Tin sáng 18/5: Lời nhắn của người mẹ nghèo khi con trai lọt top Forbes 30 Under 30 châu Á; phim Việt giờ vàng bị chỉ trích vì tẩy trắng cho kẻ thứ 3

Chính thức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Theo Bộ LĐ-TB&XH, lương tối thiểu vùng được duy trì gần 2 năm nay. Qua tính toán của bộ phận kỹ thuật thuộc Hội đồng tiền lương quốc gia, với dự kiến CPI năm 2024 tăng 4%-4,5% thì mức lương tối thiểu hiện nay không còn đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình tại thời điểm năm 2024.

Các yếu tố về kinh tế - xã hội, thị trường lao động, khả năng của doanh nghiệp có sự thay đổi theo hướng tích cực hơn so với năm 2022. Chẳng hạn, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2023 đạt 5,05%, quý I năm 2024 ước tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước.

Cạnh đó, thị trường lao động tiếp tục duy trì đà phục hồi, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có xu hướng tốt hơn. Tiền lương, thu nhập của người lao động tiếp tục ổn định và tăng lên, quý sau cao hơn quý trước.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7, tiền lương của các đối tượng thuộc khu vực công sẽ được điều chỉnh tăng.

Do vậy, nếu không điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với người lao động thuộc khu vực có quan hệ lao động sẽ không bảo đảm cân đối và phát sinh so sánh, so bì giữa các khu vực.

Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng là rất cần thiết, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động. Bộ này đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng. Thời điểm tăng lương từ 1/7/2024, trùng thời điểm cải cách tiền lương khu vực Nhà nước.

Cụ thể, vùng I tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280 nghìn đồng); vùng II tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250 nghìn đồng); vùng III tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220 nghìn đồng); vùng IV tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200 nghìn đồng).

Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn so với mức sống tối thiểu của người lao động dự kiến đến hết năm 2024. Cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025.

Về mức lương tối thiểu/giờ, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất tăng tương ứng 6%. Cụ thể, vùng I là 23.800 đồng/giờ, vùng II là 21.200 đồng/giờ, vùng III là 18.600 đồng/giờ, vùng IV là 16.600 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu/giờ tiếp tục được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ lao động.

Đây là phương pháp được các chuyên gia ILO khuyến nghị Việt Nam lựa chọn và đã sử dụng khi tính mức lương tối thiểu giờ năm 2022. Mức tăng cũng được 100% thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất và khuyến nghị với Chính phủ.

Phim Việt giờ vàng bị chỉ trích vì tẩy trắng cho tiểu tam

Nhân vật An Nhiên được xây dựng thông minh, lý trí, hết lòng vun vén cho hạnh phúc của mình. Những nét tính cách này vốn dành cho nữ chính.

Sau 30 tập của Trạm cứu hộ trái tim, khán giả đã mệt mỏi với sự hiền lành, chịu đựng của nữ chính Ngân Hà (Hồng Diễm). Trong khi đó, An Nhiên (Lương Thu Trang) có nhiều phân cảnh đắt giá thể hiện sự khôn ngoan, tính toán giỏi và thao túng tâm lý tốt.

An Nhiên được xây dựng là nhân vật thông minh. Cô luôn biết cách dùng sự yếu đuối của mình khiến người khác mủi lòng và đạt được mục đích. Trước đó, việc An Nhiên tính toán, trả đũa nữ chính Ngân Hà khiến khán giả nhận thấy rõ cô là nhân vật phản diện.

Nhưng, kịch bản phim Trạm cứu hộ trái tim đã xây dựng thêm nhiều tình tiết bộc lộ sự chuyển biến tâm lý để An Nhiên giãi bày cảm xúc. Từ đó, An Nhiên bỗng trở thành nhân vật đáng thương. Cô chờ đợi gần 10 năm mới có thể danh chính ngôn thuận kết hôn với người đàn ông mình yêu. An Nhiên chỉ muốn nhanh chóng di cư ra nước ngoài để ổn định cuộc sống. An Nhiên cũng dành nhiều tâm sức để dỗ dành mẹ chồng.

