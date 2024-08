Tin sáng 15/8: Kết luận điều tra vụ nam sinh lớp 8 ở Hà Nội bị đánh tử vong; bác thông tin 'Cháo lươn Nghệ An' là di sản phi vật thể

Trao bằng khen cho 5 'người hùng' cứu tài xế trong xe Volvo ở cầu Phú Mỹ

Lãnh đạo TPHCM trao hoa, bằng khen cho 5 cá nhân có hành động dũng cảm cứu người trong vụ TNGT ở chân cầu Phú Mỹ.

Theo VietnamNet, UBND TP. Thủ Đức, TPHCM đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có hành động dũng cảm cứu người trong vụ tai nạn giao thông ngày 8/8 tại chân cầu Phú Mỹ.

Theo đó, 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM kèm theo khen thưởng cho mỗi người là 3.510.000 đồng.

5 "người hùng" được khen thưởng gồm: ông Mai Lê Duy Quang (44 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức) là người trực tiếp lên đầu xe Volvo phá cửa kính lái, kéo người mắc kẹt ra ngoài.

Ông Nguyễn Hoàng Trường (41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) là người lấy bình chữa cháy xịt vào trong cabin, ngăn đám cháy.

Anh Vũ Thanh Tùng (27 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đã cùng một người khác trực tiếp cứu nạn nhân ra khỏi xe Volvo, sau đó cùng ông Quang cứu tài xế chiếc xe này.

Ông Lee Geumho (44 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đã trực tiếp cùng anh Tùng kéo cửa xe và cứu một người đàn ông trong tai nạn.

Ông Đặng Bính Quang (50 tuổi, ngụ quận 7) là người hỗ trợ đẩy cửa xe và cấp cứu người gặp nạn.

Thay mặt những người được nhận bằng khen, ông Mai Lê Duy Quang chia sẻ sự xúc động trước những món quà và lời tri ân đã nhận được kể từ khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng hành động của mình không phải là điều to lớn và bất kỳ ai trong hoàn cảnh ấy cũng làm vậy.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó chủ tịch UBND TP. IThủ Đức cũng cho biết, trong vụ tai nạn trên cầu Phú Mỹ vừa qua, cả 5 người đã không quản nguy hiểm để lao vào cứu người gặp nạn. Họ là những người bình dị nhưng đã có hành động cao cả.

Kết luận điều tra vụ nam sinh lớp 8 ở Hà Nội bị đánh tử vong

Bệnh nhân N.H.Đ đã tử vong sau hơn 2 tháng điều trị. Ảnh: N.Đ

Theo NLĐO, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên vừa ban hành kết luận điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong khi chơi bóng rổ.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố Trương Văn M (SN 2008, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cũng xác định T.V.K (SN 2012, em trai M) là đồng phạm với M về hành vi gây thương tích cho em N.H.Đ (14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Việt Hưng). Tuy nhiên, tính đến thời điểm phạm tội, K mới 11 tuổi 5 tháng 20 ngày. Vì vậy, K chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra đã thông báo về địa phương nơi cư trú và trường học của K để phối hợp quản lý, giáo dục.

Riêng ông T.V.T (SN 1979, bố của M và K), Cơ quan điều tra kết luận ông T không đồng phạm với Trương Văn M trong việc gây thương tích cho nạn nhân.

Trước đó, Công an Hà Nội cho biết khoảng 15 giờ ngày 17/3, T.V.K (12 tuổi) chơi tại khu vực đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên (TP Hà Nội) thì phát sinh mâu thuẫn và bị nam sinh N.H.Đ tát vào mặt. K chạy đi gọi anh trai là Trương Văn M để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Hai anh em trên đường đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là ông T.V.T nên kể lại sự việc.

Lúc này, ông T.V.T thấy M chạy vào đấm làm nam sinh N.H.Đ ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở hai con về nhà. Sau đó, ông T trở lại khu vực sân đình Lệ Mật thì thấy N.H.Đ có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 điều trị.

