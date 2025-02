Tin tối 24/2: 1.000 nạn nhân ‘sập bẫy’ khi mua iPhone giá rẻ; Công an Hà Nội tìm kiếm thiếu nữ 17 tuổi mất liên lạc

Cấm xe 16 chỗ vào phố cổ Hà Nội: Giảm giá cước khi đi xe trung chuyển vào nơi lưu trú

Hà Nội sẽ cấm xe 16 chỗ trở lên hoạt động, trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh tại khu vực hồ Gươm, phố cổ Hà Nội từ ngày 1/3. Quận Hoàn Kiếm đang làm việc với các đơn vị vận tải để giảm giá cước cho người dân khi đi xe trung chuyển. Tuổi trẻ hôm nay đưa tin.

Xe 16 chỗ, xe khách ở phố cổ Hà Nội - Ản: H.Đ.

Để hỗ trợ người dân và du khách đi lại thuận tiện, Hà Nội sẽ bố trí 4 điểm trung chuyển theo các hướng của khu vực hạn chế trên các tuyến phố: Bà Triệu, Trần Nhật Duật, Phùng Hưng và khu vực chợ Đồng Xuân.

Xe trung chuyển không sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

1.000 nạn nhân 'sập bẫy' khi mua iPhone giá rẻ

Tiền Phong hôm nay đưa tin, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên sau hơn 6 tháng theo dõi hoạt động của các đối tượng trong đường dây lừa đảo trên không gian mạng dưới hình thức dụ nạn nhân “săn mua điện thoại iPhone giá rẻ”.

Theo đó, đầu tháng 6/2024, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản tiktok, zalo và telegram đăng các bài viết và clip với cùng nội dung "săn mua điện thoại iPhone giá rẻ"... Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự và phòng An ninh mạng và Phòng Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Điện Biên xác định đây là đường dây lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

9 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo qua không gian mạng. Ảnh Công an tỉnh Điện Biên

Sau quá trình điều tra, thu thập được toàn bộ thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng, ngày 26/1, chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng này được xác lập.

Ngày 8/2, sau hơn 10 ngày tập trung lực lượng, các trinh sát đã thu thập, củng cố được nhiều tài liệu chứng cứ có giá trị về nhóm đối tượng trên. Đúng 15h cùng ngày, 4 tổ công tác của Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Bộ Công an đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 4 địa điểm tại huyện Gia Lâm, quận Nam Từ Liêm, quận Thanh Xuân và quận Đống Đa TP Hà Nội, bắt giữ 9 đối tượng trong nhóm lừa đảo trên không gian mạng. Nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Minh (SN 2000) trú tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội chủ mưu cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh và Bạch Bảo Hà. Ảnh Công an tỉnh Điện Biên

Tại các địa điểm, lực lượng Công an thu giữ 31 ĐTDĐ, 170 mô hình điện thoại, 1 máy tính, 6 xe máy, 2 bộ phát wifi, và 47 sim điện thoại, 21 phôi thẻ sim, 8 kệ xoay (dùng để live stream), 15 giá đỡ điện thoại, 1 máy in, 1 sổ ghi chép, 17 vỏ hộp điện thoại, 3 thẻ ATM, và 5,4 triệu đồng tiền mặt.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, đây là những đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, am hiểu về công nghệ thông tin cũng có kỹ năng xã hội. Với phương thức, thủ đoạn lập nhiều tài khoản trên ứng dụng tiktok như "thaonguyeniphone", "thuhien69888", "thuhiensaniphone.uytin", "ngocanhsanip.uytin" ..., hoặc mua các tài khoản tiktok, sau đó đăng tải các video với nội dung săn những chiếc điện thoại iphone đời mới, cam kết hàng chính hãng mới 100% nhưng giá lại rất rẻ và chạy quảng cáo các bài đăng đó để tạo độ nổi bật.

Đánh vào tâm lý của các nạn nhân khi đưa ra những sản phẩm tốt, giá rẻ, tạo lập được lòng tin, các đối tượng sẽ kết bạn, nhắn tin thông qua các tài khoản zalo được đính kèm trên tài khoản tiktok. Ai có nhu cầu săn điện thoại iphone giá rẻ sẽ được các đối tượng đưa ra các thông tin, bảng phí săn iphone và hứa hẹn sau khi chuyển tiền sẽ có điện thoại mới gửi về cho các nạn nhân.

