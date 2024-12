Tin sáng 17/12: Nhắn tin bất kính với ông bà nội, nữ sinh lớp 12 bị bố và chú ruột hành hung; Hà Nội rét sâu vào buổi sáng

Nữ sinh lớp 12 bị bố và chú ruột hành hung vì nhắn tin bất kính với ông bà nội

Em M.A. bị bố và chú ruột hành hung do nhắn tin bất kính với ông bà nội . Ảnh cắt từ clip

Ngày 16/12, lãnh đạo UBND phường An Lạc, TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) cho biết, chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý vụ việc em M.A. (SN 2007, trú tại khu dân cư Trại Nẻ, phường An Lạc, TP Chí Linh) bị bố và chú ruột hành hung, thông tin trên Người lao động.

Được biết, bố mẹ em M.A. đã ly hôn từ năm 2020, cả bố và mẹ nay đã kết hôn với người khác. Mẹ em M. đang ở nước ngoài. M.A. hiện ở cùng với bố. Khoảng gần 1 năm nay, em về ở với ông bà ngoại.

Gần đây, giữa bố mẹ em M.A. có mâu thuẫn với ông bà ngoại do tranh chấp về phân chia tài sản và đang được TAND TP Chí Linh thụ lý. Trong khi mọi chuyện chưa được giải quyết thì em M.A. có nhắn tin với lời lẽ được cho bất kính, xúc phạm ông bà nội và bố.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 9/12, khi em M.A. đang ở nhà bà ngoại tại khu dân cư Trại Nẻ thì bị bố là ông M.V.H. và chú ruột dùng tay đánh vào vùng mặt.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nữ sinh lớp 12 này vừa đi học về thì bố và chú ruột sang bắt về nhà.

Theo Chủ tịch UBND phường An Lạc, lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo công an phường điều tra, ngăn chặn không để phát sinh thêm mâu thuẫn; chỉ đạo Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư Trại Nẻ phối hợp động viên, thăm hỏi, gặp gỡ 2 bên gia đình nội ngoại của em M.A. để hòa giải.

Sau khi sự việc xảy ra, em M.A. đã được gia đình đưa đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Đến sáng 13/12, em M.A. xuất viện và có nguyện vọng về ở với ông bà ngoại, tuy nhiên bố em M.A. không đồng ý. UBND phường cùng các đoàn thể và công an phường đã tổ chức hòa giải nhưng bất thành.

Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ TP Chí Linh cho biết ngay sau khi nắm được thông tin em M.A. bị hành hung, cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ phường An Lạc đến thăm hỏi, động viên và phối hợp giải quyết để bảo vệ quyền lợi của trẻ em.

Hiện tại, em M.A. được anh trai của mẹ tạm thời đón về nhà.

Thời tiết Hà Nội rét sâu vào buổi sáng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật dự báo thời tiết ngày 17/12 tại các khu vực.

Theo đó, miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất khoảng 20 - 24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.

Hà Nội sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 11-13 độ C. Ảnh minh hoạ

Dự báo thời tiết ngày 17/12 cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ C.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C, có nơi dưới 8 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ C; phía Nam 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3, phía Nam có nơi cấp 4-5, giật cấp 6. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Thanh Hóa thưởng Tết Nguyên đán 2025 cao nhất 410 triệu đồng/người

Công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, Khu công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa. Ảnh: Vietnamnet

Theo báo cáo mới nhất của Sở LĐ-TB&XH về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn, tỉnh Thanh Hoá có khoảng 1.250 doanh nghiệp, thuộc 4 loại hình và sử dụng hơn 220.000 lao động, được khảo sát và có báo cáo tình hình tiền lương năm 2024 và thưởng Tết năm 2025 cho người lao động.

Cụ thể, mức thưởng dự kiến Tết Dương lịch 2025 tại 8 doanh nghiệp (thuộc công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) cho 4.610 lao động, bình quân 1,9 triệu đồng/người; cao nhất là 12 triệu đồng; thấp nhất 200.000 đồng.

Thưởng Tết Nguyên đán 2025 dự kiến bình quân 5,3 triệu đồng/người, cao nhất 65 triệu đồng, thấp nhất 600.000 đồng.

Mức thưởng Tết Dương lịch 2025 dự kiến tại 6 doanh nghiệp thuộc công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước cho 3.003 lao động, bình quân 1 triệu đồng/người, cao nhất 2 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng. Thưởng Tết Nguyên đán 2025 tại khối doanh nghiệp, bình quân 10,1 triệu đồng/người, cao nhất 47 triệu đồng, thấp nhất 250.000 đồng.

Thưởng Tết Dương lịch 2025 tại 746 doanh nghiệp dân doanh với hơn 36.000 lao động, bình quân 500.000 đồng/người, cao nhất hơn 137 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2025 dự kiến 5,8 triệu đồng/người, cao nhất hơn 159 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2025, dự kiến tại 75 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với hơn 140.000 lao động, bình quân 140.000 đồng, cao nhất 146,6 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2025 tại 83 doanh nghiệp FDI với hơn 160.000 lao động, bình quân 4,9 triệu đồng/người, cao nhất 410 triệu đồng, thấp nhất 70.000 đồng.

Xe môtô, gắn máy trên 5 năm sẽ phải kiểm định khí thải định kỳ

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư 47, có hiệu lực từ 1/1/2025, trong đó có quy định trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy.