Sau khoảng 2 tháng điều trị, nam sinh N.H.Đ đã không qua khỏi.

Bác bỏ thông tin 'Cháo lươn Nghệ An' là di sản phi vật thể

Văn bản giả mạo quyết định của Bộ VHTTDL lan truyền trên mạng xã hội.

Theo VTC News, ngày 14/8, Bộ VHTTDL có văn bản số 3466/BVHTTDL-VP gửi tới Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xử lý thông tin xuyên tạc, sai sự thật về Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia.

Đại diện Bộ VHTTDL nêu rõ thực hiện Luật Di sản văn hoá, quy định về việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, theo đề nghị của Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, ý kiến quyết nghị của Hội đồng Thẩm định hồ sơ khoa học di sản, ngày 09/8/2024, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành các Quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 15 hồ sơ di sản, trong đó có tri thức dân gian phở Nam Định, mì Quảng và phở Hà Nội

Các Quyết định nêu trên được UBND các tỉnh/thành phố, cộng đồng chủ thể đại diện di sản hưởng ứng tích cực, là biện pháp động viên cộng đồng tiếp tục bảo tồn, duy trì, thực hành và phát huy tinh hoa nghề.

Tuy nhiên, ngày 14/8, mạng xã hội truyền thông tin giả mạo liên quan đến việc Bộ VHTTDL ban hành quyết định công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với cháo lươn (tỉnh Nghệ An).

"Đây là thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng", công văn của Bộ VHTTDL nêu rõ

Vì vậy, Bộ VHTTDL đề nghị Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông xác minh đối tượng làm giả văn bản của cơ quan quản lý nhà nước và đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cục ATTP yêu cầu điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Long

Sức khỏe của các công nhân nghi ngộ độc điều trị tại bệnh viện đều ổn định, phục hồi tốt. Ảnh: Báo Vĩnh Long

Cục An toàn thực phẩm (ATTP - Bộ Y tế) cho biết, nhận được thông tin về vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH Bo Hsing, địa chỉ: Lô A2 - Quốc lộ 1A, Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, trong đó có hơn 215 người mắc và phải nhập viện để điều trị, Cục ATTP đã ban hành công văn số 2017/ATTP-NĐTT do Phó Cục trưởng Cục ATTP Nguyễn Hùng Long ký ngày 14/8 đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long khẩn trương triển khai điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm này.

Theo đó, Cục ATTP đề nghị Sở Y tế Vĩnh Long chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên.

Đồng thời tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc theo quy định, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; Tạm đình chỉ hoạt động đơn vị cung cấp bữa ăn nghi ngờ gây ngộ độc.

Phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Mặt khác, đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến.

Để lại bút tích gửi mẹ rồi nhảy xuống sông, thanh niên lại bơi ngược lên bờ

Bút tích thanh niên để lại trước khi gieo mình xuống sông. Ảnh: T.T

Trên VietnamNet, Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) cho biết, trong lúc lực lượng chức năng đang tìm kiếm nam thanh niên nhảy xuống Sông Bé mất tích thì người này đã bơi lên bờ, trở về phòng trọ.

Trước đó, vào chiều 13/8, anh N.T.T (28 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) chạy xe máy đến giữa Cầu Gãy (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo) rồi dừng lại. Người này sau đó để lại xe, dép và ví tiền rồi trèo qua lan can gieo mình xuống sông. Trước khi nhảy, anh T còn để lại bút tích "đẹp mãi ở tuổi 28, con nợ mẹ".

Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại. Lực lượng chức năng sau đó tìm kiếm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tuy nhiên, trong lúc các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm thì anh T đã bơi lên bờ, trở về phòng trọ tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Làm việc với công an, anh T cho biết, do biết bơi nên sau khi nhảy xuống dòng nước đã bơi được vào bờ an toàn, khi đang đi bộ trên đường thì gặp người quen chạy xe máy nên được chở về phòng trọ.

Theo anh T, do bị áp lực công việc và một số vấn đề cá nhân nên anh đã nảy sinh ý định tự vẫn nhưng bất thành.