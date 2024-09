Tin sáng 19/9: Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão tiến vào miền Trung; Bắc Giang xuất hiện vết nứt dài trên đồi, phải di dời 30 hộ dân

Tin sáng 18/9: Dự báo tác động của bão số 4 đến nước ta; Làm rõ nguyên nhân học sinh nghi ngộ độc sau tiệc Trung thu GĐXH - Trong những giớ tới, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão số 4; Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau bữa tiệc Trung thu tại một trường nội trú ở tỉnh Hà Giang...

Áp thấp mạnh lên thành bão trong 12 giờ tới, tăng tốc vào miền Trung

Báo Người lao động cập nhật heo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 430 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão - cơn bão thứ 4 trên Biển Đông trong năm 2024, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Đến 16 giờ ngày 19/9, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ, mạnh lên thành bão; vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 20/9, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/giờ, đi vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Dự báo, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10 (89-102 km/giờ), sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5 , kết hợp với triều cường và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

Trên đất liền, từ gần sáng và ngày 19/9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10 (89-102 km/giờ); sâu trong đất liền có gió giật cấp 6-7.

Từ chiều tối 18/9 đến ngày 20/9, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Từ chiều tối 18/9 đến ngày 19/9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, có nơi trên 100 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Xuất hiện vết nứt dài trên đồi, Bắc Giang di dời khẩn cấp 30 hộ dân

VietNamNet đưa tin ngày 18/9, ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch UBND xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, cho biết Tổ Bảo vệ an ninh trật tự thôn Tuấn Sơn đã phát hiện một vết nứt dài trên đồi trong quá trình kiểm tra, đe dọa sạt lở và ảnh hưởng đến một số hộ dân dưới chân đồi.

"Có hai vết nứt dài khoảng 60m dọc theo sườn đồi, cách Nhà văn hóa thôn Tuấn Sơn khoảng 35m, với độ sâu 40cm và rộng 30cm," ông Thuận cho biết.

Lực lượng chức năng xã Tuấn Đạo cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm tại khu vực xuất hiện vết nứt.

Xác định vết nứt có nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp 30 hộ dân với 170 nhân khẩu trong thôn, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Tuấn Đạo đã vận động các hộ dân trong vùng nguy hiểm di dời người và tài sản. Một số hộ đã chuyển đến nhà người thân, hàng xóm; một số khác tạm trú tại Nhà văn hóa thôn Đông Bảo Tuấn, cách khoảng 2km.

"Chúng tôi đã đặt biển cảnh báo và cử lực lượng công an, dân quân theo dõi vết nứt, ngăn người dân quay lại nhà khi chưa an toàn. UBND xã cũng đã báo cáo sự việc lên UBND huyện," ông Thuận cho biết.

Hiện tại, lực lượng chức năng huyện đang kiểm tra hiện trường và nghiên cứu giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài.

Dự báo thời tiết ngày 19/9: Miền Trung nhiều nơi mưa như trút

Theo VTCnews, ngày 18/9 Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to. Nghệ An đến Quảng Bình, Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 7h đến 15h ngày 18/9 có nơi trên 150mm như: TP Đà Nẵng 229mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 204mm, Phước Chánh (Quảng Nam) 190,8mm…



Từ chiều tối 18/9 đến chiều tối 20/9, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam mưa to đến rất to và rải rác dông, lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa dao động 80-170mm, có nơi trên 300mm.

Miền Trung hứng chịu mưa lớn trong ngày 19/9.

Từ chiều tối 18/9 đến tối 19/9, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 18/9, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Từ đêm 20/9, mưa lớn trên các khu vực giảm dần. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Vụ cháu bé bị bạo hành ở Bình Thuận: Chủ nhóm trẻ xin lỗi, mong được tha thứ

Báo Người lao động đưa tin chiều 18/9, ông Đặng Thanh Phúc - Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận - cho biết đã chỉ đạo tạm đình chỉ hoạt động nhóm trẻ tư thục H.M ở thị trấn Ma Lâm.

Nhóm trẻ H.M, do bà Nguyễn Thị Khen (SN 1965) làm chủ, bị đình chỉ hoạt động để phục vụ việc xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc về vụ việc một cháu bé nghi bị bạo hành.

Hình ảnh người thân cháu Q. chia sẻ lên mạng về việc bé bị bạo hành.

Liên quan vụ việc này, bà Khen cho biết "rất day dứt". "Mọi việc đã thể hiện rõ trong clip. Tôi mong gia đình cháu bé và mọi người tha thứ. Tôi đã có sự nóng giận, quá đáng... Đây là lời xin lỗi tận trong tim tôi", bà Khen bày tỏ.

Theo chủ cơ sở H.M, sau khi sự việc xảy ra, bà và cô bảo mẫu đã nhiều lần tìm đến nhà thăm hỏi sức khỏe bé T.K.Q, xin lỗi gia đình cháu.

"Dù bé chỉ bị phần mềm nhưng tôi thấy mình có trách nhiệm lớn trong việc này nên đến thăm hỏi liên tục để theo dõi, nắm bắt tình hình. Sau khi sự việc xảy ra, chắc tôi cũng sẽ không làm nghề nữa", bà Khen nói.

Tìm ra nguyên nhân xuất hiện loạt vết nứt lớn ven Quốc lộ 14

Báo Lao động đưa tin ngày 18/9, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông cho biết, đã xác định được nguyên nhân sơ bộ gây nứt lún, sạt lở nhiều điểm ven đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn qua dốc Ông Bồ thuộc xã Quảng Tín (huyện Đắk R'lấp).

Trước đó, đêm 7/9, rạng sáng 8/9, khu vực trên xuất hiện nhiều vết nứt với kích thước khác nhau. Những ngày tiếp theo, các vết nứt phát triển nhanh.

Đến ngày 11/9, các vết nứt rộng từ 5 - 60cm. Trong đó, vết nứt dài nhất khoảng 75m. Vết lún sụt sâu nhất khoảng 60cm so với cao độ hiện trạng, bề rộng nứt khoảng 60cm. Các vết nứt này cách mép mặt Quốc lộ 14 khoảng 20m.

Khu vực xuất hiện vết nứt nằm ở ven Quốc lộ 14, đoạn qua tỉnh Đắk Nông

Khu vực nứt lún có nhà ở cùng các công trình khác và đã xuất hiện nhiều hư hỏng. Sau khi nhận được thông tin, Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì, làm việc với các đơn vị có liên quan và đi thực tế kiểm tra. Qua đó, xác định, khu vực bị nứt, lún là đất của hộ ông Ngô Văn Vinh (trú xã Quảng Tín).

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định, thời gian qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều cơn mưa dài ngày với lưu lượng lớn.

Mặt khác, diện tích và chiều cao khối đất san lấp mặt bằng lớn, không có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn phù hợp nên khi mưa lớn đã xảy ra tình trạng lún nứt trên.

Hiện, tình trạng lún, nứt tại khu đất ven Quốc lộ 14 (đoạn qua Đắk Nông) vẫn đang phát triển, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công trình đường bộ và mất an toàn giao thông trên tuyến.

