Tin sáng 2/6: Thông tin mới bất ngờ vụ bé trai bị bỏ quên trên ô tô ở Thái Bình; Sở TT&TT TP.HCM vào cuộc vụ 'Angela Phương Trinh phát ngôn ngông cuồng'

Vụ trẻ mầm non tử vong trên xe ở Thái Bình: Bất ngờ về chiếc xe chở học sinh

Thông tin từ Người Lao Động, trong báo cáo Bộ GTVT về vụ trẻ mầm non tử vong trên xe ô tô đưa đón học sinh ở Thái Bình, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết xe khách trong vụ tai nạn có BKS 17F-000.91 do Phạm Văn Đông (tổ 8, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình) là chủ phương tiện. Xe này đăng kiểm ngày 20/5/2024, ngày hết hạn 19-8-2024. Phương tiện BKS 17F-000.91 thuộc HTX Vận tải Hồng Hà do Sở GTVT Hà Nội quản lý cấp phù hiệu "Xe hợp đồng".

Lái xe trong vụ tai nạn là Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1965, trú tại tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình). Tài xế này được cấp GPLX hạng D được ngày cấp 10/3/2022 và ngày hết hạn là 10/3/2027.

Hiện trường vụ việc trẻ mầm non bị bỏ quên trên ô tô ở Thái Bình. Ảnh: Vietnamnet

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, lái xe vận chuyển học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đã được quy định cụ thể, chi tiết tại Nghị định 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 12/2020 của Bộ GTVT.

Các văn bản quy phạm pháp luật này đã quy định rõ: Đơn vị kinh doanh vận tải phải có phương án kiểm soát đảm bảo không còn hành khách trên xe, người lái xe phải thực hiện kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe trước khi rời khỏi xe.

Cụ thể, Thông tư 12/2020 đã có hướng dẫn chi tiết quy trình đảm bảo an toàn giao thông áp dụng chung cho tất cả các loại hình kinh doanh vận tải, bao gồm cả hoạt động vận tải đưa đón học sinh, trẻ em mầm non. Trong đó, có quy định đối với người lái xe kinh doanh vận tải hành khách: sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc, trước khi rời khỏi xe phải kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe.

Trước đó, khoảng 6h20 ngày 29/5, lái xe Nguyễn Văn Lâm và cô Phương Quỳnh Anh (SN 1986, trú tại thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc, TP Thái Bình) có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Bé T.G.H. (SN 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được đón lên xe cùng các bạn.

Đến 17h cùng ngày, người thân của bé H. đến đón, do không thấy cháu nên đã báo nhà trường. Mọi người tổ chức tìm kiếm, phát hiện bé vẫn ở trong xe đỗ bên ngoài. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng bé đã tử vong.

Sở TT&TT TPHCM sẽ xác minh vụ 'Angela Phương Trinh phát ngôn ngông cuồng'

Trao đổi trên Vietnamnet, đại diện Sở TT&TT TPHCM đã nắm thông tin vụ việc từ báo chí, sẽ xác minh và phản hồi sau.

Đại diện Sở VH-TT TPHCM cho hay sẽ trao đổi với Sở TT&TT thêm về trường hợp này trên góc độ chuyên môn văn hoá.

Trước đó, VietNamNet phản ánh vụ việc diễn viên Angela Phương Trinh gây tranh cãi vì loạt phát ngôn liên quan đến vụ việc ông Thích Minh Tuệ đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu tập "khổ hạnh đầu đà".

Cụ thể, các nội dung được đăng tải dưới hình thức bài viết và video có giọng điệu gay gắt, ngôn từ nặng nề, mang tính kích động và mục đích quy chụp, hạ thấp uy tín của một số cá nhân, tổ chức.

Angela Phương Trinh liên tục gọi những quan điểm trái ngược là "truyền thông bẩn", những người có quan điểm, hành vi trái ngược là "giặc", cho rằng họ đang "phá hoại, lật đổ Phật giáo". Trong một bài viết, Angela Phương Trinh còn chỉ trích một tôn giáo khác.

Mỗi nội dung được đăng tải thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Phần lớn người dùng mạng thể hiện cảm xúc "phẫn nộ" từng bài viết, video; lượng bình luận ít do Angela Phương Trinh hạn chế tương tác.

Angela Phương Trinh.

Những năm gần đây, diễn viên Angela Phương Trinh hầu như không có tác phẩm, không đóng góp gì cho nghệ thuật lẫn giải trí.

Cô từng sử dụng mạng xã hội đăng các câu chuyện về luật nhân quả gây tranh cãi. Tháng 8/2021, người đẹp đăng tải câu chuyện Nhân quả bẻ chân nhái về một cặp trẻ song sinh có đôi chân khuyết tật bẩm sinh do "bố mẹ hành nghề bắt nhái" kèm hình ảnh không xác định của một cô bé khuyết tật.

Angela Phương Trinh còn thường xuyên lan truyền kiến thức sai lệch hoặc không có cơ sở khoa học. Trong một bài viết, cô hướng dẫn người dùng mạng "chữa ung thư bằng cách nói chuyện với khối u và niệm Phật".

Tháng 10/2021, nữ diễn viên bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật việc chữa trị Covid-19 bằng giun đất.

