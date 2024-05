Tin sáng 14/5: Phát hiện tên trộm đột nhập nhà dân ở Hà Nội rồi... ngủ; giá vàng nhẫn đang giảm mạnh

Tin sáng 13/5: Bé gái 12 tuổi xin bố mẹ đi chơi rồi mất tích; Sẽ phát hành thống nhất mẫu phôi sổ đỏ trên cả nước GĐXH - Chiều 12/5, chị Nguyễn Ngọc Anh (trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, gia đình chị vừa trình báo cơ quan chức năng việc bé gái 12 tuổi nghi mất tích. Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đang dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính.

Giá vàng nhẫn giảm mạnh, có thương hiệu 'bốc hơi' 1 triệu đồng

Cuối giờ chiều ngày 13/5, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức giá 74,95-76,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với mức đóng cửa cuối tuần qua, giá vàng nhẫn tại Doji đã giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Ảnh minh họa

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cuối cũng hạ giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long xuống mức 74,88-76,38 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 550 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với tuần qua.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cũng hạ giá vàng nhẫn nhưng với biên độ hẹp hơn. Giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ của SJC tại TP.HCM được giao dịch vào cuối giờ chiều ở mức 74,65-76,35 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) hôm nay giữ nguyên theo mức chốt cuối tuần qua, niêm yết ở mức 74,9-76,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước hôm nay liên tục nhảy múa. Giá vàng miếng SJC mở cửa sáng 13/5 đột ngột giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, về mức 85,5-88,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tuy nhiên, từ 10h13' đến đầu giờ chiều, giá vàng miếng SJC liên tục được điều chỉnh tăng, với tổng mức tăng 2,5 triệu đồng ở chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng ở chiều bán ra.

Đến 14h15', giá vàng miếng SJC lại quay đầu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Cuối giờ chiều nay, giá vàng miếng SJC được neo ở mức 87,5-90 triệu đồng/lượng (mua - bán).

So với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, giá vàng miếng SJC hôm nay giảm 1,3 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Còn giá vàng miếng tại Doji lại tăng khá mạnh. So với mức đóng cửa cuối tuần qua, giá vàng miếng tại Doji tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều, niêm yết cuối phiên ở mức 87,5-89 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Nam hành khách bỏ quên ví chứa hơn 160 triệu đồng tại sân bay Nội Bài

VNN đưa tin, hạ cánh tại Nội Bài lúc nửa đêm, anh N.V.N vội vàng lên xe, để quên chiếc ví cầm tay chứa 162 triệu đồng trên xe đẩy.

Nam hành khách nhận lại chiếc ví bỏ quên. Ảnh: Nhữ Hà

“Tôi tức tốc quay lên sân bay với hy vọng mong manh là mong các nhân viên sân bay nhặt được, còn không thì chấp nhận mất vì nơi tôi để quên là khu vực công cộng, lại vào nửa đêm…”, anh N.V.N kể lại.

May mắn là vào khoảng 23h45 ngày 11/5, anh Nguyễn Anh Tú, đội An ninh sân đỗ ô tô,Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã nhặt được chiếc ví.

Ngay lập tức anh đã báo cho lực lượng An ninh cơ động để soi chiếu, kiểm tra và lập biên bản vụ việc. Chiếc ví chứa toàn tiền mặt có tổng giá trị hơn 162 triệu đồng.

Anh N.V.N lúc trở lại sân bay, đã nhanh chóng thực hiện các thủ tục xác minh và nhận lại chiếc ví.

“Tôi thật biết ơn anh em an ninh hàng không Nội Bài. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn để tránh rơi vào tình huống “đau tim” như thế này và để các anh đỡ vất vả”, anh N.V.N chia sẻ.

Để tránh làm thất lạc đồ, sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách trước khi di chuyển nên kiểm tra lại tư trang. Trường hợp bỏ quên hành lý trong 24 giờ, sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách gọi đến số hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài. Sau 24 giờ kể từ thời điểm bỏ quên, hành khách liên hệ phòng hành lý thất lạc để được trợ giúp.

Bị lừa 43 triệu, nhờ người lấy lại thì bị lừa tiếp 113 triệu

NLĐ đưa tin, vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam nhận được trình báo của ông N.V.T.M (trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) phản ánh bị lừa mất hơn 156 triệu đồng.

Rất nhiều cạm bẫy trên mạng xã hội nên phải tỉnh táo để không bị lừa (Ảnh minh họa: AI)

Theo nạn nhân, thông qua mạng xã hội, ông tham gia đầu tư trên sàn tiền ảo nhiều lần với tổng số tiền hơn 43 triệu đồng. Trong đó, 2 lần đầu nạp tiền ông được trả lợi nhuận, lần nạp tiền thứ 3, 4 không rút được tiền nên ông biết bản thân đã bị lừa đảo.

