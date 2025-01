Tin sáng 22/1: Hôm nay thời tiết miền Bắc có còn rét?; 'Mực nhồi sắt tại chợ Bình Điền' là tin giả, câu view

Thời tiết hôm nay 22/1/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, xu thế thời tiết từ nay tới ngày 23/1 như sau:

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Phía bắc đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác ngày nắng, đêm không mưa.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày 22/1/2025:

Khu vực Hà Nội: trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C,. có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C. có nơi trên 32 độ C.

Cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm của người có địa vị để tống tiền

Bộ Công an cho hay, thời gian gần đây, tội phạm tiếp tục sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt, cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Trong đó, có thủ đoạn cắt ghép hình ảnh của các cá nhân có uy tín, ảnh hưởng trong xã hội sau đó nhắn tin, gọi điện uy hiếp yêu cầu chuyển tiền.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng thu thập hình ảnh, số điện thoại của người dân từ những trang mạng hoặc tài khoản mạng xã hội (đặc biệt là các thông tin được chia sẻ ở chế độ công khai trên mạng xã hội). Các đối tượng nhắm đến các nạn nhân là người có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội (gồm cả các lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban ngành của các tỉnh, thành trên cả nước).

Chúng sử dụng hình ảnh chân dung, ảnh có khuôn mặt của các cá nhân, sau đó chỉnh sửa, cắt ghép vào hình ảnh có nội dung nhạy cảm, khỏa thân, đồi trụy, rồi sử dụng sim rác nhắn tin đến số điện thoại của "con mồi" để uy hiếp, đe dọa và yêu cầu bị hại chuyển tiền (dưới dạng tiền điện tử USDT hoặc chuyển khoản ngân hàng).

Nếu bị hại không thực hiện theo yêu cầu, chúng sẽ đăng tải các hình ảnh đã qua cắt ghép, chỉnh sửa lên các trang mạng xã hội nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây dư luận xấu đến uy tín của người bị hại.

Trong tin nhắn gửi cho các bị hại, đối tượng thường yêu cầu người bị hại liên hệ trực tiếp qua email do chúng tạo lập, quản trị (nhằm thuận tiện cho đối tượng có thể gửi hình ảnh đã qua chỉnh sửa để uy hiếp nạn nhân và xóa dấu vết).

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an khuyến cáo: Quá trình sử dụng các mạng xã hội, mọi người hạn chế chia sẻ các thông tin về cá nhân, gia đình ở chế độ công khai, vì việc này dễ dẫn tới chuyện tội phạm có thể lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng khi bị đe dọa. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được trợ giúp, hướng dẫn.

"Mực nhồi sắt tại chợ Bình Điền" là tin giả, câu view

Hình ảnh mực chứa sắt ở chợ Bình Điền ghi lại trong đoạn clip. Ảnh: Đông Hoàng

Ngày 21/1, mạng xã hội lan truyền thông tin với tựa đề "chấn động chợ Bình Điền, mực nhồi sắt", kèm theo đó là đoạn clip một người lấy các đoạn sắt từ bên trong các con mực.

Vụ việc này gây hoang mang cho nhiều người tiêu dùng. Theo người đăng tải thông tin, vụ việc xảy ra tại chợ Bình Điền (Quận 8, TPHCM).

Đoạn clip dài hơn 1 phút 30 giây ghi lại cảnh một nhóm người đang ngồi lựa mực bên trong chợ. Lúc này, người quay clip ghi lại cảnh một người lựa mực rút các đoạn sắt tròn lớn, dài gần một gang tay từ bên trong con mực.

Theo clip, số sắt trong rổ của nhóm người này để gần đó được cho là đã lấy từ trong mực ra có hơn chục đoạn.

Đại diện UBND Phường 7 (Quận 8) cho biết trên báo Lao Động, sau khi nắm thông tin, lực lượng công an cùng các đơn vị liên quan đã vào cuộc phối hợp xác minh.

UBND Phường 7 thông tin, vụ mực nhồi sắt tại chợ Bình Điền là không có, thông tin này không đúng sự thật, bài đăng nhằm mục đích câu like, câu view.

