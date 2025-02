Tin sáng 25/2: Thực hư việc người phụ nữ bị chồng cũ bạo hành trước mặt con nhỏ; Điều tra vụ 3 học sinh chơi bóng chuyền bị điện giật thương vong

Thực hư việc người phụ nữ bị chồng cũ bạo hành trước mặt con nhỏ

Chiều 24/2, trao đổi với PV báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND TP Nam Định (Nam Định) cho biết, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời những người có liên quan ở phường Mỹ Xá lên làm việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 23/2, anh H.N.L (SN 1992, trú tại phường Mỹ Xá) về nhà mẹ ruột là bà P.T.N (SN 1973, trú phường Mỹ Xá) để gặp chị N.B.P. (SN 1992), vợ cũ của anh L.

Thời điểm đó, chị P. và hai con gái đang ngủ trên tầng. Anh L. lên phòng, giật màn gọi vợ cũ xuống nhà nói chuyện. Lúc này chị P. hô lớn: “Mẹ ơi, vào đây mà xem”.

Bà N. từ tầng dưới nghe thấy thì chạy lên phòng, đẩy con trai ra ngoài và bảo chị P. xuống dưới nhà nói chuyện với anh L. Tuy nhiên, không kiềm chế được cảm xúc, anh L. đã túm tóc, chửi bới chị P.

Người đàn ông lên phòng, túm tóc, chửi bới người phụ nữ trong tiếng kêu khóc của 2 trẻ nhỏ. Ảnh chụp từ clip

Tại cơ quan công an, bà N. cho biết, sau khi ly hôn, chị P. cùng hai con gái vẫn sống tại nhà bà và chị P. có đăng tải bài viết nói xấu anh L. trên mạng xã hội nên hôm qua, anh L. đến tìm gặp vợ cũ để yêu cầu vợ cũ không đăng tải chuyện gia đình lên mạng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ đang ngồi trên giường cùng hai bé gái, một người đàn ông tiến vào có hành động túm tóc, chửi bới người phụ nữ trong tiếng kêu khóc của hai đứa trẻ khiến dư luận bức xúc.

Điều tra vụ 3 học sinh chơi bóng chuyền bị điện giật thương vong

Chiều 24/2, lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định xác nhận tại xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ vừa xảy ra vụ tai nạn do điện giật, khiến 3 học sinh lớp 9 trên địa bàn thương vong. Người Lao Động đưa tin.

Bạn bè và người thân đến viếng đám tang em L.T.P, học sinh bị điện giật dẫn đến tử vong

Vụ việc đang được các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an huyện Phù Mỹ tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21/2, tại Nhà văn hóa thôn Trung Bình, xã Mỹ Chánh Tây, các em L.T.P, N.H.K, T.Q.H (cùng 15 tuổi, ngụ xã Mỹ Chánh Tây) và một số em khác ở địa phương chơi bóng chuyền.

Trong lúc chơi, quả bóng văng ra ngoài, 3 em P., K. và H. định trèo qua hàng rào lưới B40 bao quanh Nhà Văn hóa thôn Trung Bình để nhặt. Tuy nhiên, khi vừa chạm vào hàng rào lưới B40 thì cả 3 bị điện giật.

Hậu quả, em P. bị thương nặng dẫn đến tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ; em H. và K. bị thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hàng rào lưới B40 thì phát hiện tại hàng rào phía Bắc nhà văn hóa có 1 trụ điện bằng kim loại để kéo điện của gia đình bà Lê Thị N. (71 tuổi; ngụ thôn Trung Thứ, xã Mỹ Chánh Tây). Công an đã khám nghiệm hiện trường và tiến hành đang điều tra vụ việc.

Đến ngày 30/6, lãnh đạo, cán bộ, công chức phải xử lý hồ sơ công việc online

Thủ tướng yêu cầu đến ngày 30/6, tất cả lãnh đạo, cán bộ, công chức các bộ, ngành, địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) phải xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng. VTC News đưa tin.

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 56 kết luận Phiên họp tổng kết hoạt động Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Thông báo kết luận nêu rõ quan điểm chỉ đạo là bám Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị (về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia) và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp tổng kết hoạt động của Ủy ban và Đề án 06 năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. (Ảnh: VGP)

Chủ đề chuyển đổi số năm 2025 là "Chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế số", trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu gương đi đầu, tiên phong trong nhận thức, đổi mới tư duy, phương pháp luận về chuyển đổi số.