Khán giả xem phim cho rằng thông điệp của bộ phim không rõ ràng. Kịch bản dường như đang cố giải thích để người xem đồng tình với các quyết định của An Nhiên.

Tuy nhiên, về bản chất, An Nhiên và Nghĩa là hai người bắt tay nhau để hại Ngân Hà, cướp trắng công ty của gia đình cô. An Nhiên là đồng phạm trong vụ án một cách tự nguyện chứ không hề bị ép buộc. Do đó, An Nhiên không cần khán giả cảm thông.

Sau 30 tập, kịch bản của Trạm cứu hộ trái tim chưa có nhiều tiến triển. Nữ chính Ngân Hà liên tiếp thất bại trong việc lấy lại gia sản. Cô vẫn yếu đuối và khù khờ khiến người xem ngán ngẩm. Ngược lại An Nhiên được thiết kế cho những tình huống thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy như khi lừa mẹ Xinh (NSND Mỹ Uyên) để lấy thông tin trong điện thoại, hay khi ép buộc bà phải đổi lời khai.

Hiện tại, khán giả mong chờ hai kẻ thủ ác là Nghĩa và An Nhiên phải trả giá vì lỗi lầm của mình, thay vì tiếp tục đẩy phim lên cao trào với phần thắng thuộc về kẻ ác. Đồng thời, người xem chưa hiểu thông điệp của phim, vì nội dung khiến người xem ức chế hơn là chữa lành giống như cái tên Trạm cứu hộ trái tim.

Lời nhắn của người mẹ nghèo khi con trai lọt top Forbes 30 Under 30 châu Á

Mẹ con Hùng đã tạo nên những thước phim bình dị về nông thôn Việt Nam. Ảnh: NVCC

Trao đổi với PV VietNamNet, Đồng Văn Hùng (28 tuổi, Thái Nguyên), chủ kênh Ẩm thực mẹ làm cho biết: "Tôi vô cùng vui mừng và bất ngờ khi nhận được tin có mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia năm 2024 từ Tạp chí Forbes.

Đây là danh sách 30 nhân vật dưới 30 tuổi nổi bật trong lĩnh vực Media, Marketing & Advertising (truyền thông, tiếp thị và quảng cáo) ở châu Á do tạp chí Forbes bình chọn".

Từ sáng hôm 16/5, Hùng được nhiều người thân, khán giả nhắn tin, gọi điện chúc mừng. Đến giờ, chàng trai Thái Nguyên vẫn lâng lâng hạnh phúc khi biết mình là người Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách Forbes 30 Under 30 Asia.

Hùng chia sẻ, cậu theo dõi và biết thông tin tạp chí Forbes tổ chức bình chọn hàng năm. Thấy có hạng mục bình chọn phù hợp, Hùng mạnh dạn gửi đề cử và bất ngờ được Forbes đưa vào danh sách cuối cùng.

"Tôi biết có rất nhiều bạn trẻ xuất sắc khác ở các nước. Tên tôi được đưa vào danh sách là hết sức may mắn", Hùng tâm sự.

Tạp chí Forbes giới thiệu Đồng Văn Hùng là YouTuber đằng sau kênh Ẩm thực mẹ làm, tự hào với hơn 1 triệu người đăng ký. Kênh giới thiệu với khán giả toàn cầu về ẩm thực nông thôn Việt Nam.

"Anh ra mắt kênh vào đầu năm 2019 và bất ngờ thu hút nhiều người xem, đạt 100.000 người đăng ký sau 3 tháng và đạt được nút bạc. Mỗi video đều khắc họa những trải nghiệm chân thực của hai mẹ con Hùng khi chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc khu vườn và chia sẻ về cuộc sống giản dị ở miền quê. Kênh nằm trong số ít đại diện của Việt Nam tham gia sự kiện YouTube FanFest năm 2020", tạp chí Forbes viết về Đồng Văn Hùng.

