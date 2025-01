Tin tối 21/1: Hàng loạt quý bà bị cướp tài sản sau 'mây mưa'; Dự báo diễn biến không khí lạnh trong một tháng tới

Bình ga phát nổ khi đang nấu ăn khiến người đàn ông bị thương nghiêm trọng

Đang nấu ăn, ông H., 48 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng do bình ga mini phát nổ. Bệnh nhân quê Tuyên Quang được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) ngày 20/1, thông tin trên Vietnamnet.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Mộc Sơn, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, cho biết người bệnh nhập viện với các chấn thương nghiêm trọng như dập nát cẳng chân phải, gãy hở cẳng chân trái, vết thương phức tạp bàn tay 2 bên, chấn thương bụng kín.

Do mức độ tổn thương nặng, người bệnh phải phẫu thuật cắt cụt 1/3 cẳng chân phải; sửa mỏm cụt bàn ngón tay 4, 5; xử lý vết thương bàn tay hai bên.

Việc sử dụng bình ga mini để nấu ăn tại gia đình vào dịp cận Tết khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn do dùng không đúng cách.

Ngoài lưu ý cần sử dụng bình ga mini có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có nhãn mác. Nếu bếp ga đã bị tróc sơn, han gỉ, chốt bình ga lỏng hay bếp khó đánh lửa, tốt nhất không nên sử dụng bởi những bếp như trên rất dễ bị rò rỉ ga ra bên ngoài, gây cháy nổ.

Nếu không may bị thương, người bệnh phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời. Thực tế, nhiều người sau khi điều trị ở bệnh viện về, tự ý mua thuốc nam, lá, về đắp lên vết thương dẫn đến nhiễm trùng. Để tránh rủi ro, người dân không nên tự ý đắp lá vào vết thương, cần đến kiểm tra và khám định kỳ.

Hàng loạt quý bà bị cướp tài sản sau "mây mưa"

Huỳnh Văn Tài tại công an. Ảnh: NLĐ

Ngày 21/1, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Huỳnh Văn Tài (SN 1993, quê Bình Dương) về hành vi cướp tài sản, thông tin trên Người lao động.

Tài làm quen với chị N. (SN 1996, ngụ quận 8) thông qua mạng xã hội. Sau nhiều lần nói chuyện qua lại, cả hai hẹn nhau ở một nhà nghỉ ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh "tâm sự".

Tại nhà nghỉ, trong lúc chị N. đi tắm, Tài pha thuốc vào lon nước yến để mời chị N. uống, đồng thời giấu điện thoại trên kệ tivi bí mật quay lại cảnh "mây mưa".

Quan hệ xong, chị N. uống phần nước còn lại thì bị ngấm thuốc và ngủ mê man.

Tài đã lột 17 vòng tay bằng vàng, lấy điện thoại (tổng tài sản khoảng 50 triệu đồng) của nạn nhân rồi tẩu thoát. Tỉnh dậy, phát hiện người tình đã cao chạy xa bay cùng số tài sản của mình, chị N đã đến cơ quan công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Tài. Ngoài vụ này, Tài còn khai trước đó gây ra các vụ cướp với thủ đoạn tương tự tại nhà nghỉ trên địa bàn TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương), một vụ ở khách sạn trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp và 1 vụ ở khách sạn trên đường Linh Xuân, TP Thủ Đức.

Công an huyện Bình Chánh đề nghị những ai từng là nạn nhân của đối tượng Huỳnh Văn Tài, hãy liên hệ Đội Điều tra tổng hợp công an huyện Bình Chánh (ĐT: 0283. 7606923) trình báo.

Tai nạn liên hoàn ở Mộc Châu, xe khách biến dạng

Phần đầu xe khách bị biến dạng. Ảnh: Vietnamnet

Thông tin ban đầu, khoảng 7h45 ngày 21/1 tại Km202+030 quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Chiềng Hắc, thị xã Mộc Châu xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Vào thời điểm trên, ô tô khách BKS 15H-092.XX lưu thông theo hướng Hà Nội - Sơn La. Khi vượt ô tô 5 chỗ BKS 26A-125.XX, ô tô khách BKS 15H-092.XX đã va chạm với xe tải BKS 26C-142.XX lưu thông chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 1 người bị thương. Tại hiện trường, 3 phương tiện hư hỏng nặng, giao thông ùn tắc.

Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt, phân luồng giao thông. Đến 9h20, lực lượng chức năng đã thông xe.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Dự báo diễn biến mưa, không khí lạnh trong một tháng tới

Trong thời kỳ từ ngày 21/1 - 20/2/2025, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, gây nhiều ngày rét đậm, rét hại. Ảnh minh hoạ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết trong vòng một tháng tới (từ ngày 21/1 - 20/2).