Điều đáng nói, chỉ 1 ngày sau đó, Angela Phương Trinh tiếp tục chia sẻ bài viết có tiêu đề "Ung thư đầu mặt nhỏ dần nhờ dùng địa long tươi và lạy Phật sám hối", khẳng định câu chuyện, hình ảnh "người thật, việc thật" về "một người phụ nữ khỏi bệnh ung thư đầu mặt sau 4 tháng nhờ nuốt giun và sám hối".

Từ 1/6, người Hà Nội xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID không mất phí

Ảnh minh hoạ: NLĐ

HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 11/2024 quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, từ 1-6-2024 đến hết ngày 31-12-2024, TP Hà Nội hỗ trợ 100% mức phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (200.000 đồng/lần/người) khi công dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Trường hợp công dân có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 phiếu lý lịch tư pháp bản giấy (từ phiếu thứ 3 trở lên) trong một lần yêu cầu cầu sẽ được hỗ trợ tối đa 50.000 đồng/lần/người tương đương 10 phiếu lý lịch tư pháp (bản giấy).

Đối tượng áp dụng chính sách trên là công dân Việt Nam thường trú trên địa bàn TP Hà Nội có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, có yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID.

Kết quả điều tra vụ bé 5 tuổi bị bầm tím khi đi học ở Hải Phòng

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ngày 16/5 về việc cháu bé 5 tuổi bị vết bầm lớn khi đến trường.

Thông tin từ báo Lao Động cho hay, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng vừa tiếp tục chỉ đạo về vụ việc trẻ lớp mẫu giáo 5 tuổi Trường mầm non An Dương (quận Lê Chân) bị bầm tím ở vùng lưng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân có báo cáo kết quả điều tra vụ việc cháu N.H.N. (sinh năm 2018, học sinh lớp 5 tuổi Trường Mầm non An Dương) có dấu hiệu bị xâm phạm sức khỏe.

Kết luận giám định số 379/2024/KLTTCT-TTPYHP ngày 21/5/2024 của Trung tâm pháp y Hải Phòng thể hiện: Kết luận tỷ lệ % tổn thương cơ thể của cháu N.H.N tại thời điểm giám định là 0%. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập có trong hồ sơ đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đủ cơ sở xác định: Trong thời gian từ khi đến lớp cho đến khi gia đình đón về vào ngày 15/5, cháu N.H.N bị cháu Vũ Minh Tr. dùng tay đấm nhiều lần (20 lần) vào vùng lưng, gáy vào khoảng 10h08 đến 10h28.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Th. tác động (đẩy) vào vai khi cho cháu ăn vào khoảng 10h59.

Cô Nguyễn Thị Hồng Th. và cô Lưu Thị T. xoa dầu (rượu gấc) xoa, bóp vùng lưng vào khoảng 14h22.

Ngoài ra không có tài liệu điều tra nào thể hiện cháu N.H.N. bị ai khác dùng tay hay dùng đồ vật tác động lên cơ thể.

Căn cứ kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân, UBND quận chỉ đạo Phòng Nội vụ quận hướng dẫn Trường Mầm non An Dương tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý kỷ luật theo quy định về việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ; việc cháu Nguyễn Hoàng N - học sinh của lớp 5A1 bị bầm tím ở vùng lưng; Khi phát hiện sự việc chưa kịp thời báo cáo Ban giám hiệu.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận thông tin kết quả điều tra vụ việc đến toàn thể giáo viên, nhân viên ngành giáo dục quận. Phối hợp với phòng Nội vụ quận tham mưu, đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với các vi phạm của tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc theo quy định. Trường Mầm non An Dương thành lập Hội đồng kỷ luật và xử lý kỷ luật theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo UBND quận Lê Chân, Trường Mầm non An Dương đã tổ chức họp Hội đồng toàn trường để quán triệt nhắc nhở giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ và quản lý lớp. Đồng thời họp xem xét trách nhiệm tập thể Ban Giám hiệu, cá nhân các đồng chí lãnh đạo và 3 cô giáo phụ trách lớp 5A1. 3 cô giáo báo cáo giải trình và đã tự nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo.

Nhà trường đã ban hành Quyết định phân công 3 giáo viên Lưu Thị T., Phan Thị Minh V., Nguyễn Thị Hồng Th. phụ trách lớp 5 tuổi A1 thực hiện nhiệm vụ khác từ ngày 17.5 để phục vụ xác minh; phân công 3 giáo viên khác phụ trách lớp 5 tuổi A1 đến hết năm học.

Liên quan đến sự việc này, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng giao UBND quận Lê Chân chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; ổn định hoạt động Trường mầm non An Dương. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn, trong đó có quy định về chăm sóc giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non.

Trước đó, ngày 16/5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh bé gái 5 tuổi học tại Trường Mầm non An Dương có vết bầm tím lớn ở vùng lưng, ngay dưới bả vai. Theo người nhà bé gái Nguyễn Hồng N, chiều 15/5, gia đình đón cháu thì thấy các cô giáo báo con bị ngã từ trưa cùng ngày. Tuy nhiên, gia đình nghi vấn việc con bị bạo hành nên đăng tải sự việc lên mạng xã hội.