Sau khi bị lừa, ông M. lướt Facebook thì thấy tài khoản "Công ty luật Hợp Danh The Light" đăng thông tin có thể lấy lại tiền lừa đảo. Ông M. nhắn tin trao đổi và chuyển khoản 4 lần hơn 113 triệu đồng.

Sau khi nộp tiền nhiều lần, đối tượng lại yêu cầu ông M. nộp thêm tiền để được nhận lại tiền đã mất. Biết bản thân tiếp tục bị lừa, ông M. đã gửi đơn trình báo tới cơ quan công an.

Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân cần thận trọng với các kiểu lừa đảo như trên. Khi phát hiện mình bị lừa đảo thì hãy đến trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để điều tra xử lý, tránh tình trạng nghe theo các đối tượng trên mạng để rồi tiếp tục bị lừa.

Tên trộm đột nhập từ tum tầng 5 rồi xuống tầng 4... ngủ

CAND đưa tin, ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đặng Minh Hiếu (SN 2000, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Thời điểm đối tượng Đặng Minh Hiếu bị Công an bắt giữ khi đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an phường Nhật Tân nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại một ngôi nhà ở ngách 264/21 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân có trộm đột nhập. Ngay sau đó, Công an phường có mặt tại hiện trường phối hợp với nhân dân vây bắt đối tượng khi đang lẩn trốn trên tầng 5 (tầng tum), đưa đối tượng về trụ sở Công an phường để làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, xác định đối tượng là Đặng Minh Hiếu. Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận, cách đây 3 năm, đối tượng đã từng được gia đình này thuê bốc vác (gia đình buôn bán đồ điện), nên thông thuộc đường đi lối lại trong nhà.

Khoảng 2h sáng ngày 10/5, thấy cửa tum tầng 5 của ngôi nhà không khoá, anh ta đã đột nhập vào trong ngôi nhà. Sau khi lục lọi nhưng chưa tìm được tài sản có giá trị, Hiếu nằm ngủ trên tầng 4 để tìm thời cơ tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp nhưng bị người dân phát hiện. Sau đó, đối tượng chạy lên tầng 5 lẩn trốn thì bị bắt giữ.

Theo cơ quan Công an, đối tượng Hiếu đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, năm 2021 bị TAND quận Tây Hồ xử 24 tháng tù giam. Ngày 5/3, đối tượng Hiếu chấp hành xong hình phạt tù và chưa được xóa tích, đang trong thời gian thử thách thì tiếp tục phạm tội.

Sạt lở đất khiến 3 cháu nhỏ tử vong tại khu vui chơi tự mở, không có giấy phép

Liên quan đến vụ sạt lở đất, gây sập tường khu vui chơi cho trẻ em trong nhà xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 12/5 khiến 3 cháu nhỏ tử vong, UBND xã Ba Trại (huyện Ba Vì, Hà Nội) vừa có thông tin thêm về sự việc.

Hiện trường khu vui chơi trong nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: NDCC

Theo đó, UBND xã Ba Trại xác định, khu vui chơi xảy ra sự việc trên do người dân mở trong nhà, không phải ngoài trời. Chủ nhà tự mở, thu phí trẻ em vào chơi kết hợp với kinh doanh tạp hóa ở khu dân cư và không có giấy phép kinh doanh.

Được biết, để mở khu vui chơi cho trẻ em, theo quy định phải có giấy phép kinh doanh và đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh đối với tất cả các dịch vụ liên quan như khu vui chơi giải trí hay bất cứ dịch vụ phục vụ khách hàng nào.

Đồng thời, đảm bảo cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị thực sự phù hợp với các loại dịch vụ vui chơi giải trí.

Trước đó, tối 12/5, tại nhà ông T.V.A (thôn 6, xã Ba Trại), đã xảy ra sự việc thương tâm khiến 3 cháu nhỏ tử vong. Thời điểm trên, một số gia đình gặp mưa nên vào trú tại nhà ông T.V.A, lúc này người lớn ngồi phía ngoài, 4 em nhỏ chơi phía trong.

Trong đó, 3 em chơi tại vị trí sát tường nhà, phía ngoài tường là ta luy đất. Trong cơn mưa lớn, dòng nước xối từ ta luy đất đã ép tường nhà đổ, đè vào 3 em. Ngoài ra, 1 em chơi phía ngoài kịp chạy ra ngoài.

Vụ việc khiến 3 cháu nhỏ là L.T.T (SN 2021), L.K.N (SN 2021) và cháu T.T.A.D (SN 2019) tử vong thương tâm.

Theo UBND xã Ba Trại, nguyên nhân ban đầu được xác định là trên địa bàn xã Ba Trại có mưa lớn lượng nước dồn về phần tường nhà ông T.V.A (không có rãnh thoát nước) phía ta luy dương. Từ đó, dẫn đến việc tường nhà đổ vào phía trong gây tử vong cho các nạn nhân.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.