Về xu thế nhiệt độ, nền nhiệt trung bình ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C; các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng Nam Bộ có nơi cao hơn 0,5 - 1 độ C.

Trong thời kỳ từ ngày 21/1 - 20/2/2025, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, gây nhiều ngày rét đậm, rét hại.

Không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Trên đất liền, rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc có nguy cơ kèm theo sương muối và băng giá gây ảnh hưởng lớn đến vật nuôi, cây trồng và sức khỏe của người dân, đặc biệt khu vực vùng núi phía bắc.

Trước đó, trong thời kỳ từ ngày 21/12/2024 - 20/1/2025, đã xuất hiện 3 đợt không khí lạnh vào các ngày: ngày 27/12/2024, ngày 9/1/2025 và ngày 14/1/2025. Trong đó, đáng lưu ý đợt không khí lạnh ngày 9/1/2025 đã gây trời rét đậm, rét hại diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong ngày 12 - 13/1/2025.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến dưới 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C như: Bắc Hà (Lào Cai) 1,4 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 0,8 độ C, Đình Lập (Lạng Sơn) 0,3 độ C và Trùng Khánh (Cao Bằng) 0,9 độ C.

Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 10 - 20mm so với trung bình nhiều năm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong thời kỳ dự báo, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Sự thật clip người trùm kín mặt bấm đèn đỏ, xe không dừng kịp ở TPHCM

Cơ quan chức năng đã làm rõ về clip người trùm kín mặt điều khiển đèn tín hiệu giao thông là người của lực lượng TNXP. Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 21/1, nguồn tin của Vietnamnet cho hay, Công an TPHCM đã xác minh, làm rõ về clip người trùm kín mặt bấm đèn đỏ, xe không dừng kịp ở TPHCM mà mạng xã hội lan truyền những ngày trước dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều.

Trước đó, đầu tháng 1 vừa qua mạng xã hội lan truyền đoạn clip gần 1 phút quay cảnh người đàn ông mặc thường phục, đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang che kín mặt và đứng cạnh hộp điều khiển đèn tín hiệu giao thông ở một giao lộ.

Đoạn clip ghi nhận, khi tín hiệu đèn đỏ đang giảm dần, còn khoảng 30 giây thì bất ngờ người đàn ông che mặt nói trên có hành động ở hộp điều khiển khiến đèn bật sang xanh.

Tuyến đường của người quay clip, khi thấy tín hiệu đèn xanh các phương tiện lập tức di chuyển. Nhưng ở giao lộ bên kia, nhiều xe tải đang di chuyển bị bất ngờ khi thấy đèn đỏ nên không kịp dừng lại.

Diễn biến trong clip còn cho thấy cách chốt đèn tín hiệu giao thông này vài chục mét có xe ô tô đặc chủng của lực lượng CSGT.

Sau khi clip đăng tải đã có những ý kiến trái chiều, nghi vấn phải chăng "bẫy" người đi đường, khiến họ vi phạm luật giao thông hay như xe tải các loại không kịp dừng, gây tai nạn nghiêm trọng thì ai chịu trách nhiệm?...

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh. Đến nay đã xác định, hình ảnh trong clip được quay từ ngày 25/6/2024 tại giao lộ Võ Trần Chí - Trần Đại Nghĩa, quận Bình Tân.

Người trùm kín mặt điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông trong clip là ông H.V.T., trật tự viên Thanh niên xung phong (TNXP) của Công ty Dịch vụ công ích TNXP.

Theo đó, từ 6-10h ngày 25/6/2024, bà V.T.M.M (là trật tự viên TNXP) được công ty giao nhiệm vụ điều hòa giao thông tại giao lộ này.

Khoảng 9h45, bà M. bị tụt đường huyết, chóng mặt nên không thể làm nhiệm vụ. Lúc này, ông T. đi ngang qua nên bà M. nhờ hỗ trợ giúp phần việc để bà ngồi nghỉ ngơi.

Liên quan đến các vụ việc đèn tín hiệu giao thông ở TPHCM "nhảy múa" gần đây và một số vụ có sự tác động của người khác, Công an TPHCM khuyến cáo, chỉ có CSGT hay các lực lượng có nhiệm vụ được giao, mới có quyền sử dụng, điều chỉnh; còn các hành vi tự ý chỉnh đèn, gây mất trật tự, an toàn giao thông sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tùy theo mức độ, hậu quả sẽ xử lý hành chính hay hình sự.

