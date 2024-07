Tin sáng 24/7: Loại đất không có giấy tờ nào sẽ được xét cấp sổ đỏ từ 1/8/2024? Không có chuyện dừng quyền hưởng BHXH một lần của người tham gia từ 1/7/2025

Loại đất không có giấy tờ nào sẽ được xét cấp sổ đỏ từ 1/8/2024?

Sáng 23/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố các luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Tờ Tiền Phong đưa tin.

Thông tin tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh, việc sớm đưa Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản vào cuộc sống là phù hợp với chủ trương của Đảng, khắc phục những tồn tại hạn chế, nhất là trong định giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Đồng thời, việc sớm đưa các luật này đi vào cuộc sống cũng tạo hành lang pháp lý đồng bộ, giải phóng nguồn lực đất đai , thúc đẩy phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư công, dự án bất động sản, nhà ở xã hội.

Về hiệu lực thi hành, sau khi được Quốc hội thông qua, các luật về bất động sản nêu trên sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/8/2024.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa. Ảnh PV.

Trả lời câu hỏi của Tiền Phong liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ, không có tranh chấp , bà Nguyễn Thị Phương Hoa khẳng định, từ trước đến nay, Luật Đất đai đã quy định rất cụ thể về loại đất này. Luật vừa thông qua có sự kế thừa của Luật Đất đai từ trước đây cho đến bây giờ, vẫn không có sự thay đổi.



“Về nguyên tắc, nếu như đất sử dụng ổn định, tùy theo từng thời điểm thì có thể đương nhiên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng phải phù hợp với quy hoạch”, bà Hoa lý giải.

“Nguyên tắc này vẫn không thay đổi trong Luật Đất đai, từ 2003, đến 2013 và cho đến nay vẫn giữ như vậy”, bà Hoa nói.

“Tất cả các trường hợp này sẽ được xem xét để được cấp giấy chứng nhận. Còn cụ thể ra sao sẽ phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể”, bà Hoa nói, với đất sử dụng ổn định từ năm 1993, hoặc trước 1/7/2014, các quy định trong luật rất cụ thể.

"Từng trường hợp một sẽ phải áp vào đó để xem mình thuộc trường hợp nào", Thứ trưởng cho hay.

Không có chuyện dừng quyền hưởng BHXH một lần của người tham gia từ 1/7/2025

Trao đổi về nhữngnội dung liên quan hưởng BHXH một lần nhận được sự quan tâm lớn của dư luận xã hội trong thời gian gần đây, Vụ trưởng Vụ BHXH Phạm Trường Giang cho biết trên VietnamNet, chủ trương là gia tăng bảo vệ, tăng quyền lợi, lợi ích nhằm đảm bảo cho người lao động thụ hưởng chế độ hưu trí thay vì nhận BHXH một lần và tôn trọng quyền của người lao động.



Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội Phạm Trường Giang.

Luật quy định những người tham gia BHXH trước ngày 1/7/2025 (khoảng 18 triệu người) hoàn toàn có quyền nhận BHXH một lần.



Với những người tham gia BHXH từ 1/7/2025, vẫn có quyền nhận BHXH một lần nhưng trong 4 trường hợp: Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm; ra nước ngoài để định cư; đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS; có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người khuyết tật đặc biệt nặng.

Vụ trưởng Vụ BHXH khẳng định "không có chuyện cấm, dừng quyền hưởng BHXH một lần của người tham gia từ 1/7/2025".

Về việc những quy định của Luật có giúp hạn chế rút BHXH một lần không, ông Giang giải thích, Luật quy định nếu người lao động bảo lưu để hưởng lương hưu thay vì hưởng BHXH một lần sẽ có cơ hội tăng 1 trong 4 quyền lợi như có cơ hội được hưởng các quyền lợi, chế độ ngắn hạn cao hơn.

Người lao động có cơ hội hưởng trợ cấp hằng tháng sớm trước 75 tuổi, trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng đó có cơ hội hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng. Bên cạnh đó, được tiếp cận các quyền lợi, chính sách khác như tín dụng...

Trình báo mất 5,6 tỉ đồng do bị dụ dỗ "chơi game là thắng"

Ngày 23/7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân cẩn thận khi sử dụng mạng xã hội để không bị những đối tượng không quen biết thực hiện hành vi lừa đảo. Thông tin trên Người Lao Động.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cảnh giác khi tham gia mạng xã hội để không bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa vừa qua, cơ quan này nhận được trình báo của một phụ nữ 40 tuổi (ngụ tỉnh Thanh Hóa) về việc mình bị một đối tượng quen biết qua mạng xã hội Facebook lừa đảo, chiếm đoạt 5,6 tỉ đồng từ chiêu trò chơi game online.

