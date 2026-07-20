Danh tính 6 học sinh đoạt huy chương tại Olympic Toán quốc tế (IMO) 2026

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2026 gồm 6 học sinh và cả 6 em đều đoạt huy chương.

Danh sách các học sinh đoạt huy chương bao gồm:

Em Nguyễn Đình Tùng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 36 điểm, giành Huy chương Vàng.

Em Nguyễn Lê Nhật Nam, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đạt 30 điểm, giành Huy chương Vàng.

Em Phạm Đăng Nguyên, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội đạt 28 điểm, giành Huy chương Bạc.

Em Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt 27 điểm, giành Huy chương Bạc.

Em Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An đạt 27 điểm, giành Huy chương Bạc.

Em Hà Mạnh Hùng, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội đạt 20 điểm, giành Huy chương Đồng.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia kỳ thi IMO 2026. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Với tổng số 168 điểm, theo kết quả không chính thức, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 5 trong số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2026, sau Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga và Singapore. Năm 2025, đội tuyển quốc gia Việt Nam xếp thứ 9.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai em Nguyễn Đình Tùng tham gia đội tuyển IMO Việt Nam và đã đổi màu huy chương thành công sau khi giành Huy chương Bạc tại kỳ thi năm trước. Đội tuyển năm nay quy tụ học sinh đến từ cả ba miền Bắc, Trung, Nam của đất nước.

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 67 được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 21/7/2026 tại Thượng Hải (Trung Quốc), với sự tham gia của 666 thí sinh thuộc 119 đoàn đến từ 119 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thí sinh tham dự kỳ thi trải qua 2 ngày thi, mỗi ngày làm bài trong 4,5 giờ. Đề thi năm nay gồm 6 bài toán, bao gồm 2 bài số học, 2 bài tổ hợp, 1 bài hình học và 1 bài đại số. Cả hai bài toán về số học đều đòi hỏi nhiều tư duy tổ hợp. Đề thi có tới 3 bài toán về trò chơi.

Trong 3 năm gần đây, mỗi kỳ thi chỉ có duy nhất 1 bài toán về hình học. Điều này cho thấy xu hướng đề thi những năm gần đây thiên nhiều về tổ hợp. Bên cạnh đó, nhiều bài toán được phân loại là số học hoặc đại số cũng có sự pha trộn giữa các nội dung khác nhau, đặc biệt là tổ hợp.

Theo quy định, Ban Tổ chức trao giải chính thức cho 50% số thí sinh tham dự, trong đó tỷ lệ Huy chương Vàng : Huy chương Bạc : Huy chương Đồng là 1 : 2 : 3.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao bằng khen cho các thí sinh đạt điểm tối đa ở một bài toán.