Thủ tướng quán triệt chuyển trạng thái cung cấp dịch vụ công từ "xin - cho" sang trạng thái "chủ động - phục vụ"; đẩy mạnh xóa bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình hướng tới dịch vụ số cá nhân hóa, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Phấn đấu đến hết năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

"Hết tháng 6, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được gắn định danh cá nhân. Đến ngày 30/6, tất cả lãnh đạo, cán bộ, công chức các bộ, ngành, địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) phải xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng và sử dụng chữ ký số để giải quyết công việc ", theo yêu cầu của Thủ tướng.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng chính sách thu phí không đồng để thu hút người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến như mô hình TP Hà Nội đã triển khai.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh cần phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an số hóa dữ liệu hộ tịch và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch, phục vụ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thành trước ngày 31/3...

Bộ Nội vụ có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu phát động phong trào thi đua toàn quốc về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo khí thế, hiệu ứng lan tỏa đến từng người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công vụ.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5); sớm hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dữ liệu.

Hà Nội đề xuất còn 15 sở và 1 cơ quan tương đương sau sắp xếp

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND TP. Hà Nội về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn , tổ chức hành chính thuộc UBND TP. Hà Nội. Tiền Phong đưa tin.

Theo UBND TP. Hà Nội, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của các Sở đã được rà soát kỹ theo định hướng của Trung ương và được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua.

Trong số 16 sở và cơ quan tương đương sở sau sắp xếp, trong đó có 8 sở và cơ quan tương đương sở thuộc diện thành lập mới do hợp nhất, sáp nhập.

Các đơn vị thuộc diện thành lập theo hình thức tổ chức lại phải báo cáo trình HĐND thành phố Quyết nghị để tổ chức thực hiện theo mô hình mới kể từ ngày 1/3/2025.

Đối với các sở, ngành thuộc diện hợp nhất, sáp nhập UBND TP. Hà Nội đề xuất:

Thành lập Sở Tài chính trên cơ sở hợp nhất Sở KH&ĐT và Sở Tài chính. Sở Tài chính mới cơ bản kế thừa chức năng, nhiệm vụ hiện đang giao cho Sở KH&ĐT và Sở Tài chính. Lãnh đạo Sở gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Trước sắp xếp 2 sở có 23 đơn vị trực thuộc. Sau sắp xếp Sở mới có 17 đơn vị trực thuộc (giảm 6 đơn vị, tỷ lệ 26%). Trong đó, bao gồm 15 phòng chuyên môn và 2 đơn vị sự nghiệp công lập.

Thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Sở NN&PTNT và Sở TN&MT. Sở Nông nghiệp và môi trường sẽ kế thừa chức năng, nhiệm vụ hiện đang giao cho Sở NN&PTNT và Sở TN&MT. Trước sắp xếp 2 sở có 37 đơn vị trực thuộc. Sau sắp xếp, sở mới có 25 đơn vị trực thuộc (giảm 12 đơn vị, tỷ lệ 32%).

Khu liên quan Võ Chí Công

Thành lập Sở KH&CN Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Sở TT&TT và Sở KH&CN. Sở mới kế thừa chức năng, nhiệm vụ hiện đang giao cho Sở TT&TT và Sở KH&CN; trừ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, truyền thông, thông tin điện tử chuyển sang Sở Văn hóa và Thể thao và nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng chuyển sang Công an thành phố.

Trước sắp xếp 2 Sở có 21 đơn vị trực thuộc. Sau sắp xếp Sở mới có 12 đầu mối trực thuộc (giảm 9 đầu mối, tỷ lệ 42,86%). Trong đó, gồm 8 phòng chuyên môn và 4 đơn vị sự nghiệp công lập.

Thành lập Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Sở Nội vụ và Sở LĐ&TBXH. Sở mới sẽ cơ bản kế thừa chức năng, nhiệm vụ hiện đang giao cho Sở Nội vụ và tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, người có công, bình đẳng giới từ Sở LĐTB&XH.

