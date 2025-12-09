Hà Nội: Truy nã đối tượng cho vay lãi nặng Trần Ngọc Quang

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, đơn vị đang truy nã đối tượng Trần Ngọc Quang (SN 1992; thường trú trước đây tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng; nay là phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2020 - 2022, Quang làm nhân viên công ty cho vay lãi nặng qua app CashVN. Các đối tượng đã thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng.

Quyết định truy nã đối tượng Trần Ngọc Quang. Ảnh: CATP Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 10/01/2023, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Quang về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 24/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Ngọc Quang.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0966022868), cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

