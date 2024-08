Tin sáng 14/8: Thông tin mới nhất vụ ông Vương Tấn Việt dùng bằng cấp 3 giả; giá vé máy bay mùng 2/9 hạ nhiệt

Tin sáng 13/8: Mưa dông lan rộng khắp miền Bắc; Hà Nội đặt mục tiêu đưa 4 huyện lên quận vào năm 2025 GĐXH - Những ngày tới, thời tiết chủ đạo ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ là mưa rào kèm dông; UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đưa 4 huyện Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì lên quận vào năm 2025...

Bộ GD&ĐT: Có căn cứ để khẳng định ông Vương Tấn Việt dùng bằng cấp 3 giả

VTCnews cập nhật, tối 13/8, Bộ GD&ĐT thông tin về việc đào tạo và cấp bằng cho ông Vương Tấn Việt (tức thượng tọa Thích Chân Quang, SN 1959) thời gian qua gây xôn xao dư luận.

Về vấn đề ông Vương Tấn Việt chưa tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa, Bộ GD&ĐT bước đầu xác định nghi vấn về giá trị của tấm bằng này là có căn cứ. Tuy nhiên, Bộ vẫn cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và cơ quan an ninh để điều tra, làm rõ hơn những thông tin quan trọng khác.

Bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 của ông Vương Tấn Việt được lan truyền mạng xã hội.

Bộ sẽ tiếp tục xác minh đây có đúng là văn bằng của ông Vương Tấn Việt hay không. Nếu thông tin văn bằng nói trên không trùng với thông tin văn bằng do ông Vương Tấn Việt sở hữu thì cần tiếp tục làm rõ theo các kênh khác.

Về quá trình học tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt tại trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã kiểm tra, xác minh quá trình đào tạo. Quá trình đào tạo về cơ bản không trái với các quy định pháp luật. Hồ sơ tuy có một số thiếu sót nhưng đã được khắc phục trong quá trình đào tạo.

Về chất lượng luận án tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, Bộ GD&ĐT đã gửi các chuyên gia phản biện độc lập thẩm định chất lượng luận án. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ GD&ĐT sẽ thành lập Hội đồng thẩm định luận án theo đúng quy định. Quy trình này cần thêm thời gian để tổ chức thực hiện.

Vấn đề các văn bằng đã cấp bị thu hồi, hủy bỏ trong trường hợp nào được dư luận quan tâm sau khi Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin không có tên ông Vương Tấn Việt (SN 1959) trong danh sách dự thi và bảng ghi tên ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba năm 1989 của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Đồng thời, tên ông Vương Tấn Việt cũng không có trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp ba bổ túc văn hóa khóa ngày 6/6/1989 của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Cha dượng khai nhận treo bé trai 13 tuổi lên xà nhà để đánh

Tin từ báo Đời sống & Pháp luật, những ngày gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội không ngừng đăng tải clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông có hành vi đánh đập một bé trai, vụ việc được cho là xảy ra ở xóm Còn 2, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn (Phú Thọ).

Ngay sau khi nắm được thông tin, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu Công an huyện Tân Sơn báo cáo sự việc và khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bước đầu cơ quan công an xác định, cháu bé xuất hiện trong clip tên là L.V.Q, sinh năm 2011. Người có hành vi bạo hành là Phùng Văn Tú, sinh năm 1992, là cha dượng của cháu bé.

Phùng Văn Tú (32 tuổi) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an huyện Tân Sơn (Phú Thọ)

Ngay trong đêm 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Sơn đã triệu tập Phùng Văn Tú đến Công an huyện Tân Sơn để làm việc. Tại cơ quan Công an, Tú thừa nhận bản thân đã có hành vi đánh đập cháu bé như trong clip do thời gian gần đây, cháu Q đã trộm cắp tiền, tài sản của người thân. Vì quá bức xúc nên ngày 4/8, Tú đã sử dụng dây thừng buộc chân, tay của cháu Q treo lên sà nhà sau đó sử dụng roi đánh, cắt quần áo và dội nước vào mặt cháu Q với mục đích để răn đe, giáo dục cháu. Theo cháu Q cho biết, đây là lần đầu tiên bị bố dượng đánh.

