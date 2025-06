Tin sáng 11/6: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão; Điều kiện để người không có lương hưu được hưởng trợ cấp từ 1/7

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 10/6, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6-7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h và có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày 11/6.

Dự báo từ đêm 11/6, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 450mm. Tại Bắc Tây Nguyên, tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Đặc biệt, khả năng xảy ra mưa cục bộ với cường suất lớn, lên đến hơn 200mm trong 6 giờ, gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương.

Dự báo vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: NCHMF)

Để kịp thời ứng phó, hạn chế thiệt hại, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành từ Quảng Ninh đến Gia Lai theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế.

Trong đó, các địa phương cần đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện trên biển; tổ chức sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn. Đồng thời, các tỉnh thành cần đảm bảo an toàn cho các công trình xung yếu, các dự án đang thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư trũng thấp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì theo dõi, dự báo, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ chỉ đạo điều hành; đồng thời đôn đốc các địa phương triển khai phương án ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa thủy lợi và sản xuất nông nghiệp.

Bộ Công Thương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho sản xuất công nghiệp, hồ đập thủy điện, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ. Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương triển khai phương án bảo đảm giao thông, khắc phục nhanh sự cố tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về diễn biến thời tiết nguy hiểm, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công điện, kịp thời báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng phụ trách về các vấn đề phát sinh đột xuất.

Tìm thấy nam sinh Hà Nội mất liên lạc 2 ngày, người bố tiết lộ nguyên nhân

Hình ảnh nam sinh 15 tuổi khi bỏ nhà ra đi. Ảnh: Vietnamnet

Chiều 10/6, chia sẻ trên Vietnamnet, một cán bộ Công an Đồn Cầu Bưu (xã Tả Thanh Oai) cho biết, gia đình vừa trình báo về việc đã tìm thấy em N.S.H (15 tuổi). Cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân khiến nam sinh bỏ nhà ra đi.

Trước khi bỏ đi, H. chỉ mang theo một điện thoại và 100.000 đồng. Em lặng lẽ đi bộ từ nhà đến ngã ba Cầu Gỗ (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì), rồi bắt xe ôm lên khu vực đường Giải Phóng.

Tại đây, H. quyết định bán điện thoại với giá 2 triệu đồng. Em dùng số tiền này để mua quần áo mới và một đôi dép, sau đó vứt bỏ toàn bộ đồ cũ để tránh bị người quen nhận ra. Tiếp đó, em bắt taxi lên bờ hồ Hoàn Kiếm nơi em chọn làm "điểm dừng chân" và ngủ qua đêm trong các quán game hoạt động 24/24.

"H. nghĩ rằng những quán game sẽ là nơi trú ngụ an toàn. Nhưng khi tiêu hết tiền, cháu chỉ còn cách lang thang, vật vờ trên vỉa hè thì may mắn được người thân phát hiện và đưa về", người cha kể lại.

Khi được hỏi về nguyên nhân khiến một cậu bé mới 15 tuổi có hành động bốc đồng như vậy, ông Đ. chia sẻ: "Chỉ vì tôi mắng cháu một câu, khuyên chuyện hai anh em cãi nhau. Tôi bảo anh em là tay chân, phải thương nhau, đừng ganh ghét. Vậy mà cháu bỏ đi... Nhưng thôi, cháu còn nhỏ, mình sẽ dần dần uốn nắn. Quan trọng nhất là cháu đã bình an trở về".

Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội bắn pháo tại 5 điểm dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh minh hoạ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), thông tin trên Người lao động.

Theo đó, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm vào tối 2/9/2025 tại hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và hồ Tây theo hình thức truyền thống và pháo hoa nghệ thuật.

Hà Nội sẽ phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; phối hợp Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thiết kế logo, bộ nhận diện; phối hợp tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội. Hà Nội sẽ phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp.

TP Hà Nội cũng tổ chức các hoạt động giáo dục lịch sử cách mạng tại các trường học và di tích trên địa bàn thành phố, quảng bá đất nước và con người Việt Nam, thủ đô văn hiến, anh hùng cho học sinh, sinh viên; thăm hỏi, tặng quà người có công...

UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành quyết định về việc thành lập Ban tổ chức lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Bộ Công an đề xuất bỏ quy định không lái xe quá 48 giờ mỗi tuần

Bộ Công an đề xuất bỏ quy định không lái xe quá 48 giờ mỗi tuần. Ảnh minh hoạ

Bộ Công an cho biết cơ quan này đã chủ trì xây dựng và hoàn thành dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật về quản lý hành chính liên quan đến hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân. Dự thảo luật đang được lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thông tin trên VTC News.

Đáng chú ý tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 64. Trong đó quy định thời gian lái xe không quá 48 giờ trong một tuần được đề xuất bãi bỏ. Ngoài ra quy định lái xe không quá 10 giờ một ngày và không lái xe liên tục quá 4 giờ được giữ nguyên. Thời gian làm việc của người lái xe trong một tuần sẽ được quy định thực hiện theo Bộ luật Lao động.

Lý do đề xuất trên là theo kiến nghị của Hiệp hội Vận tải và doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Các đơn vị này cho biết việc quy định thời gian lái xe trong tuần của Luật Trật tự, an toàn giao thông là chưa phù hợp với quy định chung của một số nước trong khu vực; gây khó khăn cho hoạt động vận tải và bố trí lái xe của doanh nghiệp.

Cũng tại luật này, khoản 2 điều 35 được đề xuất điều chỉnh theo hướng: Bổ sung quy định xe kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Theo đó, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Cơ quan soạn thảo cho rằng quy định này nhằm bảo đảm cho xe kinh doanh vận tải được quản lý chặt chẽ hơn, phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện các vi phạm trật tự an toàn xã hội trên phương tiện giao thông đường bộ.

Điều kiện để người không có lương hưu được hưởng trợ cấp từ 1/7

Ngày 1/7, Luật BHXH 2024 sẽ có hiệu lực thi hành. Một trong những chính sách mới được nhiều người lao động quan tâm tại luật này là chế độ trợ cấp hưu trí xã hội. Đây là loại hình BHXH do ngân sách nhà nước bảo đảm cho người cao tuổi đủ điều kiện theo quy định.

Để được hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội, người lao động phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Là công dân Việt Nam, từ đủ 75 tuổi trở lên hoặc từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

- Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ;

- Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Định kỳ 3 năm, Chính phủ thực hiện rà soát, xem xét việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội.

Tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Miền Trung sắp bước vào đợt mưa rất lớn

Từ đêm 11/6, Trung Trung Bộ mưa rất lớn, có nơi trên 450mm. Ảnh minh hoạ

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão số 1, cơn bão đầu tiên trong năm 2025. Miền Trung bước vào đợt mưa rất lớn với lượng mưa có nơi trên 450mm.

Theo đó, ngày và đêm 11/6, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Từ đêm 11/6 đến ngày 13/6, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa ở Trung Trung Bộ dao động 100-300mm, có nơi trên 450mm; Bắc Tây Nguyên từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn với lượng mưa trên 200mm chỉ trong 6 giờ, làm tăng khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu đô thị, vùng trũng thấp.

Ngoài ra, ngày 11/6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 11/6 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