Theo trình báo, khoảng cuối tháng 5/2024, tài khoản Facebook tên "Quốc Bảo" kết bạn nói chuyện, hỏi han, tâm sự về công việc với người phụ nữ trên. Đối tượng giới thiệu là nhân viên công nghệ thông tin (IT) của một công ty ở Hà Nội. Đến ngày 1/6, "Quốc Bảo" gửi cho người phụ nữ đường link web https://www.aaf2.com/Public.login.do của trang web game SANDS nhờ người này đăng nhập tài khoản game của "Quốc Bảo" để chơi hộ.

Người này nói mình là nhân viên IT nên biết được hệ thống game bị lỗi vào lúc 15 giờ đến 15 giờ 30 và từ 20 giờ đến 20 giờ 30 hàng ngày, thời điểm này cứ vào "chơi game là sẽ thắng".

Đồng ý chơi hộ, người phụ nữ chỉ cần nhấn vào phần "Việt Nam 5 điểm màu" trong đó sẽ có dòng số chạy tự động trong vòng 1 phút, người phụ nữ chỉ cần nhập 1/2 số tiền trong tài khoản hiện có và nhấn vào 2 nốt ấn "Lớn" và "Nhỏ" sau đó số tiền lợi nhuận sẽ nhận được là 5%, mỗi ngày chỉ thực hiện 2 lần.

Đến ngày 5/6, đối tượng trên gợi ý người phụ nữ cùng tham gia để kiếm tiền. Thấy dễ kiếm tiền nên người phụ nữ đã lập tài khoản để tự chơi. Theo hướng dẫn, người phụ nữ đã chuyển tiền đến tài khoản 000007936097 tên CT TNHH CONG NGHE NANG HFM để nạp vào tài khoản game.

Khi nạp 50 triệu đồng, sau khi chơi người phụ nữ thu được gần 53 triệu đồng, thực hiện lệnh rút hết số tiền thì tài khoản lại nhận được số tiền gần 53 triệu đồng từ tài khoản số 1948013701 mang tên NGUYEN THI TUYET DONG.

Thấy việc kiếm tiền đơn giản và vẫn rút ra được nên người phụ nữ này đã tin tưởng, tiếp tục nạp thêm tiền để chơi. Khi đã nạp vào nhiều lần với tổng là 5,6 tỉ đồng nhưng không rút được tiền về. Lúc này, người phụ nữ mới biết mình bị lừa nên đã trình báo công an.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc xác minh, làm rõ.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo Người dân tuyệt đối không được tin tưởng các đối tượng chỉ quen biết qua mạng, chưa từng gặp mặt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuyệt đối không chuyển tiền cho người khác khi không biết rõ thực tế chủ tài khoản đó là ai, ở đâu. Các hình thức mời chào kiếm tiền qua mạng hiện nay hầu hết là chiêu bài được các đối tượng tội phạm sử dụng đánh vào lòng tham để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi xảy ra sự cố và nghi vấn khả năng bị lừa đảo thì cần dừng lại các hoạt động và đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất để được xác minh, tư vấn kịp thời.

Hợp sức khiêng ô tô, cứu nạn nhân mắc kẹt dưới gầm

Chiều 23/7, cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ tại nạn giao thông khiến một người phụ nữ bị kéo lê trên đường, bị thương. Thông tin trên Người Lao Động.

Xe con lao tới tông vào người nạn nhân sau va chạm

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, ô tô mang BKS: 47A-416XX do ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1954, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường Y Jút.

Sau khi dừng bên đường, chiếc ô tô di chuyển sang trái để lưu thông thì xảy ra va chạm với xe máy BKS: 47B2-962XX do chị Nguyễn Thị H. (SN 1991, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Sau va chạm, xe máy và chị Hằng ngã xuống đường. Sau ít giây dừng lại, chiếc ô tô từ từ di chuyển rồi lao thẳng về phía trước, cán qua người chị H., kéo lê nạn nhân khoảng 10m.

Phát hiện vụ việc, người dân hợp sức khiêng ô tô, giải cứu chị H. mắc kẹt dưới gầm để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Miền Bắc có mưa rất to đến khi nào?

Bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 24/7, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 25/7, mưa lớn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập lụt trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Ảnh: Sk&ĐS

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận có mưa vừa đến mưa to. Trong 6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa vừa đến mưa to có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố.