảng học tập quốc tế, phát triển tư duy cho học sinhGiáo dục -
Trong bối cảnh giáo dục ngày càng hướng tới năng lực tư duy, khả năng thích ứng và hội nhập quốc tế, việc lựa chọn một chương trình học phù hợp trở thành mối quan tâm của nhiều phụ huynh. Một chương trình giáo dục hiện đại không chỉ trang bị kiến thức, mà còn cần giúp học sinh biết đặt câu hỏi, chủ động khám phá, vận dụng điều đã học và từng bước hình thành năng lực học tập lâu dài.