Sau khi dẫn dụ, mời chào nạn nhân trên mạng xã hội, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, khi nạn nhân không muốn nộp tiền nữa hoặc không còn khả năng nộp thêm tiền, các đối tượng chặn toàn bộ liên lạc. Có khoảng 1.000 nạn nhân bị lừa đảo với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Đội trưởng, Phòng CSHS Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tài khoản ngân hàng mà các đối tượng cung cấp cho nạn nhân chuyển tiền vào là tài khoản ngân hàng rác, sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển qua tài khoản của trang đánh bạc trực tuyến và rút tiền ra để sử dụng.

Cá nhân có được phép kêu gọi từ thiện và nghĩa vụ công khai nguồn đóng góp tự nguyện thế nào?

Quyên góp từ thiện là một hành động nhân đạo, giúp đỡ những người khó khăn, bất hạnh, cũng như hỗ trợ các hoạt động cộng đồng. Trong những năm qua, các hoạt động quyên góp từ thiện tại Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến và nhận được sự tham gia đông đảo từ các cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, những vụ việc trục lợi từ thiện đã làm dấy lên sự lo ngại trong xã hội và khiến cơ quan chức năng phải siết chặt các quy định pháp lý để bảo vệ lòng tin của cộng đồng. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Cá nhân có được phép kêu gọi từ thiện?

Hiện nay, Nghị định số 93/2021/NĐ-CP quy định, ngoài các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được kêu gọi từ thiện thì cá nhân có đủ năng lực hành vi được quyền tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Tuy nhiên, cá nhân cần đảm bảo một số điều kiện cụ thể theo quy định. Cụ thể, căn cứ Điều 17 Nghị định 93/2021/NĐ-CP quy định về việc “Vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện đối với cá nhân”, khi vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, sự cố, cá nhân có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông về các nội dung:

- Mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động đóng góp;

- Tài khoản tiếp nhận (đối với tiền);

- Địa điểm tiếp nhận (đối với hiện vật);

- Thời gian cam kết phân phối;

- Gửi văn bản đến UBND cấp xã nơi cư trú theo mẫu Thông báo ban hành kèm theo Nghị định 93/2021/NĐ-CP.

UBND cấp xã có trách nhiệm lưu trữ để theo dõi và cung cấp thông tin khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân đóng góp hoặc nhận hỗ trợ và cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác hướng dẫn, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Ngoài ra, cá nhân cần phải:

- Mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn bộ tiền đóng góp tự nguyện, bố trí địa điểm phù hợp để tiếp nhận, quản lý, bảo quản hiện vật đóng góp tự nguyện trong thời gian tiếp nhận;

- Có biên nhận các khoản đóng góp tự nguyện bằng tiền mặt, hiện vật tiếp nhận được khi tổ chức, cá nhân đóng góp yêu cầu.

- Không được tiếp nhận thêm các khoản đóng góp tự nguyện sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết và có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện.

Cá nhân có cần công khai nguồn đóng góp tự nguyện?

Về việc quản lý tài chính, công khai nguồn đóng góp tự nguyện, tại Nghị định này cũng quy định rõ các khoản đóng góp tự nguyện do cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố phải đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Cá nhân có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện theo đối tượng, địa bàn được hỗ trợ, bao gồm những khoản tiếp nhận có điều kiện, địa chỉ cụ thể (nếu có), thực hiện công khai theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định này trên các phương tiện truyền thông và gửi kết quả bằng văn bản tới UBND cấp xã nơi cư trú để niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan trong 30 ngày. Cụ thể:

- Công khai văn bản về việc tổ chức kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện ngay sau khi ban hành;

- Công khai thời gian, địa điểm, cách thức tiếp nhận tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện trước từ 1 - 3 ngày bắt đầu tổ chức thực hiện;

- Công khai kết quả vận động, tiếp nhận và phân phối nguồn đóng góp tự nguyện;

- Công khai tổng số tiền, hiện vật đã vận động, tiếp nhận chậm nhất sau 15 ngày kể từ khi kết thúc thời gian tiếp nhận;

- Công khai tổng số tiền, hiện vật đã phân phối, sử dụng chậm nhất sau 30 ngày kể từ khi kết thúc thời gian phân phối, sử dụng;

- Công khai đối tượng hỗ trợ, chính sách hỗ trợ và mức hỗ trợ ngay từ khi bắt đầu thực hiện hỗ trợ, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện.

Học sinh đoạt giải thành phố có được cộng điểm thi vào lớp 10?

