Tìm bị hại vụ án 'cho vay lãi nặng' ở Hải Phòng
GĐXH - Trong quá trình cho vay, hai bên thỏa thuận với nhau mức lãi suất 109,5%/năm. Tiền lãi sẽ thanh toán vào ngày 20 hàng tháng, nếu không thanh toán thì tiền lãi sẽ được cộng với tiền gốc để tạo khoản vay mới cho tháng tiếp theo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông tin về viêc đang điều tra, xác minh vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" xảy ra vào năm 2024 và 2025 tại phường Hồng Bàng.
Theo tài liệu điều tra, vào khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Thị Thanh Hoàn (SN 1980, trú tại đường Dầu Lửa, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cho Đ.T.T.H (SN 1980, trú tại cùng phường Hồng Bàng) vay số tiền khoảng 850 triệu đồng.
Trong quá trình cho vay, hai bên thoả thuận với nhau mức lãi suất 109,5%/năm. Tiền lãi sẽ thanh toán vào ngày 20 hàng tháng, nếu không thanh toán thì tiền lãi sẽ được cộng với tiền gốc để tạo khoản vay mới cho tháng tiếp theo. Tính đến ngày 23/6/2025, Đ.T.T.H phải trả cho Hoàn số tiền là hơn 1,5 tỷ đồng (cả gốc và lãi).
Ngày 16/6, Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân" sự xảy ra vào năm 2024 và 2025 tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
Để có căn cứ xác định tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín dụng vay tiền của Nguyễn Thị Thanh Hoàn đề nghị đến Công an phường Hồng Bàng cung cấp thông tin cho cơ quan CSĐT, hoặc Điều tra viên Phạm Thanh Hải - SĐT 0936781230.
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