Tìm thấy thi thể thứ 4 vụ sập cầu Phong Châu là lái xe đầu kéo

VietnamNet dẫn tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 7h45 ngày 23/9, Công an phường Bạch Hạc (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) nhận được tin báo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ, về việc trong quá trình tuần tra cứu nạn cứu hộ nạn nhân vụ sập nhịp cầu Phong Châu đã phát hiện 1 tử thi là nam giới đang trôi trên sông Hồng, đoạn thuộc khu Mộ Hạ, phường Bạch Hạc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Việt Trì đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trên địa bàn TP Việt Trì và các địa bàn lân cận, đồng thời thông báo cho các gia đình nạn nhân trong vụ sập nhịp cầu Phong Châu để nhận dạng.

Cơ quan chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ 4 vụ sập cầu Phong Châu. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ



Đến khoảng 11h30 cùng ngày, gia đình nạn nhân Dương Công C (SN 1981, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), là lái xe ô tô đầu kéo BKS 19H-0xxx trong vụ tai nạn sập nhịp cầu Phong Châu, đã nhận dạng tử thi và có nguyện vọng đưa thi thể về để gia đình mai táng.

Sau hơn 10 ngày xảy ra sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, đến thời điểm hiện tại, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân và tiếp tục tìm kiếm 4 trường hợp còn mất tích.

Trước đó, theo báo cáo của Sở GTVT tỉnh Phú Thọ liên quan vụ sập cầu Phong Châu cho biết, bão số 3 đã gây ra mưa lũ, khiến nước sông Hồng dâng cao. Lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình lòng sông, kéo đổ trụ T7 và làm sập 2 nhịp dàn chính của cầu (nhịp 6 và 7) vào lúc 10h02 ngày 9/9.

Theo Sở GTVT Phú Thọ, cầu Phong Châu đã qua nhiều đợt sửa chữa với lần gần nhất là năm 2023.

Cầu Phong Châu nằm trên quốc lộ 32C qua tỉnh Phú Thọ. Cầu được xây dựng bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với quy mô vĩnh cửu, được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng năm 1995.

Phần đường xe chạy rộng 7m; lề người đi mỗi bên 1m; tổng bề rộng mặt cầu 9,5m. Cầu gồm 8 nhịp. Các nhịp 33m là nhịp dầm bê tông cốt thép (N1 đến N4) và các nhịp dàn thép (N5, N6, N7). Các trụ cầu (T1 đến T7) bằng bê tông cốt thép.

