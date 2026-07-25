Thưởng thức kiệt tác opera La Traviata như ở Ý ngay tại Việt Nam

Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên đón nghệ sĩ Ý diễn kiệt tác opera La Traviata

La traviata là một vở opera gồm 3 màn của Nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi, với phần lời của Francesco Maria Piave, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết mang tên "Trà Hoa Nữ" (La dame aux Camélias) của Alexandre Bumas (con), xuất bản năm 1848. "La traviata" còn được hiểu là "Người đàn bà hư hỏng".

Các nghệ sĩ của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste là nhà hát đầu tiên trên thế giới mang nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi thể hiện trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á mà đoàn nghệ thuật Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste đặt chân tới. Tại châu Á, đoàn đã từng đến Nhật Bản, Macau (Trung Quốc), Hàn Quốc.

Các nghệ sĩ của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste là nhà hát đầu tiên trên thế giới mang nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi thể hiện trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: NHHG

Trước thềm công diễn tại Việt Nam vào ngày 30 và 31/7/2026, Nhà hát Hồ Gươm đã có cuộc gặp gỡ báo chí nhằm giới thiệu vở opera La Traviata đến công chúng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Gia đình và Xã hội về quy mô của chương trình biểu diễn này có gì khác với lần hợp tác cùng Nhà hát Nhạc vũ kịch từng dàn dựng vở opera La Traviata trước đó vào năm 2024? Ông Nguyễn Bảo Anh - Giám đốc nghệ thuật Saigon Philharmonic Orchestra (SPO), phụ trách điều phối chương trình - cho biết: "Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste một trong những nhà hát opera lâu đời nhất thế giới với lịch sử hơn 225 năm và vẫn đang duy trì hoạt động liên tục đến ngày nay. Với khoảng 120 nghệ sĩ của nhà hát, vở diễn chắc chắn sẽ quy mô và lớn hơn rất nhiều".

Ông Nguyễn Bảo Anh - Giám đốc nghệ thuật Saigon Philharmonic Orchestra (SPO), phụ trách điều phối chương trình - giới thiệu các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật Nhà hát Giuseppe Verdi. Video T.H

Ông cũng cho biết thêm, quá trình thương thảo để đưa vở kiệt tác này về Việt Nam không gặp nhiều khó khăn dù họ đưa ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe. "Vì họ cũng nhìn thấy Nhà hát Hồ Gươm đáp ứng được tiêu chuẩn của thế giới và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật hàn lâm ngày càng cao của công chúng Việt Nam", ông Nguyễn Bảo Anh nói.

Chia sẻ với báo chí, đại diện đoàn nghệ thuật Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste là bà Elena - phụ trách tour và hậu cần của đoàn nghệ sĩ Ý và phó tổng đạo diễn Platon Bardhi khẳng định, quá trình tìm hiểu, khảo sát họ hoàn toàn hài lòng và không có gì phải phàn nàn.

Vở diễn được diễn trọn vẹn như bản gốc, không rút gọn

Không chỉ hợp tác, đây là lần đầu tiên Nhà hát Hồ Gươm tham gia sâu hơn vào quá trình dàn dựng cùng các nghệ sĩ quốc tế.

Trong đó, Nhà hát đã đặt chế tác chiếc đèn chùm khổng lồ dành riêng cho sân khấu La Traviata tới đây. Với kích thước ấn tượng rộng 4m, cao hơn 5m, bao trùm gần như toàn bộ không gian biểu diễn. Chiếc đèn được sản xuất ngay tại Việt Nam theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn và quy trình kỹ thuật khắt khe của nhà thiết kế người Ý. Đây không chỉ là một đạo cụ sân khấu mà còn là điểm nhấn thị giác quan trọng, góp phần tái hiện không gian sang trọng, lộng lẫy đặc trưng của "Hội chợ phù hoa".

Ngoài ra, khoảng 12 thùng hàng (nặng gần 1 tấn) chứa trang phục và đạo cụ cũng đã được chuyển trực tiếp từ Ý về kho của nhà hát.

Ông Nguyễn Bảo Anh cũng cho biết, vở diễn được diễn tại Việt Nam cũng sẽ trọn vẹn như bản gốc, không rút gọn. Ngay cả poster quảng bá chương trình cũng được sử dụng như tất cả các buổi diễn của nhà hát.

Đồng hành trong chuyến lưu diễn lần này là Dàn nhạc Giao hưởng, Dàn Hợp xướng Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste. Nhạc trưởng Vanessa Benelli Mosell, đồng thời là nghệ sĩ biểu diễn piano; nghệ sĩ soprano Maria Grazia Schiavo đảm nhận vai nữ chính Violetta Valéry; vai Giorgio Germont do Federico Longhi thể hiện; Klodjan Kaçani đảm nhận vai Alfredo Germont.

Nghệ sĩ soprano Maria Grazia Schiavo đảm nhận vai nữ chính Violetta Valéry.

Nghệ sĩ Klodjan Kaçani đảm nhận vai Alfredo Germont. Ảnh: NHHG.

La Traviata không chỉ là nỗ lực mang tinh hoa nghệ thuật opera quốc tế đến gần hơn với công chúng Việt Nam, mà còn cho thấy bước tiến quan trọng trong việc tiếp cận, làm chủ những quy trình sản xuất nghệ thuật chuyên nghiệp hàng đầu thế giới của Nhà hát Hồ Gươm. Thành công từ chuyến lưu diễn lần này sẽ tạo niềm tin lớn cho các ngôi sao hàn lâm quốc tế khác, đưa Việt Nam trở thành một lựa chọn ưu tiên trong hành trình lưu diễn châu Á của họ trong tương lai.