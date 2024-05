Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Nữ bác sĩ gặp tai nạn ở quán The Coffee House có thể ra viện trong vài ngày tới

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý có thể ra viện trong 5-7 ngày tới, chuyển tuyến tập phục hồi chức năng, theo VietnamNet.

Liên quan tới bác sĩ Hoàng Minh Lý ( nạn nhân trong vụ tấm kính rơi tại quán cà phê The Coffee House ), bác sĩ Trần Quang Trung, Khoa Ngoại Thần kinh và Cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho hay sức khỏe của nữ bác sĩ diễn biến tốt, tình trạng phổi ổn định hơn, cô cũng đang tập ngồi.

Do bác sĩ Lý có nhiều tổn thương nặng nên thời gian hồi phục sẽ rất dài. Cô phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc phục hồi hoàn toàn, đặc biệt là khả năng đi lại và sinh hoạt cá nhân, nguy cơ sẽ phải ngồi xe lăn. Dự kiến, 5-7 ngày tới, bệnh nhân có thể xuất viện, chuyển sang tập vật lý trị liệu.

Theo đại diện Bệnh viện K Hà Nội (nơi bác sĩ Lý làm việc), trong thời gian qua, công đoàn Bệnh viện K đã vận động quyên góp, đồng thời thường xuyên động viên, thăm hỏi để nữ bác sĩ yên tâm điều trị.

Hiện mẹ của bác sĩ Lý điều trị ung thư hạch tại Bệnh viện K, các đồng nghiệp hỗ trợ chăm sóc mẹ cô giúp gia đình yên tâm tập trung chăm sóc, điều trị cho nữ bác sĩ.

Tối 20/4, tại quán cà phê The Coffee House (Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn hy hữu khi tấm kính trên giếng trời đổ sập xuống khiến một số người tại quán bị thương. Trong đó, bác sĩ Lý bị nặng nhất. Cô được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu trong tình trạng vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống gây liệt hoàn toàn hai chân, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2.

Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog sau nhiều lần né tránh trước truyền thông

Hoa hậu Thuỳ Tiên và Quang Linh Vlog nhận được nhiều sự ủng hộ và gán ghép nhiệt tình từ khi hợp tác dự án thiện nguyện ở Châu Phi. Tuy nhiên người đẹp sinh năm 1998 từng khẳng định cả hai chỉ là bạn bè. Cặp đôi sau đó cũng có hành động giữ khoảng cách, hạn chế tương tác sau khi liên tiếp bị "đẩy thuyền" và bắt đầu tạo nên những tranh cãi trên MXH.



Mới đây, hình ảnh được cho là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên gọi điện thoại riêng trò chuyện vui vẻ thoải mái cùng Quang Linh Vlog gây xôn xao. Trong bức hình, người đẹp sinh năm 1998 còn nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ khi đang tiến hành tẩy trang. Khoảnh khắc này của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm và được netizen chia sẻ chóng mặt.

Tuy nhiên thực tế hình ảnh Thùy Tiên gọi điện thoại cho Quang Linh Vlog chỉ là sản phẩm đã được chỉnh sửa và cắt ghép mà thôi. Đây là hình ảnh được lấy từ trong livestream của người đẹp sinh năm 1998 diễn ra vào tháng 9/2023. Thông tin trên Phụ nữ Số cho biết.

Cư dân mạng xôn xao hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên facetime trò chuyện vui vẻ với Quang Linh Vlog

Tuy nhiên đây chỉ là sản phẩm được netizen cắt ghép chỉnh sửa mà thôi

Thực tế, hình ảnh này được lấy từ livestream trò chuyện với netizen của người đẹp Thùy Tiên vào tháng 9/2023

Hà Nội: Công an khẩn trương điều tra 2 vụ lừa đảo gần 20 tỷ đồng

Mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác và sập bẫy.

Trước thực trạng đó, Công an TP Hà Nội một lần nữa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Người dân khi được yêu cầu đến cơ quan công an làm việc đều có giấy mời trực tiếp, không làm việc qua Zalo hay mạng xã hội. Thông tin cảnh báo này được đăng tải trên VTV.

Công an TP Hà Nội cho biết, hiện Công an quận Tây Hồ đang khẩn trương điều tra 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền thiệt hại lên đến 19,8 tỷ đồng, đều có cùng chiêu thức là giả danh cán bộ các cơ quan nhà nước như: Công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, cơ quan thuế.

Mới đây, ngày 13/5, gặp phải chiêu lừa đảo giả danh Công an phường đang giúp dân điều chỉnh thông tin cá nhân, chị T (ở quận Tây Hồ) tưởng thật nên đã cung cấp các thông tin cá nhân của mình, ấn vào 1 đường link trên Zalo và gửi ảnh nhận dạng mặt mình cho kẻ lừa đảo.

Sau 15 phút, thấy điện thoại không điều khiển được, lo sợ bị lừa đảo, chị T liền đến ngân hàng kiểm tra. Sau khi kiểm tra, chị T được biết toàn bộ 2 tỷ đồng tiết kiệm trong tài khoản đã bị kẻ gian chiếm đoạt.