Bà Dương Thị Cường (60 tuổi, mẹ của Hùng) quanh năm làm ruộng, nấu ăn nên chưa từng nghe đến tạp chí Forbes. Khi Hùng báo tin vui, bà không hiểu được Forbes bình chọn là niềm vinh dự.

"Sáng hôm qua, mẹ tôi ra đồng từ sớm. Đến trưa, mẹ về ăn cơm thì tôi mới báo tin. Ban đầu, mẹ không hiểu nên tôi phải giải thích cặn kẽ", Hùng kể.

Khi hiểu ra, bà Cường vô cùng bất ngờ và động viên con trai: "Gia đình mình cần phải cố gắng hơn, làm thật nhiều video ý nghĩa gửi đến mọi người".

Năm 2023, Đồng Văn Hùng là 1 trong 10 nhân vật VietNamNet truyền cảm hứng. Câu chuyện về cuộc đời và hành trình thay đổi số phận của mẹ con Hùng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ.

Những video mộc mạc, chân phương của mẹ con Hùng có sức sống mãnh liệt giữa trùng điệp nội dung bẩn trên các nền tảng mạng xã hội.

Vụ nữ bác sĩ bị kính rơi vào người ở The Coffee House: Tương lai có khả năng làm công việc bàn giấy hoặc khám tư vấn online

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc





Liên quan đến sức khỏe của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý, chia sẻ trên Vietnamnet, BS Trần Quang Trung, Khoa Ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - người đang trực tiếp điều trị cho biết, sau khi phẫu thuật lần 2, bác sĩ Lý - nạn nhân trong vụ rơi tấm kính tại quán cà phê The Coffee House) đang bình phục dần. Sau 10 ngày, tình trạng phổi của cô cải thiện đáng kể. Bệnh nhân cũng đang tập ngồi.

Bác sĩ Trung cho biết thêm với tổn thương của bác sĩ Lý, thời gian phục hồi sẽ rất dài. Bệnh nhân cần nhiều sự quan tâm, động viên từ gia đình, bạn bè và xã hội. Tương lai, nữ bác sĩ có khả năng làm công việc bàn giấy hoặc khám tư vấn online. Cơ quan có thể sắp xếp để bác sĩ Lý làm việc, giúp thoải mái về tâm lý, phục hồi tốt hơn.

Theo các bác sĩ, vấn đề nan giải khác của bệnh nhân là tình trạng đại tiểu tiện không tự chủ, cần người chăm sóc. Bệnh nhân có thể mở hậu môn nhân tạo, đặt xông bàng quang thay vì phải sử dụng bỉm suốt đời.

Liên quan đến vấn đề giải quyết đền bù cho bác sĩ Hoàng Thị Minh Lý sau sự cố gây tai nạn nói trên, chia sẻ trên báo Dân trí, đại diện cả The Coffee House và một nhân sự phía Việt Tower đều cho biết đã làm việc với gia đình bác sĩ Lý về vấn đề bồi thường. Tuy nhiên, 2 đơn vị chưa nhận được câu trả lời.

Theo đó, đại diện The Coffee House cho biết phía doanh nghiệp vẫn liên tục trao đổi và chờ phản hồi từ gia đình bác sĩ Lý, đồng thời sẵn sàng thảo luận về các khoản mà gia đình yêu cầu.

Bên cạnh đó, một nhân sự Việt Tower và nhận được câu trả lời rằng ban quản lý tòa nhà đã làm việc với Công an quận Đống Đa và sẽ căn cứ vào kết luận của cơ quan chức năng để xử lý vụ việc. Vị này cũng cho hay ban quản lý tòa nhà cũng đã liên hệ với cha của bác sĩ Lý để bàn bạc về phương án bồi thường, tuy nhiên, gia đình nạn nhân chưa phản hồi.

Cho tiền cháu mua xe máy và gây tai nạn, bà ngoại bị khởi tố

Hiện trường vụ tai nạn





Ngày 17-5, Công an TP Hải Phòng cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hoàng Thị Tha (SN 1958, trú tại Quang Đàm, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ quy định tại Khoản 1 Điều 264 Bộ luật hình sự.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 5-10, cháu ngoại của bà Tha là Nguyễn Hoàng N. (SN 2008) điều khiển xe gắn máy BKS 15AA-290.19, trên xe chở theo bạn học là cháu Nguyễn N.H.A. (SN 2008, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đi trên đường Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, theo hướng từ đường Bến Láng đi đường Lê Hồng Phong.

