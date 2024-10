Tin không khí lạnh mới nhất ở miền Bắc và xu thế thời tiết đặc biệt trong những ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc giảm mưa trời chuyển se lạnh. Trong khi Bắc miền Trung có mưa to hơn do không khí lạnh dồn xuống.

Hôm nay không khí lạnh xuống sâu hơn, toàn Bắc Bộ giảm hẳn mưa. Còn Bắc miền Trung có mưa to lên như tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Có nơi mưa rất to trên 150mm, nguy cơ cao gây ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị.

Ở miền Bắc, gió Đông Bắc mang tới cảm giác se se lạnh đầu mùa. Thủ đô Hà Nội và nhiều nơi của Bắc Bộ nhiệt độ giảm xuống dưới 23 độ. Đến trưa chiều, trời chuyển nắng hanh, nhiệt độ vừa phải không vượt quá 28 độ.

Theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong những ngày tới thời tiết khu vực Bắc Bộ có mưa rải rác vài nơi kèm không khí lạnh; những ngày sau đó duy trì ngày nắng. Vùng núi cao trời rét về đêm.

Khu vực Trung Bộ cũng xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng từ không khí lạnh. Trong đó, ở Bắc Trung Bộ từ 1-2/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; từ 3-9/10, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng 1-4/10, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Trung Trung Bộ từ 30/9-6/10, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to; từ 7-9/10 có mưa vài nơi, ngày nắng. Nam Trung Bộ trong thời kỳ từ 30/9-9/10, duy trì hình thái có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Cũng thời kỳ này, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc se lạnh khi không khí lạnh tràn về.

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước



Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ; vùng núi 17-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.