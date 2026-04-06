Bắt giữ đối tượng quan trọng trong vụ án 103 bị cáo cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới
GĐXH - Hồ Thị Thùy Dương – đối tượng giữ vai trò quan trọng trong vụ án 103 bị cáo liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đã bị công an bắt giữ.
Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, tại phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an thành phố Đà Nẵng) đã chủ trì, phối hợp bắt giữ đối tượng Hồ Thị Thùy Dương – bị cáo giữ vai trò quan trọng trong vụ án 103 bị cáo liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Trước đó, TAND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 221/2025/QĐXXST-HS ngày 22/11/2025 về việc bắt tạm giam bị cáo để phục vụ công tác xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị xét xử, Hồ Thị Thùy Dương đã bỏ trốn, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.
Xác định đây là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong vụ án, lực lượng công an đã xây dựng kế hoạch truy bắt. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển liên tục, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của Công an phường Nam Nha Trang, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng vào tối 2/4 và áp giải về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, xét xử.
Theo cáo trạng, vụ án có 103 bị cáo, hình thành nhiều nhóm hoạt động có tổ chức, thực hiện hành vi cho vay với lãi suất vượt quá quy định pháp luật, thu lợi bất chính trong thời gian dài. Ngoài ra, một số đối tượng còn tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và an toàn tiền tệ.
Đây là vụ án có quy mô lớn, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng, gây tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự.
Vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn tất thủ tục để đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.
