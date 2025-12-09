Mới nhất
Hà Nội: Truy nã đối tượng cho vay lãi nặng Trần Ngọc Quang

Thứ ba, 07:19 09/12/2025 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Trần Ngọc Quang (SN 1992; thường trú TP Hà Nội) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, đơn vị đang truy nã đối tượng Trần Ngọc Quang (SN 1992; thường trú trước đây tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng; nay là phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2020 - 2022, Quang làm nhân viên công ty cho vay lãi nặng qua app CashVN. Các đối tượng đã thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng.

Hà Nội: Truy nã đối tượng cho vay lãi nặng Trần Ngọc Quang - Ảnh 1.

Quyết định truy nã đối tượng Trần Ngọc Quang. Ảnh: CATP Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 10/01/2023, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Quang về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 24/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Ngọc Quang.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0966022868), cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã sau 12 năm lẩn trốnBắt giữ người phụ nữ bị truy nã sau 12 năm lẩn trốn

GĐXH - Nguyễn Thị Phú vừa bị Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) bắt giữ sau 12 năm liên tục thay đổi vỏ bọc và di chuyển qua nhiều tỉnh thành để lẩn trốn.

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội BàiHà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

GĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).