Trước sắp xếp 2 Sở có 29 đơn vị trực thuộc. Sau sắp xếp Sở mới có 22 đầu mối trực thuộc (giảm 7 đơn vị). Bao gồm 11 phòng chuyên môn, 1 Chi cục và 10 đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổ chức lại Văn phòng UBND TP. Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng UBND TP. Hà Nội. Văn phòng UBND TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ hiện đang giao cho Văn phòng UBND Thành phố; bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ (trước sắp xếp) và nhiệm vụ của Trung tâm Báo chí Thủ đô thuộc Sở TT&TT. Trước sắp xếp 2 cơ quan có 17 đơn vị trực thuộc. Sau sắp xếp Văn phòng UBND thành phố có 13 đơn vị trực thuộc. Trong đó, có 10 phòng chuyên môn, 1 đơn vị tương đương Chi cục và 2 đơn vị sự nghiệp công lập.

Thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở GTVT. Sở Xây dựng mới cơ bản kế thừa chức năng, nhiệm vụ hiện đang giao cho Sở Xây dựng và Sở GTVT; trừ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ chuyển sang Công an thành phố. Trước sắp xếp 2 Sở có 30 đơn vị trực thuộc. Sau sắp xếp Sở mới có 23 đơn vị trực thuộc (giảm 7 đơn vị, tỷ lệ 23,3%). Trong đó, gồm 17 phòng chuyên môn và 6 đơn vị sự nghiệp công lập.

Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ban Dân tộc thành phố và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ Sở Nội vụ. Trước sắp xếp, 2 đơn vị có 7 phòng chuyên môn. Sau sắp xếp Sở mới có 4 phòng chuyên môn, giảm 3 đơn vị.

Thành lập Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Khu Công nghiệp TP. Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Trước sắp xếp, 2 Ban có 17 đơn vị trực thuộc. Sau sắp xếp Ban mới có 11 đơn vị trực thuộc (giảm 6 đơn vị, tỷ lệ 35%).

Như vậy, sau sắp xếp Hà Nội có 15 sở và 1 cơ quan tương đương. Bao gồm: Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở KH&CN; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở GD&ĐT; Sở Y tế; Thanh tra Thành phố; Văn phòng UBND thành phố; Sở Dân tộc và Tôn giáo; Sở Du lịch; Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Ban Quản lý khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố.

Riêng Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố đang thực hiện thí điểm theo quy định của Trung ương.

Về số lượng các Phó Giám đốc Sở và tương đương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ quyết định.

Dự kiến, Tờ trình sẽ được HĐND TP. Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề được tổ chức hôm nay 25/2.

Hà Nội chốt lịch thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2025

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký quyết định về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. VOV đưa tin.

Theo đó, năm học 2024-2025, dự kiến toàn TP Hà Nội có khoảng 127.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS. Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, số lượng học sinh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố dự kiến như sau: Tuyển vào trường THPT công lập khoảng 79.000 học sinh.

Tuyển vào các trường THPT tư thục, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm GDNN-GDTX liên kết với các trường trung cấp và cao đẳng dạy văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT) khoảng 48.000 học sinh.

Về phương thức tuyển sinh lớp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập.

Số môn thi, bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và 1 môn thi hoặc bài thi thứ ba do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn 1 trong 2 phương án sau:

Môn thi thứ ba được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Bài thi thứ ba là bài thi tổ hợp của một số môn học được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Môn thi hoặc bài thi thứ ba sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố trước ngày 28/2.

Lịch thi cụ thể như sau:

Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 10/7/2025 đến ngày 12/7/2025; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 19/7/2025 đến ngày 22/7/2025.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh, rét đậm kèm mưa liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 25-26/2, khu vực thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ trong ngày và đêm. Từ đêm 25 đến ngày 26/2, không khí lạnh ổn định về cường độ và suy yếu dần; hình thành dòng xiết trong đới gió Tây trên cao. Trong thời gian này, thời tiết Hà Nội nhiều mây, chuyển trạng thái có mưa, mưa rào và có thể có giông, sau giảm mưa.

Không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội chuyển mưa rét đậm. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Bắc Bộ: từ ngày 25/02, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng ngày và đêm 25/02 cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại đến đêm 25/02, sau trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: phía Bắc có mưa, mưa nhỏ, riêng ngày và đêm 25/02 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông đến đêm 25/02, sau có mưa, mưa rào. Trời rét, riêng phía Bắc có nơi rét đậm.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa: có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; từ đêm 25/2 có mưa, mưa rào.

Nhận định thời tiết từ đêm 26/02 đến ngày 6/3

Bắc Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ khoảng ngày 27-28/2 trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 27-28/2 đêm và sáng sớm trời rét. sau đêm và sáng trời lạnh.

Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm trời rét đến ngày 28/02, sau đêm trời lạnh.

Trung Trung Bộ: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 27/02 ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.