Trước đó, ngày 5/5, một nam thanh niên gọi điện cho bà X (ở phường Xuân La, quận Tây Hồ), tự xưng là cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra 1 vụ án. Thanh niên này bảo bà khai các thông tin cá nhân, ấn vào đường link do các đối tượng gửi qua Zalo, sau đó chuyển hết số tiền đang có trong tài khoản của bà X vào tài khoản của cơ quan Công an để được bảo vệ.

Lo sợ bị mất tiền, bà X đã 6 lần chuyển khoản cho các đối tượng 17,8 tỷ đồng. Đây là số tiền gia đình bà X vừa bán đất mà có.

Qua các vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội cho rằng người dân cần dành thời gian đọc các cảnh báo lực lượng công an thường xuyên thông tin, đồng thời nâng cao cảnh giác, nhắc nhở người thân của mình: Nếu các cuộc điện thoại gọi đến xưng là người của Công an, Viện kiểm sát… sau đó bảo chuyển tiền cho chúng thì chắc chắn là lừa đảo, cần gọi ngay đến cảnh sát khu vực, công an gần nhất để được giúp đỡ.

6 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ từ 2025

Sau khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực, người dân cần lưu ý ngay 6 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ từ 01/01/2025. Tờ Đời sống & Pháp luật cho biết.

Theo khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024, những trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cũng như những giấy chứng nhận liên quan đến quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) từ 01/01/2025 bao gồm:

1. Trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích trong.

2. Trường hợp người dân thực hiện cấp đổi.

3. Trường hợp người sử dụng đất thực hiện đăng ký biến động đất đai mà có nhu cầu được cấp mới Giấy chứng nhận.

4. Trường hợp đã có các sai sót tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như: Cấp không đúng thẩm quyền; Cấp không đúng đối tượng sử dụng đất; Cấp sai diện tích đất; Cấp đất không đủ điều kiện được cấp; Cấp đất không được sử dụng đúng mục đích; Sai sót ở thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất.

5. Trường hợp giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án tuyên hủy.

6. Trường hợp Đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án nhưng người phải thi hành án không nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp.

Đối với những trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận nhưng chủ sở hữu tài sản, người sử dụng đất cố tình không giao nộp Giấy chứng nhận đã cấp thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện hủy Giấy chứng nhận đã cấp.

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hồ Chí Minh) vừa đưa ra các cảnh báo về thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em. Thanh Niên online cho hay.

Thủ đoạn chính của các đối tượng là lập phòng chat ảo, game online, diễn đàn để thu thập thông tin cá nhân của các em. Các đối tượng cũng tạo tài khoản ảo để tiếp cận, làm quen, đánh vào tâm lý, khiến trẻ em tin tưởng, thậm chí coi như thần tượng, "soái ca". Sau đó, các đối tượng lừa gạt, dụ dỗ trẻ em nhằm thực hiện các hành vi xâm hại tình dục, môi giới mại dâm, mua bán trẻ em, bóc lột sức lao động.

Có nhiều đối tượng tiếp cận làm quen với trẻ, sau một thời gian trò chuyện về sở thích, học hành thì chuyển sang trò chuyện về giới tính, muốn trao đổi hình ảnh những bộ phận nhạy cảm cho nhau. Sau khi có được một số hình ảnh của trẻ, các đối tượng ép buộc trẻ phải cho quan hệ tình dục (kể cả cưỡng đoạt tài sản), nếu không sẽ phát tán những hình ảnh đó trên các trang web, mạng xã hội.

Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn dài ngày

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa dông xuất hiện ở vùng núi phía tây của khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng 20-40mm, cục bộ trên 70mm. Ngày 19/5, mưa lan rộng ra khu vực Đông Bắc, bao gồm Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng. Trong 24 giờ, lượng mưa có thể dao động 30-60mm, có nơi trên 80mm. Thông tin trên Dân Trí, VietnamNet và một số tờ báo ngày hôm nay cho biết.

Tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ, thời tiết oi nóng duy trì trong ngày cuối tuần. Tuy nhiên, mưa dông sẽ gia tăng cả về diện và lượng kể từ chiều tối 19/5, nhiều nơi nguy cơ mưa lớn, ảnh hưởng đến người dân khi tham gia hoạt động ngoài trời.

Mưa dông được dự báo gia tăng trong nhiều ngày tới ở miền Bắc, tập trung về chiều tối và đêm, gây nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị (Ảnh: Minh Quang).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ đêm 19/5 đến ngày 20/5, miền Bắc và khu vực Thanh Hóa bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa trong vòng một ngày phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Với lượng mưa trên, người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp. Mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng đô thị, đi kèm với đó là các loại hình lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng dự báo mưa dông ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng duy trì nhiều ngày tới. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong khi đó, từ Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng diện rộng trong ngày 19/5. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi nóng gay gắt trên 37 độ C.