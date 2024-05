Tin sáng 20/5: Cháy chung cư mini ở Hà Nội, nhiều người leo lên mái chờ giải cứu; nữ bác sĩ chảy nước mắt khi gặp con qua điện thoại sau 20 ngày hôn mê

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog GĐXH - Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý có thể ra viện trong 5-7 ngày tới, chuyển tuyến tập phục hồi chức năng; Thời gian qua, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog liên tục được cư dân mạng gán ghép "đẩy thuyền" nhiệt tình, tuy nhiên mọi thứ không như lời đồn.

Xót xa Đức Tiến ra đi trong lúc vợ đang mang thai con thứ 2

Thông tin diễn viên - người mẫu Đức Tiến đột ngột qua đời tại Mỹ vì căn bệnh nhồi máu cơ tim gây thương xót với làng giải trí và công chúng. Được biết, nam diễn viên có tiền sử bị mắc bệnh tim từ nhỏ.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ vợ Đức Tiến đang mang thai trong lúc nam diễn viên không may qua đời. Ảnh chụp màn hình

Nhiều sao Việt không thể tin vào "tai" mình khi hay tin Đức Tiến ra đi đột ngột ở tuổi 44. Một số người gửi lời động viên và chia buồn đến với vợ và con của nam người mẫu. Trong đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tiết lộ trong tâm thư nói về cựu người mẫu, anh cho biết vợ Đức Tiến đang mang thai con thứ 2.

Người hâm mộ không khỏi xót xa trước thông tin trên. Trong quá khứ, vợ chồng Đức Tiến gặp nhiều khó khăn trong hành trình tìm con. Cả hai phải trở về Việt Nam để thụ tinh nhân tạo. Sau 10 năm cố gắng, vợ chồng anh đã hạ sinh thành công con gái đầu lòng tên Madison.

Theo vợ của Đức Tiến - Hoa hậu Bình Phương chia sẻ với truyền thông rằng anh vô cùng khỏe mạnh trước khi ra đi. Trước khi mất, Đức Tiến sang nhà bạn chơi và gục ngã trên đất khi đang gọt trái cây dang dở. Người thân lập tức đưa anh vào bệnh viện nhưng người mẫu đã không qua khỏi.

Đức Tiến sinh năm 1980, là một trong những gương mặt mẫu nam nổi tiếng trong làng mốt Việt vào những năm 2000. Anh từng lọt Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2002. Năm 2013, Đức Tiến sang Mỹ và kết hôn với Hoa hậu Bình Phương. Cả hai có hôn nhân viên mãn, vợ anh đang làm việc tại công ty dược ở California, Mỹ. Hiện, con gái của Đức Tiến chỉ mới 4 tuổi.

Cháy chung cư mini 9 tầng, nhiều người leo lên mái chờ giải cứu

Lực lượng chức năng đang điều tra vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (TP Hà Nội). Theo thông tin ban đầu, trưa 19/5, người dân phát hiện khói đen bốc ra từ căn hộ tầng 8 chung cư mini (9 tầng, 1 tum) trên phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân. Chung cư mini này có nhiều người sinh sống, khi phát hiện có cháy, nhiều người người leo lên mái nhà chờ giải cứu.

Chung cư mini xảy ra cháy

Chị Lương Hồng T. (sống gần hiện trường vụ cháy) cho biết, sau khi nghe tiếng chuông báo cháy, nhiều người dân sống trong chung cư mini leo lên nóc chung cư mini chờ giải cứu.



Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Chung cư mini xảy ra cháy nằm ở mặt đường phố Quan Nhân. Tầng 1 kinh doanh dịch vụ ăn uống, từ tầng 2 đến tầng 9 là các căn hộ mini.

Thiếu niên 13 tuổi đuối nước, các bạn tưởng đùa giỡn

VOV đưa tin, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào chiều tối 18/5 trên địa bàn TP. Bến Cát (Bình Dương). Nạn nhân là N.N.H (SN 2011, trú tại phường Thới Hòa, TP. Bến Cát).

Hoàng chới với dưới nước nhưng các bạn tưởng đùa giỡn nên không bơi ra cứu (ảnh cắt từ video chia sẻ MXH)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 18/5, H. cùng nhóm bạn đi tắm và câu cá tại hồ nước ở phường Thới Hòa. Sau đó, H. bơi ra xa và bị chuột rút. Tuy nhiên, các bạn khác tưởng H. đang đùa giỡn. Đến khi nạn nhân chìm hẳn, mọi người mới hoảng hốt tìm kiếm nhưng không thấy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 21h tối cùng ngày, lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân dưới hồ nước.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.

Video cảnh nạn nhân chới với dưới nước được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận bàng hoàng. Vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh cho các em nhỏ và phụ huynh về sự nguy hiểm khi vui chơi dưới nước. Cần có sự giám sát chặt chẽ của người lớn để đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Mất gần 4 tỷ đồng vì bị lừa "ứng tiền thanh toán hộ" để nhận hoa hồng

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đang điều tra, xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ứng tiền thanh toán hộ "nhận hoa hồng" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa

Cụ thể, vào tối 17/5, Công an phường Quảng An (Tây Hồ) đã tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ sinh sống trên địa bàn quận về việc bị lừa đảo chiếm đoạt mất gần 4 tỷ đồng. Theo lời kể của bị hại, đối tượng dùng thủ đoạn mời nạn nhân ứng trước tiền ra thanh toán hộ công ty, bỏ ra nhiều tiền thanh toán đơn hàng thì được nhận % hoa hồng nhiều, bỏ ít thì được ít.

