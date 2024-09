Điệp khúc thời tiết duy trì tại Hà Nội và miền Bắc trước khi khối không khí lạnh mới tràn về

5 giờ trước

GĐXH - Rét đậm, rét hại ở miền Bắc có khả năng xuất hiện nhiều trong tháng 11 - tháng 12.2024, khiến nhiệt độ trung bình ở khu vực này thấp hơn 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm; con mới được 4 ngày tuổi, người phụ nữ đã nghĩ quẩn rồi bỏ con vào thùng xốp thả trôi trên sông Vinh, rất may bé trai được người dân kịp thời cứu sống.