"Thời gian qua, đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Bình Điền. Nhất là những ngày cuối năm, công tác này càng được lực lượng chức năng chú trọng, tăng cường", đại diện UBND Phường 7, Quận 8 nói.

Đề xuất mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là 500.000 đồng

Mức trợ cấp hưu trí xã hội là 500.000 đồng cho người từ đủ 75 tuổi trở lên. Ảnh: NLĐ

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội quy định chi tiết về trợ cấp hưu trí xã hội quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV ban hành, có hiệu lực từ 1/7/2025, đang được lấy ý kiến các cơ quan, người dân, thông tin trên Người lao động.

Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội gồm: Công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây: Từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Nếu người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đồng thời thuộc nhóm nhận trợ cấp hàng tháng thì được hưởng khoản cao hơn.

Người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi qua đời được hỗ trợ mai táng phí 10 triệu đồng. Nếu trước ngày 1-7 mà người già đã đủ 75 tuổi thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ thời điểm trên, nếu chưa thì hưởng kể từ lúc đủ tuổi. Thời điểm hưởng áp dụng tương tự với người thuộc diện nghèo, cận nghèo đủ 70 tuổi.

Tiền hưởng đề xuất mỗi tháng 500.000 đồng, bằng với chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành để đồng bộ chính sách chung và phù hợp điều kiện kinh tế xã hội, cân đối ngân sách nhà nước.

Hiện nay, mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội là 500.000 đồng/tháng.

Với mức hưởng này, tổng kinh phí thực hiện mỗi năm hơn 9.040 tỉ đồng; tổng kinh phí cả giai đoạn 2025-2030 là 40.500 tỉ đồng. Cơ quan soạn thảo ước tính 1,5 triệu người từ đủ 75 đến 80 tuổi thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Chính thức công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I

TP Phú Quốc là điểm đến hàng đầu của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Bình Minh

Theo báo Lao Động, ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định 199/QĐ-TTg về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

Phạm vi công nhận loại đô thị gồm toàn bộ địa giới hành chính của TP Phú Quốc hiện hữu. Trong đó, khu vực nội thành dự kiến gồm toàn bộ địa giới hành chính của 2 phường An Thới, Dương Đông và 6 xã: Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Cửa Cạn, Cửa Dương, Bãi Thơm. Khu vực ngoại thành gồm toàn bộ địa giới hành chính của xã Thổ Châu.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, TP Phú Quốc được phân loại đô thị loại 2 vào năm 2014. Sau 10 năm được công nhận là đô thị loại 2, cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đã luôn nỗ lực, xây dựng, phát triển, phấn đấu đạt đô thị loại 1 trong giai đoạn 2021 – 2025. Thành phố đã tập trung nguồn lực đầu tư đảm bảo 5 tiêu chí, 63 tiêu chuẩn theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Trước đó tại kỳ họp thứ 26 Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết, TP Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể đảo tại khu vực, nằm trong Vịnh Thái Lan. Thành phố có 9 đơn vị hành chính bao gồm 2 phường và 7 xã.

Phú Quốc được quy hoạch là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giao thương quốc tế lớn, hiện đại, chất lượng cao, tầm cỡ quốc gia trong khu vực và thế giới, làm động lực thúc đẩy phát triển du lịch cả nước, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn chủ đạo gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng.

Những năm vừa qua, tỉnh Kiên Giang nói chung và TP Phú Quốc nói riêng đã triển khai các biện pháp mang tính đột phá, linh hoạt, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch có khả năng cạnh tranh cao với các quốc gia trong khu vực và thế giới, thể hiện được thương hiệu của Phú Quốc.

Thành phố đã huy động các nguồn vốn để xây dựng hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn. Nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng, tạo ra diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc. Đến nay, TP Phú Quốc cơ bản hội tụ đủ các điều kiện của đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Đây là ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Phú Quốc và đã được cụ thể hóa quyết tâm trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang cũng như TP Phú Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