Khi đến khu vực đối diện số 66 lô 18D Lê Hồng Phong trên đường Trung Lực, do không chú ý quan sát, xe máy do cháu Nguyễn Hoàng N. điều khiển đã tông vào chị Đỗ Thùy L. (SN 1995, trú tại xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng ) đang đi bộ qua đường.

Hậu qua, chị L. bị thương tích với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 75%; Cháu Nguyễn Hoàng N. cũng bị thương tích tỉ lệ tổn thương cơ thể là 9%.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định cháu Nguyễn Hoàng N. sinh sống cùng vợ chồng bà Hoàng Thị Tha. Tháng 9-2023, bà Hoàng Thị Tha cho cháu ngoại Nguyễn Hoàng N. tiền mua xe máy BKS 15AA- 290.19 để lại khi không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Vụ loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Lộ diện thêm một người con gái ruột của ông Lê Tùng Vân

Lê Tùng Vân trong một lần ra tòa. Ảnh: Công an nhân dân





Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án loạn luân xảy ra ở Tịnh thất Bồng Lai (sau đổi tên Thiền am bên bờ vũ trụ) tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, mới đây, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu khám chữa bệnh của 3 người phụ nữ.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, 3 đương sự có liên quan vụ án trên, bao gồm: Lê Thanh Huyền Trang (31 tuổi), Lê Thanh Kỳ Duyên (31 tuổi, cùng từng ở các nơi như ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM; ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) và Vòng Kim Xuân (29 tuổi, từng ở ấp 2 xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai; ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM; ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An).

Căn cứ điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế TP.HCM cung cấp thông tin, tài liệu từ năm 2006 đến nay, 3 đương sự trên có khám, chữa bệnh hoặc có khám thai, sinh con tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn TP.HCM hay không.

Theo nguồn tin của báo Dân trí, hiện, Sở Y tế TP.HCM đã tiếp nhận công văn yêu cầu hỗ trợ từ Công an tỉnh Long An. Sở Y tế đang đề nghị thủ trưởng các bệnh viện (cả ngoài công lập), trung tâm y tế và phòng y tế các quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát thông tin.

Trước đó, ngày 19/4 vừa qua, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi) về tội loạn luân.

Sau thời gian thụ lý điều tra, cơ quan điều tra có đủ chứng cứ xác định ông Vân có quan hệ loạn luân với con ruột khi sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây (nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai).

Song ông này hiện đang được tại ngoại vì lý do sức khoẻ.

Liên quan đến vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, trước đó Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên (31 tuổi) để phục vụ điều tra.

Theo quyết định này, Duyên được xác định là con của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân (67 tuổi), thông tin được đăng tải trên báo VTC News.

Ngoài Lê Thanh Kỳ Duyên, một trong 3 phụ nữ mà Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đề nghị Sở Y tế TP.HCM cung cấp thông tin về khám chữa bệnh cũng liên quan đến vụ án loạn luân là Lê Thanh Huyền Trang.

Theo nguồn tin của báo Thanh niên, kết quả giám định ADN của ông Lê Tùng Vân và 26 người khác cùng sống trong Tịnh thất Bồng Lai đã khẳng định ông Lê Tùng Vân loạn luân với con của mình là Lê Thanh Kỳ Duyên và đã có con trong số những người được lấy mẫu giám định. Người này đã rời khỏi Tịnh thất Bồng Lai sau khi ông Lê Tùng Vân bị khởi tố về hành vi loạn luân.

Ngoài ra, kết quả giám định này cũng xác định Lê Thanh Huyền Trang là con của ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc.

Tuy nhiên, trong lý lịch tư pháp tự khai, Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Huyền Trang đều chỉ khai mẹ ruột, không xác định được người cha.

