Mẹ ruột và mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý

Trong mắt bố mẹ chồng, Hồ Ngọc Hà là cô con dâu khiến họ cảm thấy tự hào. Còn với Kim Lý, Hà Hồ là người vợ "luôn hướng về gia đình". Kim Lý từng chia sẻ về bà xã: "Tôi từng không nghĩ rằng một người phụ nữ bận rộn như Hà có thể trở về nhà chăm sóc con cái và cả ba mẹ chồng. Nhưng cô ấy có thể làm tốt tất cả. Thật sự cô ấy rất quan tâm đến gia đình và dành nhiều sự tôn trọng cho họ" .