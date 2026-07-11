Mẹ ruột và mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý
GĐXH - Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà là bà Ngọc Hương gây chú ý khi mới đăng tải những khoảnh khắc thân thiết bên bà thông gia Kristin - mẹ diễn viên Kim Lý.
Đan Trường - Thủy Tiên cùng con trai hội ngộ sau ly hôn, làm điều khiến nhiều người nể phụcCâu chuyện văn hóa -
GĐXH - Sau hai tuần đưa con trai Thiên Từ về Việt Nam nghỉ hè, doanh nhân Thủy Tiên đã có nhiều dịp cùng Đan Trường đồng hành trong các hoạt động của con.
Vì sao kết phim 'Phía bên kia thành phố' gây tranh luận?Câu chuyện văn hóa -
Kết phim "Phía bên kia thành phố" trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội khi nhiều khán giả cho rằng tác phẩm xử lý vội vàng, chưa đủ sức giải quyết những mâu thuẫn được đẩy lên cao trào suốt 26 tập.
Nhan sắc gây chú ý ở tuổi 59 của 'nữ hoàng ảnh lịch' Hiền MaiCâu chuyện văn hóa -
Ở độ tuổi U60, diễn viên Hiền Mai vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, không có quá nhiều dấu hiệu tuổi tác.
Hai phim Việt dùng AI thay thế diễn viên vướng lao lýCâu chuyện văn hóa -
Sau "Chốt đơn", bộ phim "Chiếc kén" buộc phải ứng dụng AI để xóa, thay thế diễn viên sau khi nghệ sĩ vướng scandal.
Hiện tượng gây bão show 'Anh trai': Là con nhà nòi, hai lần giành Quán quânCâu chuyện văn hóa -
Sau tập 1 phát sóng, nam ca sĩ này không chỉ là một trong những giọng ca nổi bật "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 mà còn thành "hiện tượng" mới của mạng xã hội
'Mỹ nhân trăm tỷ' trở thành giám khảo trẻ nhất LHP Châu Á Đà Nẵng là ai?Câu chuyện văn hóa -
Ở tuổi 27, nữ diễn viên này gây chú ý khi đảm nhận vai trò thành viên Ban giám khảo hạng mục "Phim Châu Á" tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV).
Hoà Minzy, Quang Hùng MasterD khuấy động hơn 20.000 khán giả trong Concert Thanh XuânCâu chuyện văn hóa -
GĐXH - Tối 27/6, tại Trường đua F1 Mỹ Đình, hơn 20.000 khán giả đã cùng hòa mình vào Concert Thanh Xuân do Báo Tiền Phong tổ chức, Trung ương Đoàn chỉ đạo. Chương trình mang đến nhiều tầng cảm xúc, kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam bằng âm nhạc, hình ảnh, công nghệ trình diễn và năng lượng của thế hệ hôm nay.
Học vấn đáng nể của Hoa hậu Việt vừa đỗ thạc sĩ trường top đầu thế giớiCâu chuyện văn hóa -
Nàng hậu này gây chú ý khi trúng tuyển thạc sĩ ngành Khoa học và Chính sách môi trường tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia (Mỹ).
Con trai 'Vua bãi rác' gây sốt phim giờ vàng, đóng học sinh cá biệt quá duyênCâu chuyện văn hóa -
Võ Hoài Vũ - con trai NSƯT Võ Hoài Nam đang gây chú ý trên phim giờ vàng VTV khi hóa thân thành nam sinh cá biệt, duyên dáng trong phim "Phía bên kia thành phố".
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2006 giờ ra sao sau 2 thập kỷ đăng quang?Câu chuyện văn hóa -
Sau 20 năm đăng quang, cuộc sống của 3 người đẹp xuất sắc nhất Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn khiến nhiều khán giả tò mò.