Thông tư 47 của Bộ GTVT quy định đối với các xe môtô, xe gắn máy có thời gian tính từ năm sản xuất đến 5 năm, chủ xe không phải nộp hồ sơ kiểm định khí thải và không phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm để kiểm định khí thải.

Đối với xe môtô, xe gắn máy có thời gian tính từ năm sản xuất trên 5 năm thì chủ xe phải mang xe đến cở sở đăng kiểm để kiểm định khí thải.

Tại đây, chủ xe xuất trình một trong các giấy tờ: Bản chính chứng nhận đăng ký xe; bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính chứng nhận đăng ký xe; bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe, để được cơ sở đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ kiểm định.

Cơ sở đăng kiểm sau đó thực hiện tra cứu thông tin của xe môtô, xe gắn máy trên phần mềm quản lý kiểm định và đối chiếu chứng nhận đăng ký xe với xe môtô, xe gắn máy thực tế.

Nếu không trùng khớp thông tin sẽ bị từ chối kiểm định, trường hợp không bị từ chối kiểm định, cơ sở đăng kiểm lập phiếu kiểm soát kiểm định và kiểm định khí thải cho phương tiện.

Khi đạt kiểm định khí thải, xe môtô, xe gắn máy được cấp chứng nhận kiểm định khí thải cấp bản điện tử được tích hợp dữ liệu với tài khoản định danh điện tử của chủ xe.

Giấy chứng nhận kiểm định khí thải đối với các xe môtô, xe gắn máy thuộc diện này sẽ được Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện cấp trên phần mềm quản lý kiểm định trên cơ sở kết quả chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe môtô, xe gắn máy trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu lấy từ dữ liệu lưu trữ của Cục Đăng kiểm Việt Nam kết hợp cơ sở dữ liệu về đăng ký, quản lý xe cơ giới của Bộ Công an.

Cũng theo Thông tư 47, đối với xe môtô, xe gắn máy có thời gian sản xuất đến 5 năm, chu kỳ kiểm định khí thải là 60 tháng tính từ ngày xuất xưởng xe môtô, xe gắn máy. Đối với xe môtô, xe gắn máy có thời gian sản xuất trên 5 năm đến 12 năm, chu kỳ kiểm định khí thải định kỳ là 24 tháng; thời gian sản xuất trên 12 năm, chu kỳ kiểm định khí thải định kỳ là 12 tháng.

Thông tư 47 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam, đây chưa phải là mốc thời gian bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe máy tại các cơ sở đăng kiểm.

Nổ mìn phá thành công khối đá nặng hơn 100 tấn chắn đường đèo Khánh Lê

Lực lượng chức năng sau khi phá thành công khối đá nặng trên 100 tấn. Ảnh: Vietnamnet

Tối 16/12, chia sẻ trên Vietnamnet, ông Lê Thuận Đoàn - Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa - cho biết cơ quan chức năng đã dùng mìn phá thành công khối đá 100 tấn chắn ngang quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê.

Theo ông Đoàn, trên đèo Khánh Lê trời tạnh mưa. Nhiều lực lượng và phương tiện được huy động dọn dẹp đất đá, đảm bảo an toàn cho các xe đi qua sau khi thông tuyến. Dự kiến chiều mai (17/12), tuyến đèo này sẽ được thông xe.

Trước đó, hôm 15/12, sau các trận mưa kéo dài, trên đèo Khánh Lê có 6 điểm sạt lở. Khối lượng lớn đất đá trên cao đổ tràn xuống, nằm chắn ngang đường đèo. Tuyến giao thông nối Nha Trang - Đà Lạt và hướng ngược lại bị tê liệt.

Hơn 350 người trên các phương tiện bị mắc kẹt, được chính quyền hỗ trợ băng rừng đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn vào đêm hôm qua. Các điểm sạt lở được cơ quan chức năng dọn dẹp, xử lý.

6 quận, thành phố mới dự kiến thành lập tại Hà Nội

Đông Anh là một trong 4 huyện của Hà Nội được định hướng lên quận từ nay đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1569/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó về phương án phát triển hệ thống đô thị Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngoài 12 quận hiện hữu, định hướng đến năm 2030 dự kiến thành lập thêm 6 quận/thành phố gồm các quận được định hướng thành lập là Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh và các quận/thành phố, đô thị được định hướng thành lập gồm Đan Phượng, Mê Linh.

Thành phố/thị xã dự kiến thành lập gồm: Đô thị Sóc Sơn, đô thị Hòa Lạc, đô thị Xuân Mai, đô thị Sơn Tây, đô thị Phú Xuyên.

Đô thị dự kiến thành lập, thị trấn gồm: Đô thị Chúc Sơn, đô thị Quốc Oai, đô thị Phúc Thọ, thị trấn Tây Đằng, đô thị Tản Viên Sơn, thị trấn Liên Quan, thị trấn Thường Tín, thị trấn Kim Bài, thị trấn Vân Đình.

Sau khi tinh gọn bộ máy, tỉnh Nam Định dự kiến sẽ còn các sở nào? GĐXH - Theo dự kiến, phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Nam Định sẽ cơ cấu, sắp xếp, hợp nhất từ 18 sở, ban, ngành; giảm 5 sở xuống còn 13 đơn vị.