Lương Nguyệt Anh chia sẻ hành trình làm mẹ ở tuổi 36

Sau khi đón cặp song sinh Cherry và Happy cách đây hai tháng, Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh lần đầu chia sẻ nhiều hơn về hành trình làm mẹ và những thay đổi trong cuộc sống. Nữ ca sĩ cho biết hai con mang đến nguồn năng lượng mới, giúp cô cân bằng giữa gia đình, công việc và nghệ thuật.

Lương Nguyệt Anh cho hay trước khi làm mẹ, âm nhạc luôn là niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời. Vì thế, ngay khi hai con cứng cáp hơn, cô lên kế hoạch trở lại với sân khấu.

Lương Nguyệt Anh xuất hiện với diện mạo mới sau hơn một năm dành thời gian chăm sóc cặp song sinh.

Theo nữ ca sĩ, vai trò làm mẹ khiến cô thay đổi trên nhiều phương diện. Không chỉ cảm nhận rõ niềm hạnh phúc khi có hai con, Lương Nguyệt Anh còn nhìn nhận lại cách sắp xếp cuộc sống, công việc và những mục tiêu phía trước.

Cô cho biết tình yêu dành cho Cherry và Happy là động lực để bản thân muốn hát nhiều hơn, làm việc nhiều hơn và thực hiện các dự án âm nhạc đã ấp ủ.

“Tôi đang tràn đầy năng lượng để làm thật nhiều việc trong thời gian tới. Dù hiện nay khá vất vả khi vừa công tác, vừa đi diễn, vừa làm tròn vai trò làm mẹ của hai em bé, nhưng tôi tin hai con sẽ giúp tôi mạnh mẽ và phát triển hơn trên con đường phía trước”.

Trước đó, việc Lương Nguyệt Anh công khai đã lên chức mẹ khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bất ngờ. Trong tiệc đầy tháng, nữ ca sĩ lần đầu giới thiệu hai con song sinh Cherry và Happy. Hình ảnh đáng yêu của hai bé nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ.

Nhân dịp này, Lương Nguyệt Anh cũng đăng tải bức tâm thư gửi hai con, trong đó lần đầu trải lòng về những tháng ngày cô đơn phía sau ánh đèn sân khấu và cảm xúc khi được làm mẹ.

Nữ ca sĩ cho biết chỉ đến khi được ôm hai con trong tay, cô mới cảm nhận rõ ý nghĩa của hạnh phúc.

“Khoảnh khắc đầu tiên được chạm vào da thịt các con, được nghe tiếng thở rất nhẹ, mẹ thấy cả thế giới bão giông ngoài kia bỗng chốc dịu lại.Hóa ra, sau tất cả những đỉnh cao mà người đời mải miết đi tìm, hạnh phúc lộng lẫy nhất lại là điều giản dị nhất.Được ôm các con vào lòng và thấy trái tim mình bình yên, dịu nhẹ...”.

Ở phần cuối bức thư, Lương Nguyệt Anh gửi gắm mong ước giản dị, mong hai con lớn lên thật bình an, sống tử tế và biết yêu thương đong đầy.

Nữ ca sĩ cho biết việc trở thành mẹ ở tuổi 36 đã mang đến nhiều thay đổi trong cuộc sống.

Bên cạnh niềm vui trong cuộc sống riêng, Lương Nguyệt Anh cũng liên tiếp đón nhận những dấu mốc mới trong công việc. Tháng 6 vừa qua, cô được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân và được thăng quân hàm trước niên hạn lên cấp Thiếu tá, ghi nhận quá trình công tác với vai trò giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Ngoài hoạt động biểu diễn, nữ ca sĩ còn có công trình nghiên cứu sử dụng khoang cộng hưởng mũi - xoang trong hoạt động thanh nhạc cùng PGS.TS.BS Phạm Thị Bích Đào và TS.BS Phạm Huy Tần.

Sau hơn một năm ưu tiên cho gia đình, Lương Nguyệt Anh cho biết cô đã sẵn sàng trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định điều quan trọng nhất hiện nay vẫn là chăm sóc hai con và cân bằng giữa vai trò người mẹ với công việc.