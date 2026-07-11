Đan Trường - Thủy Tiên cùng con trai hội ngộ sau ly hôn, làm điều khiến nhiều người nể phục

Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn xuất hiện thoải mái bên nhau trong một số sự kiện, cùng chụp ảnh, trò chuyện và dành thời gian cho cậu bé.

Những khoảnh khắc ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người quan tâm không nằm ở việc Đan Trường và vợ cũ đứng chung một khung hình hay cùng tạo dáng "bắn tim", mà là cách cả hai vẫn duy trì được sự văn minh trong vai trò làm cha mẹ sau ly hôn.

Điều con cần nhất sau ly hôn không phải là cha mẹ quay lại với nhau

Trong suốt thời gian nghỉ hè tại Việt Nam, Thiên Từ được cả bố và mẹ đưa đi chơi, tham gia các sự kiện và gặp gỡ nhiều bạn bè, đồng nghiệp của gia đình. Cậu bé luôn xuất hiện với tâm lý thoải mái, tự tin và gần gũi với cả hai bên.

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, sau ly hôn, điều trẻ cần nhất không phải là cha mẹ hàn gắn bằng mọi giá, mà là cảm giác mình vẫn được yêu thương trọn vẹn.

Khi người lớn có thể gác lại những khác biệt cá nhân để cùng đồng hành trong việc nuôi dạy con, trẻ sẽ ít cảm thấy mình bị đặt vào tình thế phải lựa chọn giữa bố hoặc mẹ. Điều này góp phần tạo nên cảm giác an toàn về mặt cảm xúc, yếu tố đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ.

Có lẽ cũng vì vậy mà mỗi lần về Việt Nam, Thiên Từ đều tỏ ra háo hức khi được gặp bố và sum họp cùng gia đình.

Một đứa trẻ lớn lên trong sự đồng hành của cả bố lẫn mẹ

Dù sinh ra và lớn lên tại Mỹ, Thiên Từ vẫn được bố mẹ tạo điều kiện để gắn bó với quê hương. Cậu bé thường xuyên về Việt Nam vào dịp nghỉ hè, học tiếng Việt, khám phá văn hóa, thưởng thức những món ăn quen thuộc và trải nghiệm cuộc sống gần gũi như nhiều bạn đồng trang lứa.

Không chỉ vậy, Đan Trường và Thủy Tiên cũng có những cách đồng hành rất riêng với con.

Nếu Đan Trường tạo điều kiện để Thiên Từ tiếp xúc với sân khấu, âm nhạc và các hoạt động nghệ thuật thì Thủy Tiên lại cho con trải nghiệm kinh doanh, du lịch, thể thao và rèn luyện tính tự lập từ sớm.

Mỗi người một vai trò, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là giúp con phát triển toàn diện thay vì để những thay đổi trong hôn nhân ảnh hưởng đến tuổi thơ của con.

Nhiều người cho rằng việc Đan Trường và Thủy Tiên vẫn xuất hiện cùng nhau là điều đáng quý. Tuy nhiên, giá trị lớn hơn có lẽ nằm ở cách họ duy trì sự tôn trọng dành cho nhau trong vai trò cha mẹ.

Trước đó, Thủy Tiên từng chia sẻ rằng cô và Đan Trường vẫn xem nhau như những người bạn, luôn hỗ trợ nhau để mang đến điều tốt nhất cho Thiên Từ.

Thực tế, với trẻ nhỏ, cách cha mẹ đối xử với nhau sau ly hôn có ảnh hưởng không kém quyết định ly hôn. Khi người lớn giữ được sự bình tĩnh, tôn trọng và cùng nhau đồng hành, trẻ sẽ ít bị tổn thương hơn, đồng thời học được cách xây dựng những mối quan hệ tích cực trong tương lai.

Có lẽ vì vậy, điều đáng nhớ nhất trong lần hội ngộ này không phải là khoảnh khắc Đan Trường và vợ cũ cùng "bắn tim" trước ống kính, mà là hình ảnh một cậu bé vẫn lớn lên trong sự yêu thương của cả bố và mẹ, dù gia đình đã bước sang một hình thức khác.