Đồng thời với việc chỉ đạo cơ quan Công an xác minh, xử lý vụ việc, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị UBND Tân Sơn chỉ đạo Uỷ ban chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em huyện phối hợp với các các ban, ngành đoàn thể có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cháu Q để cháu sớm ổn định tinh thần và cuộc sống.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Tăng hàng nghìn chuyến bay, giá vé hạ nhiệt

VietNamNet đưa tin, chiều 13/8, đại diện Hãng hàng không quốc gia (Vietnam Airlines) cho biết, dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trong 4 ngày từ 30/8 - 4/9, hãng tăng nhiều chuyến bay với tổng số ghế cung ứng trên toàn mạng (nội địa, quốc tế) dịp này xấp xỉ nửa triệu chỗ (tương ứng gần 2.500 chuyến bay).

Trong đó, hãng tập trung tăng tần suất trên các đường bay nội địa giữa Hà Nội, TPHCM đến Đà Nẵng, Đà Lạt, Cam Ranh, giữa TPHCM và Huế, Phú Quốc… Tổng số ghế nội địa đạt 330 nghìn chỗ, tương ứng hơn 1.700 chuyến bay, tăng hơn 19% so với cùng kỳ 2023.

Ảnh minh họa

Các đường bay quốc tế được tăng cường chuyến nhiều nhất là giữa Việt Nam và Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Úc. Tổng số ghế quốc tế đạt hơn 150 nghìn chỗ, tương ứng hơn 650 chuyến bay, tăng nhẹ so với năm ngoái", đại diện Vietnam Airlines thông tin.

Tương tự, từ ngày 30/8 - 4/9, Vietravel Airlines cũng cung ứng gần 28.000 chỗ. Đại diện hãng hàng không này cho biết, tính đến thời điểm hiện tại (13/8), chặng bay có tỷ lệ đặt chỗ nhiều nhất là TPHCM - Đà Nẵng/Quy Nhơn và Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội/ TPHCM - Bangkok.

Vietnam Airlines ghi nhận các đường bay du lịch nội địa trọng điểm đã đầy chỗ gần 50% và dự báo tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Các đường bay quốc tế đi Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Úc cũng đạt kết quả tích cực với tỷ lệ lấp đầy từ 50% - 70%.

Việc đảm bảo đi lại trong dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là nỗ lực rất lớn của các hãng hàng không trong bối cảnh thiếu hụt máy bay do nhà sản xuất triệu hồi loạt động cơ để kiểm tra trên toàn cầu.

Mưa lớn giảm dần ở Bắc Bộ, Trung Bộ nắng rát

VTCnews cập nhật từ chiều tối 13/8 đến sáng 14/8, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 100mm. Từ chiều 14/8, mưa lớn ở Bắc Bộ xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, đêm 13/8 và ngày 14/8, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Miền Bắc sẽ giảm mưa.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cụ thể:

Lai Châu: Sìn Hồ.

Điện Biên: Điện Biên Đông, Mường Ảng.

Sơn La: Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sơn La, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu.

Hòa Bình: Cao Phong, Đà Bắc, Hòa Bình, Kim Bôi, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy.

Lào Cai: Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, TP Sa Pa, Văn Bàn.

Yên Bái: Lục Yên, Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, TP Yên Bái, Yên Bình.

Hà Giang: TP Hà Giang, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh.

Tuyên Quang: Chiêm Hóa, Hàm Yên, Nà Hang, Sơn Dương, TP Tuyên Quang, Yên Sơn.

Phú Thọ: Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hoà, Lâm Thao, Phú Thọ, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thuỷ, TP Việt Trì, Yên Lập.

Bắc Kạn: Ba Bể, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Pác Nặm.

Thái Nguyên: Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương.

Cao Bằng: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hoà An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Trùng Khánh.

Lạng Sơn: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Văn Lãng, Văn Quan.

Bắc Giang: Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động.

Trong hai ngày 14-15/8, Nghệ An đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động lên 75%

VietNamNet đưa tin luật Việc làm hiện hành quy định, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi thất nghiệp. Tuy nhiên, mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Ảnh minh họa

Góp ý cho dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) về nội dung này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng lên 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi người lao động thất nghiệp.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề xuất đối với những người đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng đến khi nghỉ hưu mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp lần nào thì được hưởng 50% số tiền đã đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục từ tháng 145 trở đi, cứ tham gia thêm đủ 12 tháng thì được hỗ trợ thêm 0,1 tháng trợ cấp thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả