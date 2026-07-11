Mẹ ruột và mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý

Thứ bảy, 14:15 11/07/2026 | Câu chuyện văn hóa
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà là bà Ngọc Hương gây chú ý khi mới đăng tải những khoảnh khắc thân thiết bên bà thông gia Kristin - mẹ diễn viên Kim Lý.

Mẹ ruột và mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý - Ảnh 1.

Mới đây, Bà Ngọc Hương - mẹ ruột Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi đăng những khoảnh khắc thân thiết bên bà thông gia là bà Kristin (người Thụy Điển) - mẹ diễn viên Kim Lý, kèm trạng thái: "Chúc chị thêm tuổi mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên con cháu. Yêu thương và biết ơn rất nhiều khi vũ trụ trao duyên lành cho chúng ta". 

Mẹ ruột và mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý - Ảnh 2.

Từ khi Hồ Ngọc Hà và Kim Lý kết hôn, hai gia đình thường xuyên hội ngộ và đi du lịch cùng nhau. Bố mẹ của Kim Lý sống tại Thụy Điển nhưng thường xuyên bay sang Việt Nam thăm con cháu trong các dịp lễ, Tết.

Mẹ ruột và mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý - Ảnh 3.

 Vì 2 gia đình thường xuyên gặp gỡ nên 2 bà mẹ của Hồ Ngọc Hà khá hợp nhau, thường xuyên đi dạo và có những khoảnh khắc gắn kết, thân thiết. 

Mẹ ruột và mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý - Ảnh 4.

Trong chuyến đi tới Thụy Điển vào mùa hè 2023, Hồ Ngọc Hà cũng mời cả nhà ngoại đi cùng. Có thể thấy, nàng dâu này luôn cố gắng tạo ra những khoảng thời gian thư giãn, nghỉ ngơi cho ông bà, đồng thời, gắn kết tình cảm gia đình mà ở đây là nhà nội và nhà ngoại.

Mẹ ruột và mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý - Ảnh 5.

Nhờ những chuyến đi như thế mà 2 bên thông gia càng thêm thân thiết, gắn bó.

Mẹ ruột và mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý - Ảnh 6.

Trong mắt bố mẹ chồng, Hồ Ngọc Hà là cô con dâu khiến họ cảm thấy tự hào. Còn với Kim Lý, Hà Hồ là người vợ "luôn hướng về gia đình". Kim Lý từng chia sẻ về bà xã: "Tôi từng không nghĩ rằng một người phụ nữ bận rộn như Hà có thể trở về nhà chăm sóc con cái và cả ba mẹ chồng. Nhưng cô ấy có thể làm tốt tất cả. Thật sự cô ấy rất quan tâm đến gia đình và dành nhiều sự tôn trọng cho họ" .

Mẹ ruột và mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý - Ảnh 7.

Tình cảm chân thành của 2 con khiến mẹ Hồ Ngọc Hà bày tỏ sự biết ơn khi làm thông gia với mẹ Kim Lý.

 

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