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa giải đáp câu hỏi của nhiều học sinh về việc học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 9 do Sở tổ chức có được cộng điểm khuyến khích trong xét tuyển vào lớp 10 hay không. Về vấn đề này, Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định: Học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 9 cấp THCS không được cộng điểm trong xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026. Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026 tại Hà Nội dự kiến diễn ra trong tháng 6 với môn Toán và Ngữ văn; môn thi thứ ba sẽ được công bố trong tuần này, chậm nhất vào ngày 28/2.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2024 tại Hà Nội.

Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh THCS, THPT do Bộ GD&ĐT ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/2/2025 quy định rõ: Đối tượng được cộng điểm khuyến khích trong xét tuyển vào lớp 10 THPT là học sinh THCS đoạt giải cấp tỉnh do sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên quy mô toàn tỉnh đối với các cuộc thi có tổ chức ở cấp quốc gia.

Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT) khẳng định, quy định đối tượng được cộng điểm khuyến khích là học sinh THCS đạt giải cấp tỉnh do sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên quy mô toàn tỉnh nhưng đó phải là những cuộc thi có tổ chức ở cấp quốc gia.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học lưu ý, quy định về điểm khuyến khích này sẽ không bao gồm học sinh được giải cấp tỉnh thi học sinh giỏi các môn văn hóa (Toán, Văn, Ngoại ngữ,...) trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Bộ GD&ĐT hiện không có quy định về thi học sinh giỏi cấp THCS, chỉ có ở cấp THPT. Các địa phương nếu có tổ chức thi học sinh giỏi cấp THCS để khuyến khích những học sinh có năng khiếu thì những em đạt giải cũng không được cộng điểm xét tuyển vào lớp 10.

Công an Hà Nội tìm kiếm thiếu nữ 17 tuổi mất liên lạc

Một nữ sinh ở Hà Nội sau khi rời nhà đi học đã "mất tích" gần 1 tuần nay gia đình không liên lạc được. Hiện Công an TP Hà Nội cũng phát thông báo tìm kiếm nữ sinh này. Thanh Niên hôm nay đưa tin.

Hình ảnh nữ sinh Nguyễn Ngọc Thủy.

Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin của gia đình cháu Nguyễn Ngọc Thủy (SN 2008, địa chỉ Cẩm Vinh, Hoằng Tân, Hoằng Hóa, Thanh Hóa; nơi ở hiện nay Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội), mất liên lạc với gia đình nhiều ngày nay.

Hiện Thủy đang là học sinh cấp 3 tại trường Trung cấp nghề du lịch Hà Nội.

Theo thông tin từ gia đình cháu đi học từ ngày 17/2/2025 đến nay chưa thấy về .

Chị Hải, mẹ Thủy cho biết, sáng 17/2, Thủy đi học như thường lệ. Tuy nhiên đến khoảng hơn 9h cùng ngày cô giáo gọi điện cho gia đình thông báo là em không đến lớp.

"Ngay hôm đó gia đình tôi đã gọi điện cho con. Điện thoại của cháu có chuông nhưng không ai nhấc máy, nhắn tin không trả lời" - chị Hải thông tin.

Theo chị Hải, trước khi mất liên lạc, Thủy không có biểu hiện bất thường hay mâu thuẫn gì với gia đình.

"Hiện gia đình chúng tôi đang rất lo lắng cho cháu. Mọi người có thông tin xin báo cho gia đình để sớm tìm được cháu" - chị Hải nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

'Nghẹt thở' phút giải cứu người phụ nữ có biểu hiện trầm cảm muốn tự tử

Chiều 24/2, đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu một người phụ nữ có biểu hiện bị trầm cảm, có ý định tự tử. VietnamNet đưa tin.

Theo đó, hồi 13h15 cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo có một người phụ nữ có biểu hiện bất thường, ngồi trên lan can tầng áp mái của Chung cư A2, số 151 Nguyễn Đức Cảnh (Tương Mai, Hoàng Mai).

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai đã cử 1 xe cứu nạn cứu hộ và 1 xe thang cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Người phụ nữ ngồi trên lan can tầng áp mái của chung cư. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường, Ban Quản lý tòa nhà và người dân để triển khai các biện pháp cứu nạn. Cảnh sát chia thành hai tổ, tổ thứ nhất bơm 2 đệm hơi ở dưới sân chung cư, tổ thứ hai tiếp cận nạn nhân để trấn an và tìm cơ hội đưa người này vào trong.

Sau thời gian nỗ lực thuyết phục, đến 15h cùng ngày, các cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai đánh lạc hướng nạn nhân rồi đưa vào bên trong an toàn.

Người thân nạn nhân cho biết, người phụ nữ này sinh sống tại tòa nhà và bị trầm cảm.