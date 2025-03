Tin sáng 16/3: Miền Bắc rét khô khi không khí lạnh tràn về; Giá vàng nhẫn gần 97 triệu đồng/lượng, người dân đổ xô mua

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét khô

Ảnh minh hoạ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 15/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến khu vực trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Từ khoảng đêm 16/3, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ 14-17 độ; Quảng Bình đến Huế 17-19 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ sáng 16/3, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Từ đêm nay, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh này khả năng là đợt rét đậm cuối cùng ở miền Bắc của mùa mưa rét năm nay. Sang tháng 4, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu dần.

Ngoài ra, khác với những đợt không khí lạnh từ đầu tháng 3 đến nay, chủ yếu gây mưa phùn nồm ẩm kéo dài, đợt này miền Bắc rét khô, nhiệt độ giảm về đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng với mức nhiệt tăng cao trên 20 độ. Đồng thời, cơ quan khí tượng dự báo, đợt rét này khả năng kéo dài đến 19/3.

Bộ Công Thương vào cuộc xác minh kẹo rau củ Kera

Sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera, đặc biệt là vấn đề về cung cấp thông tin và trách nhiệm của người có ảnh hưởng trong cung cấp thông tin về sản phẩm tới người tiêu dùng.

Trước tình hình đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt cung cấp hồ sơ công bố sản phẩm, giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, hoạt động quảng cáo, truyền thông thông tin về sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Cùng với đó, Ủy ban đã liên hệ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk để thu thập, tổng hợp thông tin, phục vụ cho công tác đánh giá vụ việc.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã và đang xem xét, đánh giá hồ sơ, thông tin của vụ việc theo các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở tổng hợp, xác minh, làm rõ các thông tin, trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ phối hợp các đơn vị chức năng để xem xét xử lý nghiêm theo các quy định hiện hành.

Giá vàng nhẫn gần 97 triệu đồng/lượng, người dân đổ xô mua

Dù giá liên tục biến động, vàng nhẫn vẫn là mặt hàng được nhiều người săn mua. Ảnh: Lệ Hà

Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 15/3 trên tuyến phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), dù giá vàng nhẫn tròn trơn tăng cao, nhiều người vẫn đến các cửa hàng kinh doanh để săn mua.

Tuy nhiên, đa số các cửa hàng đều thông báo không có vàng miếng SJC và giới hạn số lượng bán ra vàng nhẫn tròn trơn 9999.

Chị Bùi Kim Nhung (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - một khách đến giao dịch tại cửa hàng kinh doanh vàng trên phố Trần Nhân Tông - cho biết, thời điểm hiện tại đến mua vàng nhẫn tại các cửa hàng vàng bạc đá quý rất khó khăn. Nhiều khi chưa kịp vào cửa, nhân viên đã thông báo hết nhẫn. Có lần mở bán 1 - 2 chỉ cho một người trong một ngày.

"Hôm nay, tôi đến từ 8h30 sáng để tiếp tục chờ mua vàng nhẫn. Hiện tại, họ mở bán cố định loại 1 chỉ, 3 chỉ và 5 chỉ nên tôi vừa mua được 5 chỉ vàng nhẫn" - chị Nhung nói.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Quang (sống tại quận Đống Đa, Hà Nội) cũng gặp khó khi tìm mua vàng nhẫn.

"Tôi đã đến cửa hàng này 3 lần nhưng vẫn chưa mua được, nên hôm nay tôi tiếp tục quay lại. Tuy nhiên, vẫn còn rất đông người xếp hàng phía trước, không biết bao giờ mới đến lượt giao dịch" - anh Quang chia sẻ.

Phiên giao dịch ngày 15/3 đã ghi nhận mức tăng cao chưa từng thấy của giá vàng nhẫn. Theo đó, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 94,9-96,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 94,95-96,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cục CSGT đề nghị làm rõ clip 2 phụ nữ 'thả dáng' trên đường ray

Hình ảnh 2 người phụ nữ đi trên ray tàu hỏa. Ảnh chụp màn hình.

Sáng 15/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 người phụ nữ tạo dáng chụp ảnh trên đường ray. Lúc này, đoàn tàu đang đến gần, hai người này vẫn thản nhiên bước trên đường ray, mặc cho lái tàu phải phanh gấp và kéo còi liên tục.

Cũng theo hình ảnh trong clip, khi đoàn tàu đến gần, chỉ cách khoảng 10 mét, người phụ nữ mặc váy đen mới nhảy xuống khỏi đường ray.

Theo Vietnamnet, Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 17h20 ngày 12/3 tại Km54 thuộc khu gian Hướng Lại - Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Đoàn tàu trong sự việc mang số hiệu 3206.

Sự việc không gây thiệt hại về người và đoàn tàu nhưng thể hiện ý thức kém của 2 người phụ nữ về tuân thủ an toàn giao thông. Khu vực trên nằm hoàn toàn trong hành lang an toàn đường sắt. Còn theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), đơn vị đã đề nghị đơn vị chức năng vào cuộc để làm rõ.

Nữ sinh TP.HCM đạt điểm Toán cao nhất thế giới

Văn Hoàng Minh Anh (thứ hai từ bên trái) và Trần Hà Thanh Trúc (thứ hai từ bên phải) được trao chứng chỉ Pearson Edexcel. Ảnh: VTC News.

Đó là em Văn Hoàng Minh Anh, học sinh lớp 10, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM.

Minh Anh đạt điểm môn Toán cao nhất thế giới cấp THCS trong kỳ thi lấy chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel năm 2024 dành cho học sinh theo học chương trình tiếng Anh tích hợp. Kỳ thi có hàng nghìn học sinh trên khắp thế giới tham gia. Minh Anh dự thi khi đang là học sinh lớp 9 trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3, TP.HCM.

Văn Hoàng Minh Anh cho biết, bản thân đam mê học Toán và được thừa hưởng năng khiếu toán học từ mẹ - một cựu học sinh chuyên Toán. Việc theo học chương trình tiếng Anh tích hợp từ tiểu học, ngoài trau dồi tiếng Anh còn giúp em nắm vững kiến thức các môn Toán, Khoa học bằng tiếng Anh.

"Ở trường ngoài kiến thức đơn thuần sách giáo khoa, các thầy cô còn mở rộng lý thuyết, học vận dụng và áp dụng kiến thức toán vào thực tế. Phương pháp dạy học này khiến em nắm vững kiến thức, củng cố đam mê, tìm tòi cái mới", Minh Anh nói trên VTC News.

Ngoài Minh Anh, em Trần Hà Thanh Trúc, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đạt điểm tuyệt đối 9 (thang điểm quốc tế từ 1 đến 9) ở cả ba môn Toán, Khoa học, tiếng Anh cấp THPT. Trong đó, điểm tiếng Anh của Trần Hà Thanh Trúc cao nhất trong số các học sinh Việt Nam dự thi.

