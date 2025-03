Thời tiết miền Bắc chuyển rét, có nơi lạnh dưới 10 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc trong chiều tối và đêm nay (15/3). Không khí lạnh sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Đợt không khí lạnh này mang đến thời tiết rét khô, thay vì nồm ẩm như những ngày qua, giúp cải thiện đáng kể tình trạng ẩm mốc và sàn nhà trơn trượt ở miền Bắc.

Từ đêm 15/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; từ khoảng ngày 17/3, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ; Quảng Bình đến Huế phổ biến 17-19 độ.

Từ đêm 15/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Ảnh minh hoạ

Khu vực Hà Nội từ đêm 15/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ chiều tối ngày 15/3 đến sáng sớm ngày 16/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Từ đêm 15/3, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 15/3 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi; chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