Sau đó, các đối tượng lừa bị hại đặt cọc thanh toán nhiều tiền, rồi nêu nhiều lý do không cho bị hại rút tiền, muốn rút ra thì phải đóng thêm vào hoặc đang khó khăn chưa rút được tiền... Đến lúc này, nạn nhân mới biết đã bị đối tượng lừa đảo, số tiền gần 4 tỷ trong tài khoản gồm cả tiền cá nhân lẫn tiền đi vay đều đã bị các đối tượng chiếm đoạt mất.

Theo Công an quận Tây Hồ, đây là thủ đoạn không mới nhưng hiện vẫn có nhiều người bị lừa đảo bởi một phần do không hiểu biết và một phần do lòng tham được nhận tiền hoa hồng. Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ đang khẩn trương sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng, phong tỏa các tài khoản liên quan để lấy lại tài sản cho người bị hại.

Để không bị lừa đảo, cơ quan Công an cảnh báo, trong mọi tình huống, đừng vội vàng tin bất kể điều gì vì bây giờ các đối tượng đã làm giả được khuôn mặt của người quen. Phải xác minh, tìm hiểu kỹ và hãy nghĩ đến khả năng bị lừa đảo khi giao dịch trên mạng trước khi quyết định chuyển tiền; thường xuyên đọc các cảnh báo của cơ quan Công an.

Khi thấy có bất thường nghi vấn, hãy báo tin ngay cho Cảnh sát khu vực, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc qua số điện thoại trực ban hình sự Công an quận Tây Hồ: 0912691388 để được giải quyết.

Nữ bác sĩ tỉnh lại sau 20 ngày hôn mê, chảy nước mắt khi gặp con qua điện thoại

Ngày 19/5, chia sẻ với VTC News, chị Trần Thị Quỳnh, phụ trách Công đoàn khoa Huyết học, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, sau gần 20 ngày hôn mê sâu, bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1991, khoa Huyết học của bệnh viện) đã tỉnh, mắt có phản xạ, khi mọi người hỏi chuyện chị biểu hiện mấp máy miệng như muốn đáp lại.

Các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương kiểm tra sức khỏe cho bác sĩ Linh. (Ảnh: Như Loan)

Thời gian phục hồi sẽ dài nhưng chuyển biến rõ rệt của nữ bác sĩ đem lại nhiều hy vọng cho gia đình và đồng nghiệp.

Theo anh Nguyễn Tiến Duy (chồng của bác sĩ Linh), khi anh gọi điện thoại video cho con ở quê để gặp mẹ, Linh có phản ứng chảy nước mắt. “Cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc”, anh Duy nói.

Sau đợt nghỉ lễ nghỉ 30/4-1/5 vừa qua, trước ngày trở lại Hà Nội để trực tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, chị Nguyễn Thị Thùy Linh bị co giật, máu liên tục chảy từ miệng. Gia đình đưa chị vào bệnh viện địa phương cấp cứu sau đó chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ chẩn đoán chị Linh bị xuất huyết não, tiên lượng rất nặng. Cô được điều trị tích cực, đặt nội khí quản, thở máy, hạ thân nhiệt nhưng tình trạng vẫn nghiêm trọng. Sau thời gian ngắn điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ Linh được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Phan Hoàng Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bác sĩ Linh nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Bệnh viện tập trung ưu tiên mọi nguồn lực tốt nhất để điều trị cho cô.

Xử phạt 14 người phụ nữ tập yoga giữa đường ở Thái Bình

Tối 19/5, lãnh đạo UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với nhóm người tập yoga dưới lòng đường, gây cản trở giao thông.

Nhóm phụ nữ tập yoga giữa đường gây cản trở giao thông. Ảnh: Phạm Trang.

Trước đó, hình ảnh về một nhóm người tập yoga được đăng tải lên mạng xã hội khi có hành vi nằm, ngồi trên đường giao thông để chụp ảnh, dù tuyến đường này vẫn có nhiều phương tiện di chuyển qua lại.

Theo hình ảnh được chia sẻ, nhóm người phụ nữ nằm lên nhau, quây thành một hình tròn, chân chụm vào thành một khối, giống trong tư thế tập yoga.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, rất nhiều người đã để lại những bình luận phê phán hành động này. Đa số các bình luận cho rằng cần xử phạt nghiêm những hành vi bất chấp nguy hiểm, coi thường an toàn giao thông này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, cơ quan chức năng thị trấn Kiến Xương đã vào cuộc xác minh. Cụ thể, sự việc xảy ra ngày 17/5. Khi đó, 17 người dân trên địa bàn đã cùng nhau tập yoga với nhiều tư thế như nằm, ngồi.... ngay tại khu vực ngã 3 đường Trần Hưng Đạo giao nhau với đường Nguyễn Công Thu (tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Xương) để chụp ảnh kỷ niệm với hoa bằng lăng.

Đến chiều 18/5, Công an thị trấn Kiến Xương đã mời nhóm người trên lên trụ sở để làm việc và lập biên bản vụ việc.

Căn cứ mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Xương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi "Tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông", mỗi người bị xử phạt hành chính 150 nghìn đồng.

3 trường hợp vi phạm khác do chưa đủ tuổi vị thành niên đã được chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở.