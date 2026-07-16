Dàn sao Bước nhảy Xì Tin: Người tái xuất gây sốt, người thành đại gia kín tiếng

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Ra mắt năm 2009, Bước nhảy Xì Tin được xem là một trong những bộ phim truyền hình Việt đầu tiên khai thác văn hóa hip hop, breakdance và đời sống của giới trẻ. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ hầu hết lần đầu bén duyên với màn ảnh, nhiều người vốn là những vũ công chuyên nghiệp nổi tiếng trong cộng đồng underground.

“Bước nhảy Xì Tin” từng ‘’làm mưa làm gió‘’ trên truyền hình.

17 năm trôi qua, những gương mặt từng làm nên sức hút của bộ phim như Tùng Mint, Minh Trí, Vân Navy hay Chi Hoa đều có những bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp và cuộc sống.

Tùng Mint

Trong phim, Tùng Mint (Đoàn Thanh Tùng, sinh năm 1986) vào vai Dương “Đá tảng” - chàng trai đam mê hip hop sở hữu ngoại hình thư sinh. Trước khi đóng phim, anh vốn là B-boy nổi tiếng của nhóm Halley Crew.

Sau thành công của Bước Nhảy Xì Tin, Tùng Mint tiếp tục xuất hiện trong một số dự án như Trường học bá vương, Glee Việt Nam, Trại hoa đỏ... Tuy nhiên, anh không tạo được cú bứt phá như kỳ vọng.

Năm 2026, Tùng Mint gây bất ngờ khi góp mặt trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 , đánh dấu màn trở lại sau thời gian dài vắng bóng.

Tùng Mint vừa có màn tái xuất ấn tượng tại “Anh trai vượt ngàn chông gai”.

Đáng chú ý, nam nghệ sĩ tiết lộ anh từng bị tai nạn nghiêm trọng ngay trước khi tham gia chương trình. Kết quả chẩn đoán cho thấy phần xương cùng S1, S2, S3 bị vỡ, xương chậu gãy, bác sĩ cảnh báo nguy cơ liệt khiến anh phải nằm một chỗ trong thời gian dài.

Sau quá trình điều trị và tập phục hồi với bác sĩ nước ngoài, Tùng Mint dần lấy lại khả năng vận động. Trên sân khấu chương trình, anh gây xúc động khi thực hiện những động tác breakdance có độ khó cao dù sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục.

Ở tuổi 40, Tùng Mint có cuộc sống hạnh phúc bên stylist Pông Chuẩn (Đỗ Thanh Hoa), Top 4 Vietnam‘s Next Top Model 2011. Cặp đôi kết hôn cuối năm 2017 và hiện có hai con.

Minh Trí

Đảm nhận vai phản diện Nam ”Công tử“, Minh Trí (sinh năm 1990) là thành viên nhóm nhảy BigToe nổi tiếng.

Sau bộ phim, anh tiếp tục tham gia một số tác phẩm truyền hình như Hoa Phượng Trắng, AtoZ, đồng thời dẫn chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ. Tuy nhiên, diễn xuất không phải con đường lâu dài của Minh Trí.

Minh Trí trở thành DJ hàng đầu làng EDM.

Theo đuổi đam mê âm nhạc điện tử từ những năm 2005, anh dần trở thành một trong những DJ nổi bật tại Việt Nam, biểu diễn cùng nhiều tên tuổi quốc tế như Steve Aoki, Yellow Claw, W&W, Marshmello, Quintino, Armin Van Buuren hay Above & Beyond.

Không chỉ biểu diễn, Minh Trí còn sáng lập trung tâm đào tạo DJ, góp phần phát triển thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Ngoài đời, anh kết hôn với DJ Thu Ly - cựu trưởng nhóm nhảy S.I.N.E nổi tiếng Hà Nội. Hai người đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống và hiện có một con gái.

Vân Navy

Trong Bước Nhảy Xì Tin, Vân Navy (Lê Phương Khánh Mỹ, sinh năm 1990) vào vai Khánh Đan - cô gái cá tính, nhiều mưu mô khiến chuyện tình của các nhân vật chính liên tục gặp sóng gió.

Sau bộ phim, cô tiếp tục ghi dấu ấn với 5S Online - sitcom từng tạo nên cơn sốt với khán giả trẻ. Trước đó, Vân Navy cũng góp mặt trong Nhật ký Vàng Anh 2.

Vân Navy rời showbiz, có cuộc sống giàu có.

Khi sự nghiệp diễn xuất đang thuận lợi, năm 2014, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố rời showbiz để tập trung kinh doanh.

Năm 2019, cô kết hôn với một doanh nhân. Hai năm sau, vợ chồng đón con gái đầu lòng.

Hiện Vân Navy điều hành hệ thống kinh doanh hàng hiệu tại TP.HCM. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ cuộc sống sang trọng với nhà đẹp, xe sang và những chuyến du lịch nước ngoài, song hầu như không còn hoạt động nghệ thuật.

Chi Hoa

Đảm nhận vai Linh Cute, Chi Hoa (Nguyễn Linh Chi Hoa, sinh năm 1992) từng là một trong những hot girl đời đầu của Hà Nội nhờ vẻ ngoài trong sáng cùng lối diễn tự nhiên.

Sau thành công của bộ phim, cô không tiếp tục theo đuổi nghệ thuật mà tập trung học tập. Năm 2014, Chi Hoa theo học ngành Kế toán tại Đại học Phương Đông và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một số dự án chụp ảnh.

Giữa năm 2019, cô lên xe hoa với ông xã doanh nhân sau 5 năm hẹn hò.

Chi Hoa làm mẹ hai con, sống kín tiếng

Hiện Chi Hoa là mẹ của hai con, dành phần lớn thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Khác với nhiều hot girl cùng thời, cô gần như rút khỏi làng giải trí, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Sau 17 năm, Bước nhảy Xì Tin không chỉ được nhớ đến như bộ phim tiên phong đưa văn hóa hip hop lên màn ảnh nhỏ mà còn là bệ phóng cho nhiều gương mặt trẻ. Dù mỗi người có lựa chọn khác nhau, từ tiếp tục hoạt động nghệ thuật đến rời xa ánh đèn sân khấu, họ đều để lại dấu ấn trong ký ức của một thế hệ khán giả yêu phim Việt.